El PJ activó el modo electoral: construcción del discurso, el rol de CFK y la dificultad para armar las listas

Los principales actores que negocian la unidad del peronismo en las listas bonaerenses

“Sé que hay diferencias, pero ahora hay que postergarlas. Hay que pensar en el pueblo que está sufriendo. Milei ya dijo que va a pintar de violeta la provincia y que no hay más plata para nadie. Por eso hay que unirse”. Axel Kicillof buscó, en un párrafo, contribuir para disminuir los focos de tensión que abundan en el peronismo. Fue en Pergamino, este jueves, durante una recorrida oficial.

En esa frase dejó traslucir una verdad irrefutable: las diferencias existen, son profundas y solo quedaron al costado por una cuestión de fuerza mayor. Si el calendario electoral no hubiese apremiado como lo hizo ahora, el fuego cruzado hubiese continuado en forma ilimitada. Pero paró. Y esa es la mayor victoria que tiene el peronismo por estas horas.

“Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”, fue la frase que eligió Sergio Massa para presentar el primer video de campaña de Fuerza Patria, como decidieron bautizar a la nueva alianza. El líder del Frente Renovador siempre estuvo convencido de que no iba a haber ruptura.

Fue el único, de las tres partes centrales de la negociación, que siempre creyó en que el acuerdo, aún con múltiples grietas internas, iba a llegar. En los otros dos sectores se coqueteó con la ruptura. Estaban preparados para profundizar las diferencias. Tal vez tenga que ver con que el principal problema de convivencia del kicillofismo es con La Cámpora y no con el massismo.

Sergio Massa fue uno de los nexos para poder bajar los niveles de tensión entre el cristinismo y el kicillofismo

Con habilidad y capacidad de influir, el ex ministro de Economía fue también el único que tuvo línea abierta para hablar con todos al mismo tiempo. Pero, sobre todo, con Cristina y Máximo Kirchner, y Axel Kicillof. Más allá de algunos movimientos políticos que generaron desconfianza en La Plata y con una alianza con el kirchnerismo que todos tienen asumida, Massa siempre jugó un rol de nexo en el medio de una guerra declarada.

Una muestra de la sólida sociedad entre Massa y los Kirchner quedó a la vista ayer, cuando en Corrientes se alcanzó un acuerdo en el peronismo para que el referente del Frente Renovador, Germán Braillard Poccard, sea candidato a intendente en la capital y se sume al frente justicialista que postuló a Martín “Tincho” Ascúa, como candidato a gobernador.

Una de las últimas actividades públicas que hizo CFK fue viajar a la provincial del litoral a apoyar la candidatura de Ascúa, que actualmente es el intendente de Pasos de los Libres. La sociedad política de la ex presidenta y el ex ministro se mantiene a flote sin problemas, pese a las múltiples grietas internas que atraviesan al peronismo.

La tregua sostenida que se alcanzó esta semana en la provincia de Buenos Aires logró cerrar algunas de esas fisuras que son visibles a lo lejos. “Todos se dieron cuenta que había que frenar. Ahora, por las listas, es compensación y equilibrio. Todo el mundo se tiene que ir proporcionalmente parejo entre las alegrías y las broncas”, le aseguró a Infobae un importante dirigente del cristinismo.

Kicillof pidió que todas las decisiones sean revalidadas por los tres sectores que integran la mesa de definiciones

Tanto en el mundo de CFK, como en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y el Frente Renovador (FR) se respira otro clima. Hay un marcado cambio en la predisposición a negociar un acuerdo de unidad, sabiendo de antemano que la negociación cruzará tres niveles -nacional, provincial y municipal -, y que los cierres más difíciles serán en los municipios.

El ejemplo más recurrente en las conversaciones peronistas tiene a los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mayra Mendoza (Quilmes) como protagonistas. Enfrentados y enemistados, los dos tendrán que tener en sus listas de concejales a representantes de la fuerza política que el otro integra. En los primeros lugares de la lista de Ferraresi habrá un representante de La Cámpora y en la de Mendoza habrá uno del MDF.

El acuerdo de cúpula, con validación cruzada entre las tres partes, condiciona el armado de los intendentes para la competencia. Si bien tienen la potestad de armar sus listas, deberán hacerlo integrando a todos los sectores dentro de la nómina. Es la condición que acordaron Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Consenso en todo y para todo.

Kicillof no quería que le hagan el 2x1 entre sus socios y que limiten una definición por el hecho ser mayoría. Por eso pidió que la convalidación de la mesa política que se dispuso para negociar las listas y la junta electoral sea, en todo momento, tripartita. Siempre tiene que tener el aval de los tres.

Los dirigentes que integran la mesa política donde se negociarán las listas

La mesa política, donde el jueves se iniciaron las negociaciones formales por las listas, está integrada por Facundo Tignanelli y Emanuel González Santalla (cristinismo), Gabriel Katopodis y Carlos Bianco (MDF), y Rubén “Turco” Eslaiman y Sebastián Galmarini (Frente Renovador). Seis lapiceras con poder para diseñar la propuesta electoral con nombres y apellidos.

En los tres sectores importantes del peronismo bonaerense creen que el mayor inconveniente va a estar en las negociaciones municipales. Que haya acuerdo entre las necesidades de las agrupaciones locales, las pretensiones de los intendentes, la integración de las distintas fuerzas en pocos espacios y la validación de la mesa política. Una ingenieria que debe realizarse en poco más de una semana.

En las últimas horas salió una importante aclaración desde el corazón del cristinismo respecto al lugar que tendrá en la campaña el reclamo de libertad de Cristina Kirchner. “El pedido por CFK es un formato que va a trascender más allá de la elección. No va a ser el centro ni en el eje de la campaña. Será un tema importante que estará presente. Pero la discusión es otra”, clarificó un dirigente de estrecha relación con la ex presidenta.

En el mundo K, después de tantos cortocircuitos, hay coincidencia en que el centro de la campaña debe ser el contraste de modelo de país que representa el peronismo - que hoy tiene a Kicillof como máximo exponente de gestión - y los libertarios.

Cristina Kirchner estará presente en la campaña bonaerense más allá de su detención domiciliaria (REUTERS/Matías Baglietto )

Además, habráuna constante aclaración sobre el daño que las políticas del actual gobierno nacional le produjeron a la gestiónb bnaerense. En el PJ Plantean y adhieren a la construcción de un escenario de absoluta polarización.

“¿Si pedimos por la libertad de Cristina, vamos a perder? ¿Y si no lo hacemos, eso nos garantiza ganar? Cada uno lo tira para el lado que quiere, pero es un tema que va a estar presente en todo el peronismo", sostuvo un funcionario camporista que sigue de cerca los pormenores del armado de campaña.

La ex jefa de Estado va a estar presente en la campaña. De la forma en la que pueda, debido a su detención domiciliaria. No está acordado el fomato ni cuál será el nivel de presencia que tenga, pero va a estar. Lo más probable es que sea confrontando directamente con la gestión de Javier Milei y, en lo particular, con las decisiones del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El peronismo comenzó a ordenarse. Lo que parecía imposible, está sucediendo. No será un camino fácil de recorrer. Las fricciones comenzarán a aparecer con el paso de los días. Lo lógico de un cierre de listas. Ya nadie habla de ruptura. Parece haberse guardado en un cajón la teoría de las listas conjuntas. Toda la dirigencia levanta la bandera de la unidad. Aunque todo esté roto adento. Aunque el daño que se autogeneraron por extensas peleas de poder ya sea irreversible. Sobre todo de cara al electorado.