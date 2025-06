Kicillof se apoya en los intendentes propios y prepara interlocutores para la negociación electoral

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara su espacio para la negociación con el resto de los sectores peronistas, sin la certeza de si habrá unidad o no de cara a las elecciones de septiembre y octubre. Para esa instancia, mientras el Frente Renovador de Sergio Massa y el Partido Justicialista con Máximo Kirchner -como representante pleno ante la detención de Cristina Kirchner- avanzan en un esquema de acuerdo y buscan que en la mesa se siente el Movimiento Derecho al Futuro, desde el kicillofismo profundizan su construcción y definen quiénes podrían estar en una eventual mesa de negociación para sostener la voluntad de Kicillof, que en las últimas horas volvió a ratificar su intención ir hacia listas conjuntas.

Parte de esta agenda sobrevoló en la reunión que este lunes mantuvo Kicillof con algunos ministros e intendentes de la Primera y Tercera sección electoral en La Plata, además de la vicegobernadora, Verónica Magario. La reunión se llevó adelante en el Salón Francés de la gobernación provincial. “Fue un repaso de la situación y esperando a los próximos días para empezar a concretar una reunión”, describieron cerca del gobernador.

Kicillof podría delegar en los intendentes Julio Alak (La Plata), Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela) y Alberto Descalzo (ex intendente de Ituzaingó), la negociación en caso de que exista esa instancia. Estos cuatro intendentes son quienes se reunieron semanas atrás con la expresidenta Cristina Kirchner en la sede el Instituto Patria.

Kicillof, en reunión ampliada con intenentes del MDF

Por lo pronto, el PJ prepara una reunión para mañana miércoles en la que las principales figuras del cristinismo y el Frente Renovador tendrían lugares asegurados. En La Plata, la línea es que los pasos a seguir son los que hablaron Kicillof con Cristina Kirchner semanas atrás. De hecho, este lunes el gobernador lo volvió a ratificar en una entrevista en C5N.

“Estamos empezando a diseñar una mesa que voy a convocar para que se empiece a hablar la forma de hacer una lista conjunta. Es un compromiso. También vamos a llamar a otros sectores. Se habla de unidad, pero eso es una construcción. Esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta y respetuosa de cada uno de los espacios. Una estrategia que le permita poner un freno a Milei”, planteó.

También consideró “que las candidaturas que sean las más competitivas y que eso se resuelva de manera conjunta, de la mejor manera posible, respetuosa de los intendentes. Va a ser una elección muy territorial” y que “hay muchos intendentes que ocupan un lugar en la lista para darle apoyo a la lista. Pero forma parte de una estrategia electoral”.

La cuestión del desdoblamiento puso a los intendentes que vienen trabajando en la construcción del Movimiento Derecho al Futuro activos en la construcción de posibles listas para la legislativa del 7 de septiembre, cuando se lleven adelante los comicios provinciales. Por eso no se descarta que intendentes vaya de candidatos testimoniales. Al menos, Jorge Ferraresi de Avellaneda y Mario Secco de Ensenada se encaminan a aplicar esta fórmula en los armados de sus distritos, incluso con boleta corta si consideran que el resultado del acuerdo no es beneficioso. Secco, por su parte, tiene el sello del Frente Grande para conformar alianzas electorales por fuera de la estructura del PJ y así utilizar su propio sello electoral para las listas.

Situación económica

La reunión con intendentes en Gobernación también tuvo anclaje en la gestión, de hecho participaron algunos funcionarios que no están tan abocados al armado electoral, como el ministro de Economía, Pablo López o la Secretaria General, Agustina Vila. Kicillof advirtió este lunes que “no hay sectores de la sociedad que no estén afectados por las políticas de Milei”.

Uno de los últimos indicadores que miran en el gobierno provincial tiene que ver con la baja de reservas y actividad en los destinos turísticos bonaerenses durante el último fin de semana largo. Según el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, hubo un 19% menos de turistas en relación con el año pasado y la caída respecto al año pasado se mantiene incluso ajustando por la diferencia de duración del fin de semana (3 días vs 4 días).

Augusto Cota y Kicillof

“No solo recibimos menos cantidad de turistas. La ocupación hotelera en la Provincia cayó en casi todos los destinos y el consumo sufrió un notable descenso de casi el 39%. Es decir: la gente viaja menos y gasta menos”, planteó el funcionario del gobierno bonaerense.

“Mientras se desploma el turismo interno, cae también el turismo receptivo y aumenta el turismo emisivo. Por el atraso cambiario, cada vez menos extranjeros visitan el país, y cada vez más argentinos viajan al exterior. Resultado: fuga de dólares y déficit de divisas en pleno contexto recesivo. Este derrumbe no es casual. Es el resultado directo del modelo económico del gobierno nacional y de la ausencia total de políticas de impulso al turismo local”, agregó.