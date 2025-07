Congreso insólito: las trabas para realizar un examen para más de 200 inscriptos en el recinto de Diputados

La diputada radical y titular de la bicameral que fiscaliza la Defensoría del Niño, Natalia Sarapura (Fotos: Prensa Senado)

Pese al clásico receso que suele inventarse para las vacaciones de invierno, el Congreso no deja de regalar novedades insólitas: el viernes 1 de agosto debe realizarse un examen trascendental en el marco del concurso que definirá al próximo Defensor del Niño y la bicameral que comanda todo este proceso recibió la negativa de la Cámara de Diputados para utilizar el recinto de sesiones, que es donde años atrás se realizó la misma instancia. El lugar es clave, ya que hay más de 200 inscriptos y los plazos son más que acotados, según lo planteado esta tarde por la propia comisión, que tuvo el honor de romper la inactividad de palabra entre todos los legisladores para el descanso de mitad de año.

El camino relacionado con la Defensoría del Niño estuvo minado durante largos meses en los que, con el correr del tiempo, todo pareció empeorar. El año pasado, la bicameral no se pudo constituir -faltaron confirmar a los integrantes del Senado-, en una jugada orquestada por la Casa Rosada para que se le acabara el mandato a la antecesora en dicho organismo, Marisa Graham. Todo terminó de la peor manera, con el mandato autoprorrogado de la ahora ex funcionaria y un tardío fin que le aplicó el Congreso desde la comisión. Es decir, un papelón institucional. En el medio, las personas y entidades que desde hace décadas se dedican a esta temática. Suelen ser, en el fondo, los más perjudicados.

La reunión concretada durante la tarde de ayer en el anexo de la Cámara baja fue presidida por la diputada radical y titular de la comisión, Natalia Sarapura (Jujuy). Al principio, legisladores avanzaron con la mecánica de las preguntas y respuestas del examen, la transmisión y presencia de un escribano público en todo el proceso para evitar filtraciones, entre otras cosas. El primer inconveniente ocurrió cuando parte de la oposición se quejó por la falta de presupuesto para ejecutar las medidas que se encuentran a la vuelta de la esquina.

Seguido a ello, fue la propia Sarapura la que blanqueó la negativa de las autoridades de la Cámara baja -su titular es el libertario Martín Menem- en cuanto a utilizar, como en 2019, el recinto. Fue curiosa una de las primeras intervenciones de la senadora oficialista y pastora evangélica Vilma Bedia -rival en Jujuy-, que le reclamó a la radical que hiciera los “esfuerzos” para que ello ocurriese. Insinuó que sería “histórico”. A los pocos segundos le recordaron lo sucedido años atrás y que no significaba algo nuevo. Se oyeron risas.

La senadora ultra K Stefanía Cora

Minutos más tarde, la religiosa contradijo a su compañero violeta -pero de Diputados- Álvaro Martínez, que asistió como reemplazante de una colega de bancada: Bedia reclamó las preguntas -debe respetarse, en principio, un riguroso proceso de confidencialidad- de cara al 1 de agosto de manera anticipada, mientras que el legislador libertario y la oposición coincidieron -lógica- en finalizar ese proceso lo más cercano al examen en cuestión. De hecho, hasta el kirchnerismo presente resaltó a lo último su predisposición al diálogo y a mantener un convite sin chicanas ni gritos. Flaco favor le hicieron, más allá del gesto. No fue el único en sumarse a la ola mayoritaria: también acompañó Natalia Sotolano, la macrista y flamante candidata de Javier Milei para las próximas elecciones locales bonaerenses.

“Nos han informado que no vamos a poder utilizar el recinto porque se está reacondicionando”, lanzó Sarapura. Más allá de los delicados equilibrios entre el oficialismo y un sector de la oposición en un Congreso bastante agitado, la jujeña consiguió que se aprobara una nueva comunicación a Menem para que responda, con fecha límite hasta este viernes, si el recinto de la Cámara baja puede ser utilizado o, en su defecto, el auditorio y un salón grande del anexo de Diputados.

Según pudo saber Infobae, incluso otros sectores del Palacio Legislativo fueron insinuados. Algunos, ni siquiera con espacio para más de 50 personas, lo cual implicaba un disparate. “El lugar natural del concurso es en el recinto y no podemos estar dando vuelta a menos que, y me hago cargo, haya un deseo manifiesto de que esto no funcione, o de entorpecer un proceso de varias voluntades políticas queremos que funcione con transparencia y celeridad”, advirtió ayer la senadora cristinista Stefanía Cora. También Martínez reconoció que “es el lugar ideal”, aunque quitó responsabilidades a Menem. En esa línea, manifestó: “No es mala voluntad”.

En caso de no avanzar, Sarapura requirió a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Colegio Público de Escribanos de la Capital Federal salones aptos para el examen. La lupa de algunos legisladores fue apuntada a la comodidad que representa el Congreso no sólo por el recinto de Diputados -sería una sesión secreta-, sino también por toda la logística relacionada con el departamento de grabación, dado a la necesidad de dejar registro fílmico de esta parte del concurso, con el fin de evitar impugnaciones o críticas por falta de transparencia. También, debido a que la bicameral no cuenta aún con presupuesto para el corriente año, tal como informó la radical.