Fentanilo mortal: el juez ordenó la inhibición de bienes a 31 personas y les prohibió salir del país

Ariel García Furfaro, sus dos hermanos, su madre y abuela entre los inhibidos por el juez Ernesto Kreplak

La causa por el fentanilo mortal produjo una de sus primeras medidas, que arroja luz sobre quiénes se posa la lupa de la sospecha por la elaboración del medicamento contaminado con al menos dos bacterias, que está asociado al fallecimiento de más de 50 pacientes.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dispuso la ”inhibición general de bienes" de 31 personas y sociedades que, según se detalla en la resolución, estarían relacionadas con la “existencia de una estructura que entrelaza personas físicas y jurídicas cuyas actividades de momento no resultan del todo claras, pero de las que sí se sabe que guardan directamente vinculación con los responsables de HLB Pharma, Laboratorios Ramallo y Droguería Alfarma, esta última distribuidora principal de los medicamentos producidos por HLB”.

Las empresas que estarìan vinculadas a la familia Garcìa Furfaro inhibidas por el juez federal de La Plata a cargo de la causa

Infobar pudo saber de manera exclusiva que el ya 23 de mayo el magistrado dispuso una medida que hasta ahora no había trascendido “la prohibición de salida del país de numerosas personas relacionadas a las firmas involucradas en la elaboración del producto FENTANILO HLB contaminado, HLB PHARMA GROUP y LABORATORIOS RAMALLO”. La razón: “Neutralizar, gradualmente, los riesgos procesales de peligro de fuga o entorpecimiento del descubrimiento de la verdad y, a la vez, de conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa”.

Si bien en la causa hasta el momento no hay imputados ni procesados porque se esperan peritajes claves sobre el fentanilo secuestrado y documentación relevante, las dos medidas restrictivas son un claro indicio que el juez Krepak ya tiene las identidades de los presuntos responsables y que actuará en consecuencia.

La lista de inhibición general de bienes y prohibición de viajar al exterior está compuesta por el responsable visible de HLB Pharma Group S.A Ariel Fernando García y sus dos hermanos Damián Roberto y Diego; la madre de estos, Nilda Furfaro, y Olga Luisa Arena, la abuela de 90 años y que ostentó el cargo, al igual que Nilda, de presidente de HLB Pharma Group S.A. Todo queda en familia.

También pesa la inhibición general de bienes sobre directivos de las sociedades, directores técnicos y responsables de la calidad y controles que debían realizarse en los dos laboratorios antes que una fórmula farmacéutica sea utilizada en un paciente en una unidad de terapia intensiva o como un simple calmante para una jaqueca.

En este punto de la pesquisa, para el magistrado, cada uno de ellos podría estar vinculado a la fabricación y venta de al menos dos lotes con “contaminación bacteriana” de “FENTANILO HLB 31202 y 31244”, producidos en la última campaña del año 2024 en la sede del Laboratorio Ramallo.

La justicia allanó los domicilios de la mayoría de las personas y empresas afectadas con la medida

Por el momento, la carátula del expediente no tiene calificación legal. Sí, el Ministerio Público Fiscal impulsó la acción penal en los términos del Capítulo IV, Título VII del Código Penal de la Nación “Delitos contra la salud pública. Envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas”, dictamen en el cual aclaró “sin perjuicio, claro está, de que del devenir de esta hoy incipiente investigación podrían surgir otras hipótesis delictivas y/o calificaciones jurídicas”.

El magistrado dispuso la “inhibición general de bienes” después de los 19 allanamientos que realizó el 5 de julio sobre los domicilios vinculados a la mayoría de las personas y empresas sobre los que pesa la medida restrictiva.

El juez Kreplak recuerda que a la causa 17371/2025 se incorporaron “mayores elementos que permitieron identificar numerosos pacientes que sufrieron infecciones a raíz de la administración del producto contaminado, que se encontraban internados en establecimientos de salud ubicados en diferentes puntos del país, muchos de ellos a la fecha fallecidos”. Hasta el cierre de esta nota la cifra de muertes es de 54.

