El Gobierno busca activar las negociaciones con la oposición: qué números hay para el veto y el rumor de un encuentro para esta semana

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (foto Reuters)

El gobierno de Javier Milei inicia una semana que busca dejar atrás los fantasmas de la anterior, signada por la derrota del oficialismo en el Senado, que implicó la sanción de tres leyes, la media sanción de otras dos y el rechazo en primera instancia de un veto presidencial. Todos asuntos que tienen implicancias en el plano de lo fiscal, algo que el Presidente delimitó como inaceptable.

“La política del superávit es permanente”, afirmó Milei en la Bolsa de Comercio, mientras a pocos kilómetros de distancia el Senado seguía aprobando iniciativas contrarias a la voluntad del Gobierno. Allí aseguró que no le sorprendía todo lo que sucedía y que, en rigor, se estaba preparando para las próximas semanas. “Sabemos que vamos a ser exitosos”, afirmó.

El Gobierno ofreció dos alternativas para evitar que las tres leyes - el aumento jubilatorio, la moratoria y la declaración de emergencia en Discapacidad- sancionadas por el Congreso queden promulgadas: el veto y la judicialización de la sesión del jueves, a la cual la consideran inválida.

Los tres vetos no saldrán esta semana, ya que el Poder Ejecutivo tiene diez días hábiles para poder realizarlo. Allí, reside el debate sobre si vetar un proyecto sancionado en el Congreso implica validar las dos sesiones (la de Diputados y la del Senado) por la cual se pasaron las iniciativas. Pese a la discusión jurisprudencial del caso, se especuló con que en los considerandos del veto se incluya una referencia a la supuesta invalidez de la sesión del jueves pasado. Aquello todavía no está confirmado.

El presidente Milei en su discurso en la Bolsa de Comercio (foto Reuters)

Más allá de la judicialización, el objetivo de tardar en vetar las leyes es que el Gobierno gane tiempo para articular una estrategia en el Congreso. Ya que no hay expectativas de poder triunfar en el Senado, todos los esfuerzos están situados en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo tiene una mayor proporción de bancas propias y una composición variopinta de espacios que le permiten mayores posibilidades de negociación.

El principal interlocutor con los gobernadores es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y su vicejefe del Interior, Lisandro Catalán. Aunque su rol mermó en la última semana -pero no deja de ser menor-, el asesor presidencial Santiago Caputo también es reconocido como una contraparte de fuste para muchas provincias. Será vital el diálogo que pueda iniciar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a su primo lejano y armador nacional de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem.

El sector de Caputo y el de los Menem están enfrentados, mientras que el tándem de la Jefatura actual como un equilibrio al tener diálogo con ambos. La búsqueda de los votos para bloquear el veto los someterá a ambos bajo el mismo objetivo, aunque la falta de diálogo puede comprometer la coordinación política en las negociaciones con los gobernadores, tal y como vienen diciendo off the record desde varias provincias.

“Vamos a tratar de sostener el veto, nos tenemos fe”, afirma una fuente de diálogo prácticamente diario con Milei. Esta postura dista de la pose confrontativa con la que el Presidente se mostró el miércoles pasado durante un reportaje radial, en el cual acusó a los gobernadores y a sectores de la oposición de querer “destruir al Gobierno”.

El jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados

Aunque en el discurso público del oficialismo prime el denominado “talibanismo” que pregona un sector de la Casa Rosada, sigue estando la necesidad y la intención de negociar.

Por el momento, todas las provincias consultadas por Infobae afirmaron que no recibieron ninguna invitación formal del Gobierno para mantener una reunión en Casa Rosada; pero esto no invalida los mensajes informales que suele haber entre altísimos funcionarios de la Casa Rosada con los jefes provinciales.

Todas las fuentes gubernamentales consultadas afirman que no está en los planes hacer una cumbre formal de gobernadores. Al menos no en los términos que se venía haciendo con anterioridad, y no por esta semana.

