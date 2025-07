El PRO validó la alianza con LLA y aceptó competir en las elecciones bonaerenses con boleta violeta y el nombre Frente La Libertad Avanza

Cristian Ritondo, al arriba a la sede del PRO en el barrio de San Telmo (Adrián Escándar)

El acuerdo PRO-LLA para competir contra el peronismo unido en la provincia de Buenos Aires dio este viernes un paso fundacional. Los principales dirigentes amarillos, encabezados por el diputado nacional Cristian Ritondo, se reunieron hoy en la sede partidaria de la calle Balcarce en asamblea provincial y validaron la posibilidad de realizar alianzas electorales.

Se trató de un formalismo: el acta del encuentro no definió nombre ni partidos específicos. “Tal como estaba previsto, hoy se votó otorgarle el poder a la Mesa Ejecutiva del PRO PBA para que lleve adelante un frente electoral para las elecciones provinciales del 7 de septiembre”, señaló a Infobae un dirigente macrista. Pero representó el puntapié para conformar, según indicaron a este medio, un frente “antikirchnerista” en donde se impondrá el nombre La Libertad Avanza y el color violeta como marca de identidad.

A través de un comunicado, el PRO precisó tras el encuentro: “Dimos este paso con unidad, responsabilidad y una profunda vocación de transformación. Seguimos avanzando a paso firme para sacar al kirchnerismo de la provincia y construir una alternativa que vuelva a generar futuro para todos los bonaerenses”.

En la previa del encuentro, el diputado nacional Diego Santilli ratificó que la marca PRO no estará en el nombre del frente. “Cuando fuimos Cambiemos, el PRO estaba dentro. Así es como los partidos participan en un frente. Nosotros tenemos que terminar con el populismo”, señaló.

Además, planteó que se busca “avanzar en un acuerdo con La Libertad Avanza para de una vez por todas profundizar el cambio que tenemos que llevar adelante en la argentina, que nos implique el cambio cultural que lleva adelante el presidente Milei. Si hay cambio cultural tiene que ser en la provincia de Buenos Aires; tenemos que tener más diputados y más senadores”.

Ritondo, en tanto, afirmó: “Creo que hay una actitud del PRO de escuchar a los bonaerenses que nos piden que vayamos juntos. Así que, por supuesto, nosotros estamos haciendo todos los intentos junto con los intendentes, con los dirigentes de todos los territorios, que es el gran potencial que el PRO tiene en la provincia de Buenos Aires para ir juntos en septiembre y juntos en octubre”.

Los principales dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires

La convocatoria del encuentro la firmaron Ritondo, la intendenta de Vicente López (y vicepresidenta del PRO bonaerense), Soledad Martínez, y el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que preside la asamblea provincial, pero que se encuentra más abocado a su rol de presidente de Independiente que a la actividad política partidaria.

Además de estos dirigentes, participaron del encuentro intendentes y legisladores nacionales y provinciales como, entre otros, Matías Ranzini, Agustín Forchieri, Martín Yeza, Adrián Urreli, María Sotolano, Alex Campbell, Marcelo Matzkin (Zárate), Pablo Petrecca (Junin), María José Gentile (9 de Julio), Julieta Arce, Julio Garro, Aldana Ahumada.

Desde el entorno de la intendenta de Vicente López explicaron: “Todavía no está detallado un posible acuerdo con La Libertad Avanza, pero se espera una definición en los próximos días”.

Esta semana, las negociaciones entre ambos partidos tomaron velocidad y en dos instancias en paralelo. A nivel de cúpulas, el martes por la noche, el propio Ritondo, acompañado por Santilli, y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, recibió en su despacho del Congreso al armador libertario Sebastián Pareja.

Ese mismo día, y también el miércoles por la tarde, se reunieron los equipos técnicos de ambos lados: los legisladores bonaerenses del PRO Ranzini, Forchieri y Alejandro Rabinovich, con Juanes Osaba y Alejandro Carrancio.

