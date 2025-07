Manuel Adorni habló sobre Victoria Villarruel: “El Presidente considera que no es parte de la gestión”

Manuel Adorni se refirió a los dichos de Milei, quien calificó de “bruta traidora” a la titular del Senado

“Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto”, sostuvo el vocero presidencial Manuel Adorni al ser consultado sobre el vínculo entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Lo hizo este jueves, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, horas después de que el mandatario nacional la calificara como “la bruta traidora” en el marco de un acto partidario celebrado en Córdoba capital.

Adorni insistió en que el vínculo entre el Presidente y su compañera de fórmula está quebrado desde hace tiempo. “Ya lo hemos dicho una y mil veces”, remarcó. “Independientemente de la terminología utilizada por el Presidente, todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto. No es parte de ese norte que hablábamos recién. Y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, afirmó el vocero.

Ante la pregunta sobre si es posible gobernar en estas condiciones, Adorni respondió: “Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”. Luego restó importancia al impacto institucional del conflicto con Villarruel: “Son cuestiones del día y de la dinámica de todos los días, de la política y de la propia dinámica del gobierno. No veo por qué, digamos... Creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones”.

El funcionario insistió en que no hay sorpresas respecto a la posición de Milei: “Simplemente no forma parte del Gobierno, no forma parte de la gestión, no forma parte del día a día y no es parte de este proyecto. No hay mucho más para decir. Es darle vueltas a algo que siempre es lo mismo”.

Javier Milei criticó la idea de los derechos sociales

El Presidente había hablado al respecto en el escenario de “La Derecha Fest”, un evento libertario celebrado este martes en Córdoba capital, que los organizadores presentaron como “el evento más anti-zurdo del mundo”. Allí, Milei volvió a cargar públicamente contra Villarruel. Ante una audiencia eufórica, la acusó de haber “roto la primera ley de la economía: la ley de la escasez”. Acto seguido, la calificó como “la bruta traidora”, una expresión que desató aplausos en el salón.

El evento se realizó en una de las salas del hotel Quórum, donde se congregaron más de 2.500 personas. La convocatoria superó las expectativas iniciales y generó una lista de espera activa para quienes no lograron adquirir entradas. Los tickets se vendieron a 35.000 pesos y los organizadores también entregaron cuarenta pases sin costo a efectivos de fuerzas de seguridad como “gesto de apoyo y reivindicación a su trabajo por el país”.

“La Derecha Fest” fue organizado por referentes mediáticos e ideológicos del espacio libertario. Entre ellos, el streamer “Gordo Dan”, cuyo nombre real es Daniel Parisini, ofreció un segmento en vivo frente a su audiencia. Otro de los momentos destacados fue la intervención del escritor Agustín Laje, quien ofreció una “misa” que funcionó como clase magistral de batalla cultural. Según los organizadores, el objetivo del evento fue movilizar a los votantes afines al oficialismo con vistas a las elecciones de medio término previstas para octubre.

Crece la tensión entre Javier Milei y Victoria Villarruel

Durante el acto, Milei se enfocó principalmente en confrontar con lo que define como “el colectivismo” y reforzar su discurso libertario ante un público afín. En ese marco, la acusación contra su Vicepresidenta funcionó como una reafirmación de su estrategia política.

La batalla cultural y el repudio a la vicepresidenta Victoria Villaruel, rompieron las barreras del sonido entre aplausos y silbidos. “Roma no paga traidores”, repitieron, una y otra vez, tanto el Presidente como varios de sus oradores. Incluso, en el ingreso al lugar, se vendían remeras con esa frase estampada.

Entre los espectadores hubo escasas presencias nacionales. Santiago Caputo habría sido invitado, pero no participó. Los que sí fueron son la diputada nacional Lilia Lemoine, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el presidente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura, Sebastián Amerio. También estuvieron los diputados nacionales por Córdoba, María Celeste Ponce, María Cecilia Ibáñez y Gabriel Bornoroni, y dirigentes locales como Verónica Sikora y Gregorio Hernández Maqueda.