Pero sí comenzaron a crecer los rumores de que podría haber un acercamiento entre la Nación y algunos gobernadores en un “lugar neutral”. La ocasión podría ser en la inauguración de la Exposición Rural el próximo jueves.

Casualmente, esta será la primera edición de la Expo Rural en la que se hará un cóctel con gobernadores. Hay 16 provincias como sponsor de la feria, pero fueron invitados los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño. Todavía no está la lista de invitados, pero muchos podrían verse interesados si supieran que el Gobierno vería con buenos ojos esa ocasión para entablar un diálogo informal. Por ahora no era probable que pudiera ir Milei. Sí otro funcionario.

El Gobierno no cree que precise mantener los 87 votos negativos que ratificaron el veto presidencial al aumento jubilatorio del 8,2%. En rigor, de máxima, precisa juntar 86, que es lo que establece el artículo 83 de la Constitución Nacional. La oposición tendrá que conseguir 172 votos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, considera que la cantidad que debe juntar esta vez es menor si es que la oposición junta menos votos de lo pensado. Algunos afirman que podría variar entre 75 y 80 votos. Como ciertos sectores no quieren “mancharse las manos” con la ratificación del veto, los negociadores de La Libertad Avanza apuestan a negociar ausencias o abstenciones.

En el Gobierno mencionan provincias que -a pesar del ruido producto de las declaraciones del Presidente- se llevan bien con el Gobierno y que pueden aportar a la masa de votantes a favor del veto. Uno de ellos sería el sanjuanino Marcelo Orrego, ya que tiene el bloque Producción y Trabajo con dos diputados. El año pasado aportó los votos para ratificar los vetos, mientras que este año apoyó parcialmente la iniciativa jubilatoria. “Todo puede cambiar”, afirman los libertarios.

Milei y el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino

Será determinante el rol del tucumano Osvaldo Jaldo, quien tiene su bloque Independencia con tres bancas. Este ha sido uno de los que más colaboró con el Gobierno en el primer segmento de la gestión libertaria, pero esto empeoró a partir de la incursión electoral de LLA para las elecciones de octubre. Los libertarios no están dispuestos a hacer un acuerdo con Jaldo, quien volvió a recibir al senador Juan Manzur para comenzar a tejer un acuerdo del peronismo en la provincia.

Parecen haber vetos que puedan prosperar más que otros. No es menor la distinción que realizó ayer la diputada nacional del PRO, María Eugenia Vidal, en un video publicado en sus redes. Ahí adelantó que votará en contra de la moratoria, pero no sobre las otras dos leyes.

El bloque amarillo parece tener dos grandes facciones: una más alineada a la hoja de ruta libertaria, y otra que responde a las determinaciones que tome Mauricio Macri. Vidal se abstuvo en la votación jubilatoria semanas atrás, junto a otros ocho diputados a pedido del expresidente, un mensaje teledirigido a la Casa Rosada sobre lo costoso que le podría salir al Gobierno un desmerecimiento hacia el PRO. “El mensaje nos llegó y nos preocupa”, confesó una altísima fuente del Gobierno en ese momento.

El bloque amarillo no mantiene reuniones de bloque desde hace tiempo y no esperan hacerlo durante esta semana. No parece menor el timing: esta semana se definen las listas en las elecciones bonaerenses donde La Libertad Avanza y el PRO mantuvieron alianza.

Volviendo a La Rural, el Presidente recibirá el martes a las 10 de la mañana en Casa Rosada a los representantes de la Mesa de Enlace. Las entidades que conforman la Mesa son, además de la SRA, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, que reúne a cooperativas agrarias de todo el país.

“Es todo un gesto que nos reciba el presidente. La agenda será abierta, con los temas que preocupan al sector”, dijo Pino, entrevistado en el programa CNN Campo. Allí detalló que el encuentro será a “agenda abierta”, aunque durante el reportaje mencionó asuntos como los cambios en el INTA y el fin de la “barrera sanitaria” patagónica. Sobre las retenciones, aseguró que “el camino es transitar hacia cero”, asegurando que Milei está “yendo hacia ahí”.