Diputados: para conseguir quórum, la oposición sumó la eliminación de las retenciones al temario de la sesión pedida para mañana

Este miércoles el Congreso de la Nación volverá a reunir a sus diputados en el recinto. La oposición empujó una sesión en la que, vía una agenda de carácter social y luego una ampliación del temario, busca asegurarse el número que le permita habilitar el hemiciclo.

Como viene sucediendo desde finales del año pasado, buena parte de los proyectos que se tratarán tiene como objetivo el emplazamiento a las comisiones con el fin de que comience su tratamiento. En especial a la de Presupuesto y Hacienda, que dirige el libertario José Luis Espert, que casi no tuvo actividad durante este año.

El temario inicial que propuso el bloque de Democracia tiene proyectos sobre presupuesto universitario y emergencia pediátrica en el hospital Garrahan, que tienen impacto en las cuentas fiscales y necesitan pasar por la comisión de Espert.

Frente al freno que impuso La Libertad Avanza a la actividad parlamentaria vía el cierre de las comisiones, la salida de la oposición es forzar la apertura del recinto y votar emplazamientos.

Con un número “muy fino” a la hora de conseguir los 129 diputados necesarios para empezar la sesión, el temario se convierte en el eje aglutinador. En la tarde de ayer se pidió una ampliación para asegurarse la presencia de los legisladores que responden a los gobernadores, en especial, los de Córdoba.

En la mañana de hoy se anunció la incorporación de 7 proyectos de ley referidos a las retenciones que buscan desde una disminución escalonada hasta la eliminación total de los derechos de exportación de los productos agropecuarios y sus derivados.

Pero como todos los bloques tienen proyectos para tratar, en la búsqueda de sumar voluntades que permitan (con una mayoría simple) poder emplazar a las comisiones, se arman temarios que incluyen a casi todos.

Sin embargo, y frente a la imposibilidad de avanzar con otros temas, Unión por la Patria y Encuentro Federal realizaron un pedido para otra sesión el mismo miércoles pero a las 14:30, en continuado de la sesión anterior.

En este segundo llamado intentarán rechazar decretos del Poder Ejecutivo que generan polémica, como el que reestructuró organismos culturales (como el Instituto Nacional del Teatro), el que modificó el Banco Nacional de Datos Genéticos y el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante, entre otros.

Además, durante el primer llamado se debatirán dos proyectos que ya tienen dictamen como la reforma de la Ley de DNU. Los diputados buscan establecer que los decretos pierdan validez si una sola cámara los rechaza —ahora hace falta el voto negativo de Diputados y el Senado—. La oposición, en especial Unión por la Patria, busca avanzar rápido con este punto porque el próximo martes culminan las facultades delegadas que el Congreso le votó a Javier Milei junto a la Ley Bases y esperan una lluvia torrencial de DNU de parte del Ejecutivo que busca saltear el Congreso.

El otro proyecto a tratar y que cuenta con dictamen es a implementación del Juicio por Jurados en la Justicia Federal. “Es poco probable que esto avance luego de la condena a Cristina Kirchner”, señaló un diputado.

Buena parte del resultado de la sesión de mañana se definirá hoy en la reunión en el CFI entre los gobernadores y el Ejecutivo nacional. De eso dependerá si los jefes de los estados subnacionales definen que llegó el momento de enfrentarse a la Casa Rosada o si, acuerdo mediante, mantienen el rol de acompañamiento al Ejecutivo que vienen mostrando desde el 10 de diciembre de 2023.

“El temario es inclusivo, hay un poco para cada uno porque necesitamos abrir y emplazar. Si no lo logramos es por culpa de los gobernadores que deberán elegir entre pagar el costo político de no dar quórum para conseguir que se discutan los fondos para el Garrahan”, señalaron desde los sectores de la oposición que no tienen entre sus jefes políticos a los titulares de los ejecutivos provinciales.