El jueves, en tanto, en las oficinas de Santilli, los principales negociadores de ambos lados avanzaron con algunas definiciones, como la ratificación del nombre del frente, el color de la boleta y una posible integración de las listas bajo un esquema 75/25 a favor de los libertarios. Es decir, el PRO busca que el 25% de los candidatos con posibilidades reales de lograr una banca (se prevé entre 30 y 35) sean propios. La hipótesis de mínima es acceder a una banca por cada sección electoral, es decir, ocho.

Hay optimismo de los dos lados. LLA se comprometió a garantizar la gobernabilidad en los distritos que hoy gobierna el PRO. Esto incluye que las listas de concejales respeten el despliegue territorial de cada fuerza. Este fue el principal reclamo de los jefes comunales que debieron atender tanto Ritondo como Pareja. Algunos todavía esperan novedades sobre los alcances del acuerdo.

En el resto de los distritos provinciales, por lo menos en más de 120, se trabaja en un “barrido para buscar las mejores figuras posibles y hacer la mejor elección, no se habla de porcentajes de un partido o de otro”, así lo afirmó a este medio un dirigente del PRO al tanto de las negociaciones. “Estamos poniendo nombres sobre la mesa y viendo los distritos donde hay buena, muy buena, mala, y no hay relación”, completó.

Intransigentes

Pareja, delegado de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tuvo que intervenir ante la pretensión de varios dirigentes de no respetar la territorialidad del PRO en municipios como Vicente López, Junín, 9 de Julio, Pergamino y Lobos. Sin embargo, y por pedido de la poderosa funcionaria, la orden fue no ceder con la simbología que deberá tener el nuevo frente. Así, la boleta no tendrá referencias al PRO ni rastros del color amarillo.

La semana pasada, y en la antesala del primer acto de LLA en territorio bonaerense, en la localidad de La Plata, el armador libertario ya había sido gráfico: “Hemos pasado los dos partidos políticos por distintas instancias de la política, (el PRO) han sabido ganar una elección, pero no necesariamente gobernar, con lo cual nos parece que hoy el marco a partir del cual tenemos que salir a disputar esta contienda con el kirchnerismo es con La Libertad Avanza”.

Néstor Grindetti y Cristian Ritondo (Nicolás Stulberg)

Unos días antes, el propio presidente Javier Milei prometió un batacazo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Fue durante una cena privada. “Traer el cambio a la provincia de Buenos Aires es una de las mayores prioridades de nuestro partido. Incluso considero que debería ser prioritario para todo aquel que desea ver a la Argentina prosperar y dejar atrás el siglo de humillación al que Kicillof nos sometieron tanto a nosotros como a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros abuelos”, expresó.

Falta una semana la presentación formal del frente ante la Justicia electoral. En ese tiempo deberá quedar definido el formato en cada uno de los distritos bonaerenses. Luego, la discusión se volverá más espesa. Los nombres que irán en las boletas de cada una de las secciones electorales para las elecciones del 7 de septiembre, donde se renueva la mitad de la Cámara de Diputados, que tiene 92 bancas, y la de Senadores, integrada por 46 miembros.

El PRO arriesga 8 de sus 13 escaños en Diputados y 4 de los 9 senadores con los que cuenta en la Cámara alta provincial. La posibilidad de retener parte de esas bancas dependerá de los términos del frente que concrete con el LLA.

El comunicado del PRO

Dimos un paso clave para construir un frente que frene al populismo en la Provincia

Hoy en la reunión de la Asamblea y del Consejo Directivo del PRO bonaerense dimos un paso clave: votamos por unanimidad para facultar a la Mesa Ejecutiva, encabezada por el presidente Cristian Ritondo, a construir un frente electoral que le ponga un freno definitivo al populismo en la provincia de Buenos Aires.

Lo venimos trabajando con seriedad, sin improvisaciones ni especulaciones personales. Todos los que participamos hoy tenemos en claro que hay un objetivo común: ganar la elección del 7 de septiembre para devolverle a los bonaerenses el orden, la seguridad y el progreso que el kirchnerismo les quitó durante años.

Dimos este paso con unidad, responsabilidad y una profunda vocación de transformación. Seguimos avanzando a paso firme para sacar al kirchnerismo de la provincia y construir una alternativa que vuelva a generar futuro para todos los bonaerenses.