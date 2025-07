La tensión por el cierre de listas obligó a Kicillof a desplegar su plan B y la interna del PJ sigue vigente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tenía un dispositivo propio en caso de no acordar con el kirchnersmo y el massismo (REUTERS)

El calor y las idas y vueltas del cierre de listas de Fuerza Patria tuvo su pico de nerviosismo cuando cerca de las 2:30 am del domingo distintos intendentes y funcionarios que reportan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ingresaban de a uno en el despacho de la Jefa de Asesores de ministros, Cristina Álvarez Rodríguez. Estaban dejando su firma para las listas con las que el kicillofismo presionaba para destrabar una negociación que recién terminó de ver la luz en la tarde de este lunes. Kicillof siempre tuvo un plan B y esa jugada expuso nuevamente que la unidad del peronismo estuvo y está lejos de garantizarse luego del tramo electoral. En esas listas, que fueron presentadas bajo el sello del Partido del Trabajo y la Equidad y receptadas por la Junta Electoral bonaerense, fueron desestimadas. Sin embargo, el antecedente es más político y contextual que jurídico

Pasadas las 19 del sábado, el ministro de Gobierno y uno de los negociadores por el lado de Kicillof, Carlos Bianco, envió un mensaje a los intendentes del MDF y referentes seccionales para que armen listas propias en los 135 municipios porque “se complicó el cierre”. Los intendentes lo hicieron y en el tramo seccional, también se organizó un esquema para presentar listas puras, que llegaron a presentarse, aunque no serán oficializadas. Es que en las nóminas hay candidatos que también figuran en las listas de Fuerza Patria y esa condición podría objetar la oficialización de las mismas.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, ordenó a intendentes y referentes que armen listas propias

En las últimas horas, la Junta Electoral bonaerense aclaró que “las listas recibidas quedan sujetas a verificación y control por parte de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires (JEP). De tal modo, no implica que las personas enumeradas en el archivo efectivamente se encuentren en condiciones de ser candidatos”. Y aclaró que ese proceso de revisión podría extenderse hasta los primeros días del mes de agosto.

Entre las nóminas del plan B de Kicillof figuran candidatos que se repiten en Fuerza Patria. Gabriel Katopodis, que es el primer candidato a senador por la Primera sección, también firmó en el mismo casillero por PARTE. El ex intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, aparecía en el puesto 3 y hasta ayer pulseaba el casillero 5 de la lista de Fuerza Patria con Leonardo Grosso, la propuesta del kirchnerismo quien terminó imponiéndose este martes.

El intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, que es el primer candidato a diputado por la Segunda sección electoral de Fuerza Patria, también lo era por PARTE. En la Tercera, Verónica Magario encabeza por el espacio de Kicillof y lo seguía Mariano Cascallares. Ambos están en la lista de Fuerza Patria. Magario encabeza y el intendente de Almirante Brown en el cuarto casillero. La lista de la Tercera fue la que más tensionó todo el cierre, pero Kicillof logró imponer a su candidata ante la presión del cristinismo para que ese casillero sea ocupado por la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. También está María Silvina Nardini que se encuentra en ambas listas: firmó en el quinto lugar de PARTE por la Tercera y en el casillero once de Fuerza Patria.

El diputado provincial y negociador del cristinismo, Facundo Tignanelli

En la Cuarta el que aparece en las dos listas es el intendente de Alberti, Germán Lago. Es el tercer candidato a senador provincial por PARTE y en la lista de Fuerza Patria. Por la Quinta está Jorge Paredi en ambas nóminas. El ex intendente de Mar Chiquita firmó como tercer postulante en PARTE y segundo en la lista oficial.

En la Sexta sección, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, es candidato a diputado provincial de Fuerza Patria en el tercer lugar y primer postulante de la lista de PARTE. Por la Séptima no hay repitencia. En la Octava sección, la actual diputada, Lucía Iáñez, también aparece en las dos nóminas. Tanto en Fuerza Patria como en PARTE ocupa el segundo casillero. Por la misma sección también están bajo esta condición, Cristian Vander, Carolina Corra y Paula Lambertini.

Este martes, Kicillof junto a Magario encabezó el primer acto de gestión luego del cierre de listas. Fue con la entrega de escrituras en el municipio de Almirante Brown. Participó el intendente y candidato Cascallares. En sus discursos, tanto el gobernador como la vice, hicieron hincapié en el tramo electoral que se avecina. Kicillof pidió la concurrencia a las urnas para “ponerle un freno a la motosierra”.

“Este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de utilizar el instrumento más poderoso con el que contamos, la voluntad popular, para frenar a Milei y defender a los jubilados, a los trabajadores, a las pymes y al aparato productivo”, dijo Kicillof.

Al acto no asistieron el segundo candidato a diputado por la Tercera ni la tercera. Se trata de Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Ambos son representantes fidedignos de Cristina Kirchner en la región, que fue una de las que frenaba todo el acuerdo. El viernes, Kicillof irá a actividad en la Universidad de Quilmes (UNQui). Aún no hay certezas de si concurrirá la intendenta local. Fuentes camporistas aseguraron que al evento de este martes no fueron invitados.