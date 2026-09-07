El Gobierno presiona al peronismo y capitaliza su división por el proyecto sobre las islas Malvinas

El mandatario nacional anunció un paquete de medidas

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Desde la cadena nacional de la semana pasada, en la que anticipó una serie de medidas vinculadas a proteger la soberanía sobre las islas Malvinas, el presidente Javier Milei recuperó el control de la agenda del país, pero se puso también al frente de un nuevo objetivo en el Congreso que ya dividió a una parte importante de la oposición, a pesar de que todavía el proyecto de ley en cuestión no fue enviado.

El texto, que plantea varias modificaciones sobre normas actuales para endurecer las sanciones contra las empresas que explotan ilegalmente los recursos naturales del archipiélago y que el Estado pueda accionar rápidamente cuando lo detecte, está todavía en la etapa de elaboración.

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Tal como anticipó Infobae, este lunes por la mañana el propio mandatario va a encabezar una reunión de Gabinete en la Casa Rosada para analizar el impacto de los anuncios y avanzar con el tema junto a sus ministros.

En principio, en el Poder Ejecutivo vieron con buenos ojos que grandes compañías internacionales de servicios petroleros hayan emitido comunicados aclarando que no participarán de actividades ligadas a la extracción de hidrocarburos en Malvinas.

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El Gobierno enviará un proyecto de ley para endurecer sanciones a empresas que operen en las islas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Asimismo, la Oficina del Presidente celebró en las redes sociales una encuesta hecha por un medio de comunicación que indica que el 81,3% de los consultados calificaron como “muy buenas” las decisiones de la administración libertaria para reforzar el reclamo de soberanía.

Sin embargo, a nivel parlamentario la iniciativa ni siquiera está terminada y en ninguna de las dos Cámaras tenían precisiones de cuándo podría llegar a ingresar ni tampoco por cuál de los recintos, aunque estaba la idea de que primero se discuta en Diputados y luego en el Senado.

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De todas estas cuestiones hablará el martes la mesa política cuando se vuelva a encontrar en las oficinas del antiguo Ministerio del Interior para hacer un repaso de todos los proyectos que están en carpeta y fijar la hoja de ruta.

Aunque todavía no hay un panorama claro en el Congreso, en el oficialismo tomaron nota de cómo el debate por las medidas vinculadas a las islas ya causó una interna en el peronismo, que se hicieron públicas rápidamente.

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Uno de los mensajes que llamó la atención fue la del diputado Juan Grabois, quien comentó que, “aunque sea el peor Gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, por lo que festejó “el cambio de 180 grados de Milei que pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.

No obstante, también pidió “estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees” y que el Presidente “no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money (dinero) entre su papi (Donald) Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

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Grabois fue uno de los dirigentes del PJ que celebró los anuncios del Presidente (Infobae en Vivo)

De igual forma, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, escribió un largo tuit en el que también destacó la actual postura de la Nación con respecto a la causa Malvinas que, aseguró, está “por encima de cualquier diferencia política”.

“Por eso, acompañamos la construcción de un frente político e institucional unido que nos permita pasar de las declaraciones a las acciones concretas en defensa de nuestra soberanía. Valoramos la decisión de avanzar con la Base Naval Integrada”, remarcó.

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En este sentido, el dirigente del PJ sostuvo que, “para concretarlo, será indispensable establecer presupuesto, plazos y una articulación efectiva” con su provincia y también “profundizar la estrategia diplomática y jurídica internacional, reactivar el Consejo Nacional de Malvinas y fortalecer las herramientas para impedir la explotación ilegítima de los recursos naturales”

“No puede existir una política nacional sobre Malvinas que se construya sin Tierra del Fuego. Por eso solicitaremos formalmente una mayor apertura al diálogo y la participación efectiva de nuestra Provincia en cada decisión que se adopte sobre las Islas y el Atlántico Sur”, agregó.

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En el bloque de La Libertad Avanza, sin embargo, hay quienes creen que el peronismo más duro “va a encontrar la forma de ensuciar la causa”, aún cuando eso implique “quedar mal con su propio electorado”.

El oficialismo se muestra cauteloso de la postura que tomará el peronismo (RS Fotos)

“La mecánica del kirchnerismo y de la izquierda en este momento es la de hacer videos y posteos falsos, como el de la entrevista de Milei con la periodista británica (un recorte editado que circuló recientemente, de un viejo reportaje que el jefe de Estado dio a la BBC en el que se refiere a este tema), para tratar de convencer a la gente de que esto es todo mentira y de que, en realidad, odiamos a las islas y no las queremos”, consideró un diputado violeta.

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Al respecto, advirtió que “eso va a ser lo que quieran imponer para ‘zafar’ de tener que dar la cara al momento de votar en contra, porque la cuestión para ellos es llorar, no hacer algo concreto para recuperarlas”.

“Son el peronismo de izquierda, el ‘helado caliente’ del que hablaba Enrique Pinti”, cuestionó el integrante del bloque oficialista, que se diferenció así de algunos compañeros de banca que confiaban en que al menos una parte del PJ acompañe el proyecto.

Entre los más críticos de las medidas anunciadas está el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien hizo un posteo al día siguiente de la cadena nacional titulado “la Patria no se vende ni se actúa”.

“El mismo Milei que ayer se llenaba la boca hablando de Malvinas es el que expresó públicamente su admiración por Margaret Thatcher. El que habla de soberanía es el que impulsó la extranjerización de nuestras tierras. El que ayer pidió unidad lleva tres años insultando, agrediendo y dividiendo a los argentinos”, escribió.

Kicillof cuestionó los anuncios de Milei

Para forzar una definición de la oposición sobre este asunto, un primer paso lo dieron los bloques de La Libertad Avanza, justamente, en la Legislatura bonaerense, donde hay una fuerte división entre los sectores que responden a Kicillof y los que se referencian en La Cámpora o en Sergio Massa.

Los libertarios presentaron un pedido para que el recinto exprese “su beneplácito por el mensaje brindado por el señor Presidente de la Nación, Javier Milei, en cadena nacional el día 3 de septiembre de 2026, en el que ratificó el objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino de recuperar y ejercer plenamente la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y anunció un conjunto de medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legislativas destinadas a fortalecer la defensa de nuestra soberanía frente a la explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa”.

Los jefes de la bancada, Juan Osaba, en Diputados, y Carlos Curestis, en el Senado, les hicieron llegar el viernes pasado esta solicitud a sus pares de los otros espacios, pero hasta ahora solamente respondieron con su apoyo los del PRO y Carlos “Chino” Kikuchi, un ex LLA que rompió con el Ejecutivo poco después de asumir y suele votar en conjunto con el peronismo.