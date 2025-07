Intendentes que responden a CFK piden dar marcha atrás con el desdoblamiento y peligra el acuerdo con Kicillof

Intendentes de la Primera sección electoral (foto archivo)

Un amplio grupo de intendentes del peronismo se reunió este viernes en el municipio de José C. Paz en la Primera sección electoral. Fue un encuentro organizado por el intendente local, Mario Ishii, quien buscó ungirse como punto de conexión de los distintos espacios del peronismo bonaerense en medio de las negociaciones electorales que se están dando en la provincia de Buenos Aires mientras corre el calendario. El núcleo del debate volvió a ser la decisión del desdoblamiento electoral ejecutado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. La decisión volvió a ser cuestionada.

Hasta el distrito paceño llegaron 40 jefes comunales de las distintas secciones electorales. La invitación que días previos lanzó el jefe comunal era dar un gesto de acuerdo y unidad en medio de las negociaciones cruzadas que se están dando en el peronismo, con una primera parada clave: la constitución de frentes electorales fechado para el 9 de julio próximo. Antes de eso, este sábado, el congreso del PJ bonaerense deberá darle mandato al consejo del partido a ir en alianza con otros sectores. Eso será con un acto en el municipio de Merlo.

Para llegar a ese encuentro, Ishii planeó el encuentro de este viernes en su distrito. La aceptación al convite fue debatida en los distintos espacios. Los intendentes que responden a Cristina Kirchner asistieron en bloque, también hubo representantes del Frente Renovador de Sergio Massa y del Movimiento Derecho al Futuro, aunque en menor caudal. Es que si bien todos son intendentes, no todos comparten espacio de pertenencia.

Mario Ishii junto a Cristina Kirchner (NA)

“Hubo más de 40 intendentes, que hayan venido a José C. Paz es todo un gesto; hubo del interior y del conurbano que aceptaron la invitación de Mario. El 70% de los intendentes no quiere saber nada con la elección de septiembre”, resumió a Infobae el secretario de Gobierno de José C. Paz, Pablo Mansilla. El funcionario, que también hizo de anfitrión al encuentro junto al intendente, también deslizó que los jefes comunales están “preocupados por la caída del consumo en los distritos”, y por “la gestión ante la situación social y económica que nos toca con la caída de recursos nacionales”.

El cónclave no contó con ningún dirigente de la superestructura. Todos intendentes. Ni el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ni el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner o el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participaron.

Entre los argumentos para cuestionar el desdoblamiento asomó la voz de un intendente de la Tercera que aseguró: “Que sea más importante la interna que ganarle a Milei es sostener la elección desdoblada”.

Algunos de los jefes comunales que participaron fueron Leonardo Naridni (Malvinas Argentinas), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Áchaval (Pilar), Pablo y Alberto Descalzo (Ituzaingó), Mariel Fernández (Moreno), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.

El Frente Renovador de Sergio Massa estuvo representado por el intendente de Chascomús, Javier Gastón y de General Las Heras, Javier Osuna.