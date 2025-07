Milei buscó acercarse al campo días antes de hablar en La Rural, pero crecen los reclamos del sector por las retenciones

Fotografía: Adrián Escándar

Javier Milei y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, comieron juntos días atrás en la Quinta de Olivos. Allí se acordó que el Presidente fuera al mismo predio ferial donde se organiza la Expo Rural 2025 para reunirse con el resto de los integrantes de la Mesa de Enlace, para que pudiera los principales reclamos del sector agropecuario, que no está en el mejor momento con la administración libertaria, tanto por el reclamo de baja de retenciones como por la falta de obras de infraestructura.

El Presidente y la secretaria general, Karina Milei, se reunieron este martes con Pino y los dirigentes agrarios Lucas Magnano, de Coninagro; Andrea Sarnari, de la Federación Agraria Argentina; y Carlos Castagnani, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

El principal reclamo de la comisión agropecuaria es la baja de los Derechos de Exportación (DEX), que para la soja es del 33%, para el maíz y el sorgo de 12% y el girasol de 7%, por decir algunos. Según hizo trascender el vicepresidente de la SRA, Marcos Pereda, Milei les comunicó su comprensión de la frágil situación del campo, pero que por el momento no está prevista una baja de las alícuotas.

Por su parte, Magnano detalló que no hubo una propuesta concreta en esa materia, pero que sí están “están viendo la posibilidad de implementar, no sé si en el corto o mediano plazo, algo más”.

“Nos comentó que el déficit cero no se toca. Sobre las retenciones no nos aseguró nada, pero sí que nosotros le dejamos asentado que los productores necesitan sacar todas las retenciones. Lo que nos manifestó puntualmente fue que la medida que se tomó entre enero y junio fue temporal, una ventana de tiempo, que así lo había dispuesto desde un inicio y se tomó esa medida por la emergencia que se estaba viviendo en materia climática. ”, comentó Magnano.

Antes de que volvieran a subirse las retenciones a la soja y el maíz el 1 de julio, la Mesa de Enlace ya había publicado una carta direccionada al Gobierno titulada “Una Argentina sin retenciones”, que habló de que “no hay más margen para medidas discrecionales de corto alcance, que solo profundizan la incertidumbre y la desazón”.

En el sector advierten que tienen un estancamiento debido a un cóctel de diferentes factores: los altos costos internos, el frente impositivo alto y la baja de la demanda de China, por decir algunos. Por estas, afirman que de no prosperar un cambio, es altamente probable de que se desincentiven las inversiones en el agro, lo que podría tener un correlato en la merma productiva.

El sensible estado en el que se posiciona la relación entre el Gobierno y el agro se evidencia en que Milei se acercó a conversar con la Mesa de Enlace por primera vez. El Presidente ya había mantenido apariciones en la Expo Rural, Expoagro y en otros eventos puntuales, por no reuniones como la de este martes.

Desde las cuatro entidades que conforman a esta Comisión interpretaron la visita de Milei como una muestra de “buscar recomponer vínculos” con el sector. “Es el momento de la llegada del primer animal, es significativo lo que hizo”, indicaron. La gestualidad no es menor, ya que el 26 de julio estará en la Pista Central de La Rural para dar un discurso frente a toda la feria agropecuaria.

Al día de hoy, Pino es el principal nexo que el Gobierno tiene con el campo. El Presidente le tiene aprecio, algo que evidenció el año pasado cuando se encontró inmediatamente con él después del atentado con un paquete bomba que sufrió en sus oficinas de La Rural. El titular de la SRA también tiene una estrecha relación con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Lo visitó días atrás y también en mayo del año pasado.

Las quejas del sector agropecuario con las exiguas políticas agropecuarias del Gobierno comenzaron a crecer en los últimos meses. Las gestiones de Pino con los libertarios no trajeron las respuestas que otras entidades agropecuarias querían escuchar. En ese marco, se produce la interna en La Rural entre Pino (más dialoguista con el Gobierno) y Pereda, que después de la reunión -y al ser consultado por la falta de medidas de parte del campo ante la situación actual- dijo “yo soy el primero que no me gusta ser amable”.

Fotografía: Adrián Escándar

Milei espera tomar decisiones sobre las retenciones en algún momento, pero ya afirmó que no la apresurará si es que no cree que estén las condiciones para hacerlo. Lo dijo el año pasado en su discurso en La Rural, cuando indicó que el programa económico tiene “tiempos y condiciones” que cumplir para “solucionar los problemas de fondo”. “No nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga: no vamos a apresurarnos de manera demagógica, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”, clarificó.

El jueves será otro día clave. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, será el principal enviado del Gobierno para ir a hacer el protocolar corte de cinta en la inauguración de la exposición. A las siete de la tarde habrá un cóctel organizado por Pino en la que están invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño (no irán todos). Aún no está confirmado quiénes irán del Gobierno, pero es seguro que, de mínima, sí estará el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán.

Los reclamos del campo y las políticas del Gobierno

Entre los reclamos más acuciantes también figuran las obras de infraestructura que el Gobierno pausó a través de la falta de mantenimiento y reparación de rutas nacionales, las cuales son clave para el traslado de los granos y productos agropecuarios. “Hoy estamos sufriendo las rutas en muy mal estado, pero además no tenemos caminos rurales. Nos falta muchísimo en electrificación rural, en comodidades como tener agua potable”, dijo días atrás Sarnari ante Canal E.

La Mesa de Enlace también expresó “incertidumbre y preocupación” por los cambios recientes en el INTA, que empoderó el rol del presidente, Nicolás Bronzovich, en detrimento de los sectores agropecuarios que componían el ya extinto Consejo Directivo. “Esto disminuye sustancialmente la autarquía que tenía el organismo”, afirmó una fuente del sector, que hace la salvedad de que había un consenso de que “el INTA precisaba una modernización, pero consensuada”.

Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias reunida en la SAGPyA junto al secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, y su equipo técnico

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca es Sergio Iraeta, un hombre de estrecha cercanía a Juan Pazo, titular de ARCA y mano derecha de Luis Caputo. El funcionario llegó como reemplazante de Fernando Vilella, quien había asumido al comienzo de la gestión de Milei como secretario de Bioeconomía, una cartera que tenía por objetivo establecer políticas públicas con “una mirada vinculada a la biomasa y la diversidad biológica”. El exdecano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires fue echado en redes por el Gordo Dan, siendo acusado de “comunista” por la troupe libertaria por utilizar esos conceptos.

Iraeta, con un nivel de conocimiento mucho menor en el sector que Vilella, asumió con la finalidad de volver a una planificación de políticas de corte más tradicional. Una fuente de la Mesa de Enlace explicó a Infobae que, en rigor, hasta ahora “las principales políticas del Gobierno han sido las desregulaciones de Sturzenegger”, las cuales han tenido consenso variable en el sector.

Entre ellas enumeran la derogación de la Ley Ovina y la cancelación del programa Pro-Huerta, así como del Fondagro y el Fondo Algodonero, todos bajo la acusación oficial de tener “serias irregularidades”. Un asunto que también se llevó a la reunión de hoy es la flexibilización de la barrera sanitaria para el ingreso de carne con hueso a la región patagónica libre de aftosa sin vacunación.

Días atrás se decidió el fin de la autarquía del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV), que pasará a ser una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Agricultura. A la vez, se resolvió la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME).