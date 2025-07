Milei acusó a los gobernadores de querer romper el déficit cero y las provincias prometen responder en el Senado

La cuenta de La Libertad Avanza subió el año pasado un decálogo con los principios que definen a la acción mileista. Uno de ellos, el séptimo, reza que “cuando el adversario canta retruco, nosotros cantamos vale cuatro”. Este miércoles, el presidente Javier Milei llevó a la práctica esta directriz avisándole a los gobernadores que no cederá con sus reclamos por mayores fondos y que no le importa que impongan sus proyectos de ley, ya que los vetará o los llevará a la Justicia.

“No corresponde [dar lo que piden los gobernadores]. Se están desbocando. Quieren destruir al gobierno nacional. Independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado. A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución”, sentenció Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.

Y agregó: “La intención de ellos es justamente romper todo, porque si La Libertad Avanza se convierte en La Libertad Arrasa (sic). Están dispuestos a hacer sufrir a los argentinos con tal de mantenerse”.

El timing de las declaraciones no es casual. Este jueves en el Senado se tratarán cinco grandes proyectos: tres que provienen con media sanción de Diputados, el aumento jubilatorio, la emergencia en Discapacidad y la moratoria previsional; y dos que tienen unanimidad de todas las provincias, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional -las ATN- a las provincias y la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

El proyecto firmado por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño

Las declaraciones del Presidente no cayeron para nada bien entre los gobernadores. Mucho menos en los aliados. “Les votamos todos y nos meten en la misma bolsa que los kirchneristas”, afirma uno de ellos. Desde otro distrito remarcan: “al menos 15 gobernadores le deben haber facilitado todas las reformas que precisó Milei, no se entiende bien qué está haciendo”.

Las cinco iniciativas no tendrían inconvenientes en aprobarse. Solo los gobernadores aliados al Ejecutivo no estaban a favor de aprobar los tres proyectos que vienen de Diputados, pero vistas las declaraciones de la Casa Rosada ahora se ven con pocos incentivos en colaborar.

Milei ya prevé que todos los proyectos de la oposición tienen los números para ser aprobados. Por eso aprovechó para dar una señal hacia el mercado para decir que desde el Poder Ejecutivo están “absolutamente tranquilos” y que solo se tratará de un “efecto transitorio”; aunque reconoció que podría haber una suba del riesgo país (un factor que preocupa al Gobierno por el impacto potencial que tiene en los rollover de deuda), pero que no se va a extender.

“Si me rechazan el veto lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero. No les dan los tiempos para causar daño”, afirmó.

La respuesta de los gobernadores a Milei

En la Liga de Gobernadores tienen otros números a los que maneja Rosada. En primer lugar, citan números de la Secretaría de Hacienda de la Nación y remarcan que, a diferencia de lo que dicen en el Gobierno, en 2024 la presión tributaria de las provincias bajó, al contrario de la nacional.

También justifican su posición marcando que las ATN están siendo subejecutadas en una “situación paradójica donde los contribuyentes pagan impuestos federales para fondearlo, pero sin que los mismos sean aplicadas para atender las emergencias para las cuales fueron creadas”.

Presión Tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Fuente: Secretaría de Hacienda de la Nación

Esta queja se extiende a la propuesta de eliminar fideicomisos financiados por el ICL para que esos fondos se distribuyan directamente a las provincias para distintos tipos de asignaciones, como la reparación de rutas nacionales, uno de los puntos que más preocupa a los gobernadores. “Con la disolución de Vialidad Nacional, queremos encarar este punto con más fuerza”, indican.

Para minimizar el impacto fiscal, los gobernadores proponen un reordenamiento de partidas y asignaciones para que ambos proyectos tengan un costo de 0,11% del PIB. Pero en la Casa Rosada no quieren saber nada con que haya una imposición externa sobre el manejo presupuestario del Gobierno. “Nadie nos va a decir cómo tenemos que hacer nuestras cuentas, sería una señal pésima hacia afuera”, afirma una fuente inobjetable.

La propuesta de los gobernadores a la Nación

Son asuntos que los delegados provinciales y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, conversaron en diversas ocasiones a lo largo de las últimas semanas. El funcionario libertario no pudo llevar una contraoferta que satisfaga a los gobernadores. “Nos dimos cuenta de que el costo fiscal de lo que ellos nos proponen es mucho más elevado de lo que pensábamos”, dijo una fuente que estuvo en contacto con Guberman.

Los rumores de un posible encuentro

¿Hay posibilidad de encontrar un consenso para este conflicto? En público, Milei apostó a que no hay chances de ceder. Pero es habitual que suela mostrarse como parte de los funcionarios “talibanizados”, en el sentido de que defiende el programa de gobierno sin mediar mayores diálogos.

En rigor, varios los sectores de la Casa Rosada que tienen diálogo fluido con ciertos gobernadores, pero en todos ellos responden lo mismo: este conflicto en particular está encomendada a la Jefatura de Gabinete. En los últimos días, hubo rumores (algunos provenientes de despachos oficiales, pero ajenos a la Jefatura) de que habría un llamado para reunirse.

“Todo eso lo maneja Guillermo. Que yo sepa no hay nada de reuniones programadas”, aseguró un alto funcionario con despacho en Casa Rosada.

La reunión de Guillermo Francos con gobernadores aliados y opositores en el pasado mes de junio

Guillermo Francos, es quien está llevando el diálogo con los 23 mandatarios y el jefe de Gobierno porteño; aunque el panorama dista de ser sencillo. Bien sabido es que 21 gobernadores no aceptaron la invitación de la Presidencia para asistir a la vigilia de Milei en Tucumán. Ni siquiera muchos bastante cercanos a Milei, como el chaqueño Leandro Zdero; el puntano Claudio Poggi; o el integrante del Consejo de Mayo, el mendocino Alfredo Cornejo.

El ministro coordinador tenía la disposición de hacer un llamamiento a un grupo reducido de gobernadores. Sería la réplica de otra cumbre similar que hubo un mes atrás en el Salón de los Escudos, donde fueron cinco enviados de las provincias seleccionados por ellos mismos. Finalmente, fueron tanto aliados como díscolos, dando a entender que existía una transversalidad en el reclamo subnacional. Días después fue que se conoció que todos ellos habían acordado los proyectos para ser enviados al Senado.

“No creo que [los gobernadores] levanten el teléfono después de las declaraciones de Milei”, dijeron en simultáneo desde varias provincias sobre una eventual convocatoria. Aun así, la posibilidad no está cerrada. En ese sector afirman que no habrá una respuesta coordinada de las 24 provincias: “Le vamos a responder mañana en el Senado”.