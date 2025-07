La Libertad Avanza presentó un proyecto para reducir el ABL en CABA y eliminar otros impuestos

El proyecto fue presentado por el bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña

La Libertad Avanza presentó en la Legislatura porteña un proyecto para modificar la estructura tributaria vigente de la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, la iniciativa, que incluye la reducción del ABL y la eliminación de otros impuestos, apunta a reducir de manera significativa la carga impositiva que enfrentan vecinos, familias y empresas radicadas en el distrito. El sector libertario apunta a una mayor transparencia fiscal y a satisfacer las demandas de sectores productivos por la presión de los tributos locales.

La propuesta legislativa busca eliminar lo que denomina “impuestos injustos y mecanismos ocultos de ajuste”, argumentando que estos incrementos han encarecido de forma sostenida el costo de vida y desalentado la inversión inmobiliaria y productiva. Plantea que la recaudación por conceptos que no ofrecen contraprestaciones reales termina sosteniendo gastos políticos superfluos, en lugar de beneficiar a quienes impulsan la productividad y el empleo en la ciudad.

Desde el bloque libertario indican que el objetivo es simplificar el sistema impositivo porteño, otorgar previsibilidad a los contribuyentes y reorientar los recursos hacia la generación de condiciones propicias para el desarrollo económico. La presentación formal del texto legislativo fue acompañada por un mensaje en el que afirman que la propuesta “no es ideológica, es de sentido común”.

El primer eje del proyecto consiste en la eliminación del Impuesto de Sellos sobre inmuebles. Según el bloque, esta carga penaliza las operaciones realizadas entre privados y desalienta la formalización y el crecimiento del mercado inmobiliario. El documento sostiene que el Estado “no tiene por qué quedarse con una parte cada vez que dos privados firman un contrato”, en alusión al gravamen que se aplica sobre la compra, venta o alquiler de propiedades. La norma prevé derogar el artículo que sostiene la vigencia de este impuesto para las transacciones inmobiliarias, señalando que su existencia “solo encarece la formalidad y empuja a la informalidad”.

Un segundo punto importante de la iniciativa refiere a la derogación de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva (USC). Esta fórmula de actualización fue establecida como referencia técnica para ajustar el monto del ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) de manera periódica, permitiendo aumentos que no requieren autorización explícita por parte de la Legislatura. El bloque justifica su eliminación por considerarla “una trampa”, destacando el carácter poco transparente del mecanismo, que habilita incrementos automáticos “sin decirlo” y complica la planificación financiera de los contribuyentes. Pilar Ramírez, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, enfatizó: “No es transparente, no es justo, y no lo vamos a permitir más”.

El tercer eje central propuesto es la reducción a la mitad del Impuesto Inmobiliario. En la actualidad, este tributo se abona en función de la valuación fiscal del inmueble y representa una de las obligaciones más gravosas para las familias, pequeños comercios y empresas que invierten en el distrito. Los autores del texto subrayan que “el que tiene una casa no es un especulador”, sino “alguien que trabajó y ahorró”, por lo que plantean la necesidad de aliviar la carga fiscal sobre la propiedad privada y la producción. “El Estado debe agradecer la inversión y no castigarla con boletas impagables”, indica el escrito.

En la argumentación oficial, los legisladores de La Libertad Avanza plantean que la eliminación del Impuesto de Sellos y de la Unidad de Sustentabilidad Contributiva, junto con la fuerte disminución del Inmobiliario, busca corregir una “estructura plagada de mecanismos ocultos que durante años encarecieron la vida de las familias y desalentaron la inversión”. En la documentación adjunta al proyecto resaltan que el destino de la mayor parte de estos ingresos no es la mejora directa de servicios, sino el sostenimiento de gastos administrativos.

Según los autores del proyecto, miles de porteños dejarán de pagar conceptos que consideran “sin ningún beneficio a cambio”. Advierte que este tipo de tributación afecta la formalidad de las operaciones y dificulta la actividad de emprendimientos pequeños, al incrementar los costos y restar competitividad frente a otras jurisdicciones. El texto reitera la consigna “menos impuestos, más libertad” como principio orientador y lema central del bloque en esta etapa de debate parlamentario.

La Libertad Avanza sostiene que su propuesta implica una transformación significativa en el modelo recaudatorio de la ciudad. Afirman, con base en el documento, que CABA debe “alinearse a la transformación nacional, avanzando hacia una estructura impositiva más simple, justa y transparente, que respete el esfuerzo de los vecinos y premie la producción”.

Recientemente, otros sectores políticos también expresaron inquietud ante el incremento sostenido de gravámenes en la ciudad y la falta de correlato inmediato con mejoras tangibles en infraestructura o servicios públicos. En ese marco, el proyecto de La Libertad Avanza se inscribe en un proceso de revisión más amplio de la política fiscal.

El texto señala entre sus objetivos la atracción de inversiones y el fomento del empleo, bajo el argumento de que una menor presión fiscal estimula el crecimiento económico y la formalización de actividades.

“Estamos del lado del que produce, no del que vive de poner sellos”, remarcaron los autores del proyecto.