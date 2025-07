Roberto Pettinato dijo que el folclore le daba vergüenza y le respondieron el gobernador de Salta y Peteco Carabajal

Pettinato dijo que el folclore le daba vergüenza y le respondieron el gobernador de Salta y Peteco Carabajal

El conductor Roberto Pettinato se vio envuelto en una polémica luego de una declaración en la que manifestó su rechazo hacia el folclore argentino, género musical arraigado en la identidad cultural del país. “El folclore tiene millones de divisiones, pero a mí no me importan porque todas me avergüenzan. Aparecen un montón de tipos con quenas, bombos, y digo, no sé si tiene algo que ver con nosotros ¿soy yo el que no lo entiende? Ojalá viniera gente que me dijera vos tenés que entender esto, pero el folclore, el charanguito, ahí yo tengo un problema y sé que mucha gente también lo tiene”, expresó el conductor de radio y televisión, que también es músico. La repercusión de sus palabras no tardó en difundirse y generó reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en el artístico.

Entre las respuestas más contundentes se encontró la del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien defendió públicamente la importancia del género para la identidad local y nacional. “Por la memoria de los que ya no están y fueron embajadores de la cultura en todo el mundo, le decimos a este señor, Pettinato, que el folclore no se entiende, se siente y se lleva adentro del corazón. Con el orgullo de ser salteño, cuna de poetas y cantores, y de cargar este poncho que simboliza la sangre de los gauchos que dejaron su vida por la independencia y la soberanía de nuestra patria y le dan la posibilidad a este señor para que diga boludeces en la radio, vamos a seguir mostrándole por qué se llenan los festivales, queremos el folclore y amamos nuestra Argentina”, manifestó el mandatario, posicionándose como defensor de las expresiones culturales locales y de la memoria de quienes contribuyeron a proyectarlas fuera del país.

La respuesta desde el plano artístico llegó a través de Peteco Carabajal, músico y compositor de extensa trayectoria en el folclore nacional, quien resumió su postura al decir: “Se burla porque simplemente no conoce de lo que habla”, señaló en declaraciones que compartió en su cuenta de X Radio Continental Córdoba. La frase de Carabajal, uno de los principales referentes de la música santiagueña y miembro de una familia históricamente ligada al canto y la composición, resonó lógicamente.

Las declaraciones que dispararon la polémica

El comentario de Pettinato, conocido por su estilo disruptivo, fue interpretado por integrantes de la comunidad folclórica y autoridades provinciales como un menosprecio a un género característico de numerosas regiones del país. La música folclórica es elemento central en provincias como Salta, Santiago del Estero, Jujuy y Tucumán, donde suele formar parte tanto de las celebraciones como del acervo cotidiano. La declaración se multiplicó en redes sociales, evidenciando una grieta entre visiones urbanas y rurales.

El rechazo de Pettinato al estilo y los instrumentos asociados al folclore, como la quena, el bombo y el charango, fue interpretado como una falta de comprensión respecto de la diversidad musical nacional. La quena, originaria de los pueblos andinos, y el charango, instrumento emblema de la música del noroeste argentino, son considerados símbolos de resistencia cultural e identidad. Tales afirmaciones, para sectores relacionados con la cultura popular, desmerecen el trabajo de músicos, poetas y gestores culturales que sostienen viva la herencia de las regiones del interior.

La repercusión también involucró a artistas como Eugenia Quevedo, quien desde su cuenta de X compartió su opinión con ironía: “más perdida que Pettinato hablando de folclore”, escribió la cantante.

La música folclórica argentina es reconocida internacionalmente por su variedad de estilos y su profunda vinculación con la historia social de la región. Festivales de alcance nacional como el de Cosquín o el de Jesús María reúnen cada año a decenas de miles de personas, entre músicos, bailarines y público proveniente de distintas provincias. Dichos encuentros alcanzan convocatoria masiva, muestran la vigencia del género y la centralidad que tiene en las celebraciones públicas y la memoria colectiva.