Un ex funcionario de Carlos Menem pidió disolver el Congreso: “Solo nos ha dado tristes espectáculos este año”

El ex secretario del gobierno de Carlos Menem Alberto Kohan cuestionó hoy el funcionamiento del Congreso de la Nación, en referencia a lo que ocurrió el pasado miércoles con los incidentes en la Cámara de Diputados, entre representantes del peronismo y algunos legisladores libertarios.

En diálogo con el programa “A confesión de parte”, que conduce Romina Manguel por FM Milenium, el exfuncionario comenzó con críticas a los últimos incidentes en el recinto: “La tristeza que me dio el espectáculo de la Cámara de Diputados el otro día... me dio repugnancia. Fue tristísimo. La verdad es que para mí, que he luchado tanto para que vuelva al sistema, para que ellos crean en el sistema. Ver esa basura fue tristísimo”.

En ese sentido, remarcó que “hay una cosa que es que en los gobiernos parlamentarios vos podés disolver el Parlamento, si llega un momento que se convierte en un obstáculo. Y no estoy yendo para los regímenes autoritarios”. Y continuó: “La verdad que es un Parlamento con 280 diputados, 72 senadores, que lo que más ha dado son tristes espectáculos este año. A veces me pongo a pensar si no habrá que replantearse el sistema”.

Alberto Kohan y Carlos Menem

A continuación, Kohan sostuvo que “tenemos más senadores que los Estados Unidos” y pidió una reducción de la cantidad de parlamentarios en la Cámara Alta: “Con 500 millones de habitantes, tienen 100 senadores. Nosotros tenemos con 52 millones, 72 senadores. Fue uno de los errores de la reforma del 94″.

“Falta tiempo para mejorar el sistema acá. Vos te imaginás que hay países que tienen 300, 400 años. En Inglaterra, el sistema administrativo y legislativo tiene 800 años y todavía tiene lío. Hay que darle tiempo al tiempo y tiempo al país, que éste es un maravilloso país y yo sigo creyendo lo mismo y se lo transmito a los chicos”, añadió.

Escandaloso final en diputados: el cruce entre las diputadas Carignano y Santillán

El comentario del exfuncionario surgió producto de los enfrentamientos e insultos entre los legisladores en una sesión especial que fue pedida por la oposición para tratar proyectos que eran resistidos por el Gobierno como el financiamiento universitario y la emergencia en el Garrahan.

Antes de que se levante la sesión, la bancada de Unión por la Patria en su conjunto se levantó de sus asientos, en principio, para increpar al diputado José Luis Espert, que fue eje de cuestionamientos durante la jornada por, en la voz de los opositores, bloquear los debates en la comisión de Presupuesto.

En ese marco, Kohan se refirió a la actualidad del peronismo y la figura de Cristina Kirchner, quien se encuentra con prisión domiciliaria tras la ratificación de la condena por parte de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad.

“Para mí no hay nadie en el peronismo que me represente. Y nadie va a discutir mi peronismo. Yo fui secretario general del partido también. Me da tristeza por el peronismo, tristeza por el país”, comentó.

Y sobre la condena de la ex presidenta, expresó: “Es una decisión de la justicia. Entonces no puede ser que cuando vos el fallo te gusta, lo respetas. Cuando no te gusta, es excluyente y que te quieren proscribir”.

“¿En vez de bailar en el balcón, por qué no le explica a los argentinos por qué está presa? En vez de pelearlo a Kicillof. Preguntarle por qué firmó lo de YPF. Porque, en definitiva, acá la patria no te reclama nada. Dios y la patria me lo me lo demanden. Dios no sabemos. Y la patria no demanda nada porque debe 17.000 palos de golpe de YPF y nadie es responsable“, completó.

Alberto Kohan fue secretario del gobierno de Carlos Menem

En tanto, aseguró que el Kirchnerismo “le hizo mucho daño al país” y sumó: “Yo tengo gente amiga en los pueblos en Tucumán, donde con una radiografía han sacado para todo el pueblo subsidios por discapacidad. Con una misma radiografía. Eso era el kirchnerismo, la utilización del Estado para sus propios fines”.

“Le hizo daño al país, al peronismo. El peronismo está hecho pomada. Nosotros por lo menos tratamos de hacer el peronismo. Tenemos 14 gobernadores. Hay 14 gobernadores justicialistas. ¿Qué lo junta? Nadie lo junta porque no hay nadie que se referencie en el peronismo“, cuestionó.

Por último, cerró: “Somos muchos peronistas. Lo que no hay es peronismo”.