La lista de las personas con inhibición de bienes dispuesta por el juez Ernesto Kreplak

“De igual manera -aclara el magistrado- continúan en curso diversas medidas tendientes a la identificación de otras tantas personas afectadas por la infusión del producto contaminado que resultan de momento desconocidas”.

Y precisa que: “Sobre este tema, cabe resaltar que se incorporaron informes de profesionales que concluyeron que las bacterias detectadas en las ampollas de Fentanilo HLB, presentaron identidad fenotípica con aquéllas halladas en los hemocultivos de una gran cantidad de pacientes”.

La resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata ya fue comunicada al “Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal, de la provincia de Santa Fe, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves, a la Administración del Club de Campo San Diego y al Club de Campo San Patricio".

Ernesto Kreplak el magistrado que investiga el fentanilo mortal

El magistrado autorizó la participación de varias querellas: del Hospital Italiano de La Plata, institución privada que hizo la denuncia ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Allí fallecieron 15 de sus 18 pacientes infectados con el fentanilo de uso clínico; del Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones; y de al menos cinco familias de víctimas fatales.

El juzgado federal de La Plata también solicitó la “inhibición general de bienes” de un amplio entramado de empresas. Varias de ellas fueron identificadas de manera concluyente con la familia García Furfaro, otras, en cambio, formarían parte de la “discrecionalidad” con la que cuenta el magistrado para tomar medidas. Podrían estar vinculadas de manera indirecta o han sido utilizadas para comercializar los productos farmacéuticos y médicos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

Las sociedades inhibidas son nueve: HLB Pharma Group SA, Laboratorios Ramallo SA, Alfarma SRL, Regional Med SRL, Droguería Mayorista SA, Glamamed SRL, Nueva Era Rosario SRL, Surar Pharma SA y Cables Epuyen SRL.

El Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones se constituyó como querellante en la causa del fentanilo mortal Fotografía: Adrián Escandar

A Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group SA se le suma la “inhibición para producir medicamentos e insumos médicos” que el 13 de mayo aplicó la ANMAT, el organismo de aplicación que depende del Ministerio de Salud de la Nación por el “desvío de calidad” en la elaboración del fentanilo cuestionado y “los antecedentes de la firma”.

En el allanamiento de la semana pasada sobre Cables Epuyen SRL ubicada en la localidad bonaerense de Moreno, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) secuestraron documentación de Laboratorio Ramallo, HLB Pharma y la Droguería Alfarma y 29 palets con medicamentos HLB Pharma, diclofenac y paracetamol, supuestamente derivados a ese lugar, “para resguardo y posterior análisis dispuestos por la ANMAT por presunto “desvío de calidad·.

Federal Pharma (Regional MED Srl) y la droguería Glamamed fueron allanadas el 26 de mayo por orden de Kreplak junto a Alfarma SRL Y los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

El fentanilo de uso clínico estaba contaminado con dos tipos de bacterias Crédito: Freepik

En la medida dispuesta esta mañana el magistrado destacó que: “Los eventuales responsables de las firmas involucradas en la elaboración del producto, se emplazan dentro de un entramado societario complejo, que abarca numerosas actividades comerciales –muchas de ellas no relacionadas entre sí-“y advierte: “A esta altura del proceso, permiten suponer el despliegue de maniobras tendientes a evadir y/u ocultar posibles conductas ilícitas”.

“Tales actividades, de acuerdo con la documentación obtenida, presupone el flujo de bienes patrimoniales a gran escala. Desde esta perspectiva, las circunstancias fácticas narradas presuponen un riesgo claro y actual a partir del cual es posible trazar un criterio de procedencia para valorar los perjuicios que podrían ocasionarse de una demora innecesaria en el dictado de la presente medida”.

Los otros inhibidos

Además de los tres hermanos García, la madre y abuela de estos. El magistrado inhibió lo bienes de Sebastián Daniel Nanini y Andrea Silvana Chierasco. Tal como informó este medio, por asamblea ordinaria del 28 de marzo de 2025 Olga Luisa Arena, la abuela de Ariel García y sus hermanos renunció “al cargo de presidente y se designa presidente a: Sebastián Daniel Nanini y vicepresidente: Andrea Silvana Chierasco”.

