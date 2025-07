El Gobierno suma el juicio contra YPF al discurso para polarizar con Axel Kicillof de cara a las elecciones

Milei polariza con Kicillof

Al Gobierno lo tomó por sorpresa la noticia de que la jueza del segundo distrito de Nueva York, Loretta Preska, le ordenaba a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.

Cuando se enteraron de esta decisión el lunes por la tarde, las autoridades nacionales optaron por guardar silencio durante unas horas, mientras analizaban la situación y los pasos a seguir.

El presidente Javier Milei inmediatamente les ordenó a la flamante secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, que leyeran en profundidad el fallo para saber qué se podía hacer.

Se trata de dos integrantes del Gabinete que tienen estrecha relación con el influyente asesor Santiago Caputo, que de hecho fue quien los recomendó para esos puestos ante las vacantes de Javier Herrera Bravo y Rodolfo Barra, respectivamente.

El Gobierno estaría obligado a entregar el 51% de las acciones de YPF (REUTERS/Agustin Marcarian)

El consultor estuvo gran parte de ese día en la Casa Rosada recibiendo a diferentes personas, como es habitual, pero coordinaba virtualmente las gestiones vinculadas con el caso de la petrolera.

Finalmente, poco antes de las 16:00 llegó la primera reacción oficial a la medida dictaminada por la jueza Preska de la mano del propio Milei, quien a través de su cuenta de X publicó un mensaje en el que consideró que se trata de “un fallo contra (el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel) Kicillof”.

El actual mandatario bonaerense era el ministro de Economía cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner optó por expropiar la compañía, que estaba en manos de capitales extranjeros desde su privatización en 1999.

“Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales”, anticipó el Presidente.

En su posteo, el líder libertario aprovechó la expectativa y trascendencia del asunto para polarizar, una vez más, con quien hoy aparece como su principal rival político de forma inmediata, ya que en septiembre ambos pondrán a prueba sus correspondientes armados en las elecciones legislativas.

Al respecto, Milei opinó que “lamentablemente”, al gobernador “no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires”.

Milei en el congreso libertario de La Plata

“Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. PD: yo avisé que el soviético era un pelotudo”, cerró.

Hace tan solo unos días, el Presidente también criticó duramente al mandatario bonaerense durante un acto de La Libertad Avanza que se realizó en La Plata, donde, por el contrario, no mencionó en ningún momento a Cristina Kirchner.

“Kicillof es el último zar de la miseria, el heredero de un modelo fracasado que destruyó todo lo que tocó, está escondido en su Kremlin, un monarca diminuto que priva a las personas de su libertad por miedo de que ganen autonomía”, dijo en esa oportunidad.

En cuanto a YPF, el Gobierno ya se prepara entonces para apelar la decisión de la magistrada neoyorkina, aunque los tiempos y la estrategia judicial que se implementará para tratar de evitar la sentencia se guarda en un hermético secreto.

En lo que respecta a la cuestión política, en el interior del oficialismo dan por hecho que el dinero que le costaría al Estado la expropiación de la petrolera será uno de los argumentos que utilizarán los eventuales candidatos para atacar a sus adversarios peronistas.

“No tengo ninguna duda de que en la campaña va a surgir este tema. Un dólar dijo Kicillof que le iba a salir eso y le erró solamente por 15.999 millones. Está claro que es algo que se va a usar”, sostuvo a Infobae un integrante del armado libertario en el Conurbano.

El mismo lunes en el que se conoció el fallo por la petrolera, los equipos técnicos del oficialismo y del PRO se reunieron para empezar a repartirse los lugares en la lista del futuro frente electoral.

Pareja y Ritondo en uno de sus encuentros interpartidarios

Por la fuerza fundada por Mauricio Macri asistieron los legisladores Matías Ranzini, Agustín Forchieri y Alejandro Rabinovich, mientras que por el espacio violeta los enviados fueron los coordinadores Juanes Osaba, Luciano Olivera y Gonzalo Cabezas.

Durante el encuentro, los emisarios no debatieron sobre uno de los principales puntos que está trabando el acuerdo: el reclamo de los intendentes del PRO de ser ellos quienes pongan a los candidatos a concejales en sus municipios.

“De arranque dijimos no tocar ese tema porque, si no, era engancharnos e íbamos a terminar a las once de la noche. Además, es una discusión que en algún punto se nos escapa”, explicó un miembro de la mesa política de LLA.

En esta misma línea, uno de los representantes macristas remarcó que “eso es algo que están manejando (Cristian) Ritondo, Diego (Santilli) y (Guillermo) Montenegro”, que son los máximos referentes locales del espacio y dialogan con su par libertario, Sebastián Pareja.

“Estuvo muy bien la reunión. Avanzamos, pero no se pusieron nombres, todavía. Sí hay algún mínimo punteo, porque es lógico que algún dirigente se mencione. También hubo algún problema en particular en algunos distritos, pero en las próximas tres o cuatro reuniones ya pongamos en orden todo”, resumió uno de los dirigentes que participó del encuentro.