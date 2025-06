Lula da Silva podría no visitar a Cristina Kirchner durante su viaje a Buenos Aires

El Gobierno de Brasil no confirmó una visita oficial a la ex presidente argentina (EFE)

Luego de que se difundiera el rumor de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podría visitar a Cristina Fernández de Kirchner en el marco de su viaje a Buenos Aires previsto para asistir a la Cumbre del Mercosur, la Cancillería brasileña puso en duda una presunta reunión con la ex mandataria argentina.

“Será un viaje muy rápido”, aseguró la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería, Gisela Padovan, durante una rueda de prensa que brindó este jueves. Asimismo, explicó que la agenda del jefe de Estado brasileño planearía que “el presidente llegará el miércoles por la noche y regresará -a Brasil- el jueves, inmediatamente después de la cumbre”.

En caso de que se siguiera a rajatabla el esquema expuesto por la canciller, no habría tiempo para que los líderes políticos volvieran a reencontrarse. Incluso, Padovan aseguró no tener información sobre ninguna gestión realizada ante la Justicia argentina que permitiera el ingreso de Lula al departamento de Constitución, donde la ex presidente cumple con la prisión domiciliaria.

De acuerdo a la información publicada por EFE, este encuentro había sido mencionado días atrás por el diputado brasileño Paulo Pimenta, quien afirmó que Lula pretendía ver a Fernández de Kirchner en los primeros días de julio. No obstante, hasta ahora la Presidencia de Brasil no confirmó que esa visita estuviera programada ni como parte de una actividad oficial.

La canciller brasileña desconoció la existencia de un pedido presentado a la Justicia argentina (REUTERS)

La versión también había sido difundida por el Gobierno nacional, luego de que un alto funcionario revelara a Infobae que “es probable que Lula la visite en su casa. No pondría las manos en el fuego con que no se vayan a encontrar”. Sin embargo, expresó sus dudas respecto a si la visita recibiría la aprobación por parte de la Justicia.

A pesar de que la presunta reunión entre Lula y Cristina había despertado tensiones con la actual gestión, desde Casa Rosada intentaron bajar los decibeles a la cuestión. “No hay problema con que vaya. Milei también visitó a (Jair) Bolsonaro en Brasil”, apuntaron fuentes oficiales.

No obstante, es un hecho que, en caso de que quisiera visitar a la ex presidente, Da Silva debería solicitar un permiso a la Justicia argentina, tal como lo dispone el régimen aplicado por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2. Pues, el mismo solo permitiría el ingreso sin autorización de los familiares, abogados y médicos de la ex vicepresidente.

“Un régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles. De mis derechos políticos, mejor ni hablemos. Te la debo”, había criticado Fernández de Kirchner en su cuenta personal de X (antes Twitter), tras confirmar que sus letrados habían presentado un recurso para que la modalidad de visitas fuera revisada.

El llamado de Lula a Cristina Kirchner tras confirmarse su condena

Lula reveló detalles de la llamada que tuvo con CFK

Días después de que se confirmara la pena por seis años en prisión contra la ex mandataria argentina, el presidente de Brasil confirmó que mantuvo una conversación telefónica con ella tras confirmarse de su detención domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Lula relató que la comunicación tuvo un tono personal y buscó expresar su solidaridad con la ex mandataria argentina. “El otro día llamé a Cristina Kirchner, que estaba condenada. La llamé para expresarle mi solidaridad, e incluso lloró”, reveló durante una entrevista con el podcast Mano a Mano, conducido por el rapero Mano Brown.

“Le dije: ‘Cristina, te llamo porque quiero que sepas que mi amistad contigo no se debe a que tú y yo fuéramos presidentes. Mi amistad contigo se debe a que yo soy una persona y tú eres una persona’”, profundizó. Sin embargo, no confirmó públicamente que tenía intenciones de visitarla personalmente.

Ambos líderes políticos mantienen una relación próxima desde hace varios años. Asimismo, el mandatario brasileño también había publicado un comunicado respecto a la condena de Fernández de Kirchner en la red social X (ex Twitter).

“Le hablé de la importancia de que se mantenga firme en este momento difícil”, recomendó Lula al destacar: “Noté, con satisfacción, la manera serena y determinada con la que Cristina encara esa situación adversa y lo determinada que está a seguir luchando”, concluyó.