El abogado de Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez y ex apoderado de una de las listas del PJ bonaerense le explicó a Infobae que había adquirido el 99% del paquete accionario del laboratorio de Ariel García con una cláusula de recisión de seis meses. En ese lapso avaluaría la situación económica de la empresa, el stock de materia prima, los documentos y la situación del personal. Pero no llegó a hacerlo. Ante el escándalo generado por la vinculación del fentanilo de HLB Pharma con los pacientes fallecidos, ejecutó la clausula y se desvinculó.

“Era un buen negocio”, explicó cuando este medio le preguntó por qué razón un abogado y docente universitario, con relaciones con la DEA y jueces nacionales y de Estados Unidos se interesaba en el laboratorio que ya tenía 265 expedientes abiertos en la ANMAT por diferentes irregularidades.

HLB Pharma, sobre todo a través de su propia droguería Alfarma SRL ganaba abultadas licitaciones en la administración pública. Vendían sus productos a la mayoría de las provincias y municipios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, de todos los colores políticos.

Ariel García mantiene estrechos vínculos con funcionarios y ex funcionarios, sobre todo ligada al peronismo y kirchnerismo. Uno de sus representantes integró la comitiva del ex presidente Alberto Fernández que viajó a Moscú para negociar la llegada y distribución en la Argentina de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V. También visitaba a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria.

Ariel Garcìa Furfaro en el Instituto Patria junto a la ex mandataria Cristina de Kirchner

La lista de inhibidos se completa con responsables, socios y directores técnicos y de control de calidad y otras áreas de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma: Rocío del Cielo Garay, Adriana Iudica, Oscar Ruffinego, Marcela Fernanda Vozza, María Victoria García, Rodolfo Antonio Labrusciano, Jorge Manuel Salinas, Carolina Ansaldi, José Antonio Maiorano, Edgardo Sclafani, Wilson Daniel Pons, Miriam Patricia Juárez, Javier Martín Tchukram, Horacio Tallarico, Víctor Boccaccio, Dayana Astudillo Arzolidys y Guillermo Mariano Musante.

La medida sobre las personas físicas y sociedades se fundamenta, entre otras razones, para “conservar los bienes que pudieran ser fruto de las actividades eventualmente delictivas bajo pesquisa” y evitar fugas ante la certeza de que todos ellos, o buena parte de los nombrados, pueden ser procesados y, eventualmente, detenidos dependiendo de la calificación legal.

En la resolución el magistrado recordó que uno de los legajos del expediente fue formado a partir de un dictamen fiscal en el que su titular sostuvo que “el devenir de la investigación permite dimensionar hipótesis delictivas vinculadas al manejo irregular de los laboratorios HLB y Ramallo como podrían ser posibles desvíos del producto fentanilo HLB -ya no únicamente circunscriptos al desvío de calidad del lote contaminado 31.202-. En ese marco, resulta de suma importancia circunstancias de esclarecer elaboración, el transporte, comercialización y desvío del fentanilo HLB producido por Laboratorio Ramallo S.A. y de titularidad de HLB Pharma Group S.A” .

La justicia allanó en dos oportunidades los laboratorios de Ariel García Furfaro

“Allí se han producido numerosas medidas de prueba, cuyos resultados denotan, incipientemente, la existencia de una estructura que entrelaza personas físicas y jurídicas cuyas actividades de momento no resultan del todo claras, pero sobre las que sí se sabe que guardan directamente vinculación con los responsables de HLB PHARMA, LABORATORIOS RAMALLOS y DROGUERÍA ALFARMA, esta última distribuidora principal de los medicamentos producidos por HLB.”

Para el juez federal estos hechos denotan “la presencia de una compleja investigación, que en principio no sólo se resumiría a un desvió en la elaboración del producto medicinal FENTANILO HLB”.

Según la interpretación del magistrado: “En este contexto, las características del suceso, el tenor de los hechos investigados, sumado al escenario de salud y el entramado societario existente por detrás de las firmas investigadas, conducen al dictado de medidas urgentes y profundas”. El juez está a la espera de resultados científicos claves y de la evaluación de la documentación secuestrada para avanzar sobre las imputaciones y procesamientos.