Cierre de listas: el PJ acordó la cantidad de lugares y hay indicios de tregua en un municipio en conflicto

Este sábado cierran las listas en PBA

En las últimas horas hubo un avance concreto en las negociaciones que llevan adelante los delegados de Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Acordaron el reparto de las 29 bancas que renueva el peronismo en esta oportunidad.

Serán 11 para el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), 11 para el cristinismo y 7 para el Frente Renovador (FR). Las tres partes entienden que es un reparto equitativo y proporcional con el peso específico que tienen en la estructura del peronismo bonaerense.

Se trata de los lugares que potencialmente son “entrables”, según definen los dirigentes que están metidos en la rosca política del toma y daca. Que, en definitiva, son los que después responderán directamente, en el caso de que ingresen a la Legislatura, a cada jefatura política.

Están definidos la cantidad de lugares que cada uno tendrá. Solo eso. Aún resta por resolver la ubicación y los nombres propios que ocuparán cada lugar. Es decir, que fuerza tiene representación en los lugares más importantes de cada una de las ocho secciones electorales.

La vicegobernadora, Verónica Magario, podría ser candidata en la tercera sección electoral

De todas, las que tiene más peso y trascendencia son las listas de la Primera y Tercera sección electoral, donde se concentra la mayor parte de los electores. Esas aún no están definidas, pero los nombres que giran siguen siendo los mismos desde hace varios días.

Para la Primera suenan los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Juan Andreotti (San Fernando) y Federico Achával (Pilar), más el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis. Para la Tercera los que pican en punta son los jefes comunales Mariano Cascallares (Almirante Brown), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes), más la vicegobernadora, Verónica Magario.

Las listas seccionales se prevé que terminarán de resolverse entre el viernes y el sábado, ya que por estas horas la prioridad es cerrar los acuerdos en los municipios. La intención es que haya unidad de abajo hacia arriba y dejar para las últimas horas las cabezas seccionales, más los conflictos que no se puedan resolver respecto a las negociaciones municipales.

Morón, el caso testigo

La interna política que protagonizan el intendente local, Lucas Ghi, y el ex jefe comunal y titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, es uno de los focos de mayor conflicto en el conurbano bonaerense. Después de nueve meses sin hablarse, ambos dirigentes volvieron a cambiar mensajes este martes.

Sabatella y Ghi, en una etapa donde había diálogo fluido y una sociedad política

La tríada del peronismo de Moreno la componen Ghi (MDF), Sabbatella (cristinismo) y Martín Marinucci (Frente Renovador), pero la discusión se centra entre los ex socios políticos de Nuevo Encuentro. La disputa es áspera y terminará recién en el 2027, ya que Sabbatella pretende discutir el gobierno y el liderazgo de Morón a través de los votos, motivo por el que trabajará para volver a ser candidato a intendente.

Los tres representantes no se reunieron aún, pero sí lo hicieron sus delegados, aunque en dos reuniones bilaterales distintas. No hubo mesa de tres. La comunicación se llevó adelante entre el funcionario bonaerense Adrián Grana, que fue el enviado de Ghi; el concejal y presidente del bloque de UP en el consejo, Diego Spina, por el lado de Sabbatella y el ex concejal Jorge Laviuzza por el masssismo.

Sabbatella presentó tres exigencias para comenzar la negociación: que se conforme una mesa de tres, con su presencia, la de Ghi y la de Marinucci; que haya un reparto proporcional de los lugares entre los tres sectores; y que la cabeza de la lista de concejales quede en manos de Nuevo Encuentro. Es decir, del cristinismo.

Ghi no está de acuerdo con ese armado y rechazó los pedidos de su ex socio. El intendente se va a regir por el acuerdo que se hizo en las reuniones de cúpula que integraron Kicillof, Massa y Máximo Kirchner. Uno de los acuerdos es que donde gobierna el peronismo, el intendente debe definir las listas, pero con la condición de que los tres sectores deben estar integrados en la propuesta.

En ese contexto, el intendente quiere que el primer lugar de la cabeza le corresponda a él. Las negociaciones son día a día. Hora a hora.

“Vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr un acuerdo y que todas las fuerzas estén en la lista“, indicaron en el municipio. Del otro lado, Sabbatella cree que será difícil encontrar un punto de encuentro que, si se estiran las negociaciones, será la mesa de la provincia la que termine ordenando la crisis política que complica el alineamiento electoral de Morón.