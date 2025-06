Axel Kicillof ratificó que convocará a una mesa de diálogo para el armado de una lista conjunta en el PJ bonaerense

Luego de la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló por primera vez y se refirió a la decisión de la Corte Suprema, como el armado de la listas para las elecciones legislativas bonaerenses.

En diálogo con C5N, en el programa de Gustavo Sylvestre, el mandatario provincial señaló en primer lugar que “Cristina es inocente y condenada de todas maneras, crónica de una condena anunciada“. ”Creo que en la Argentina se vive un clima de odio, antidemocrático y represivo. Yo responsabilizo a Javier Milei, hay odio contra todo aquel que piensa distinto“, añadió.

En ese sentido, Kicillof se refirió a una convocatoria para una mesa pensando en el armado de las listas para los comicios en la provincia después de la ratificación del máximo tribunal para con la ex presidenta que deberá cumplir una condena de seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) tienen pensado reunirse esta semana con sectores del kirchnerismo y el massismo para arrancar a consensuar una estrategia electoral y el armado de listas. El 9 de julio se deben presentar las alianzas y el 19 de julio es el límite para presentar candidatos. El tiempo apremia.

Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro en la marcha en apoyo a CFK

“Estamos empezando a diseñar una mesa que voy a convocar para que se empiece a hablar la forma de hacer una lista conjunta. Es un compromiso. También vamos a llamar a otros sectores. Se habla de unidad, pero eso es una construcción. Esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta y respetuosa de cada uno de los espacios. Una estrategia que le permita poner un freno a Milei“, señaló el mandatario provincial.

En tanto, no confirmó la fecha se encargó de aclarar que “la convocatoria es inminente. No tengo confirmación, pero me parece muy bien que se haga lo antes posible“.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que llamará a una mesa para discutir las candidaturas en las elecciones bonaerenses

Y continuó: "Hay un corte en la sociedad que es los que están de acuerdo con las políticas de Milei y eso va muy en contra la tradición política de partidos muy diversos. No sé si va a haber confluencia en un frente electoral. Está todo parado en PBA, nos está llevando a casi 10 puntos de desempleo en el Conurbano“.

Mientras que se encargó de aclarar que “hay que convocar a todos los sectores del peronismo que se alejaron“ y reiteró en más de una oportunidad que ”para enfrentar la condena a Cristina hay que ganarle a Milei“.

Además, cuando se refirió al desdoblamiento en PBA apuntó contra el actual mandatario por la llegada de la Boleta Única Electrónica y remarcó que “fue para generar caos en las elecciones”. “No se tomó la decisión tomándome a mí en términos de convivencia. Lo hemos hablado, se necesita duplicar las mesas en la provincia y es prácticamente imposible", explicó.

"No hay vetos a las candidaturas", dijo Kicillof

Por otro tramo, se refirió a las posibles candidaturas y sostuvo: “No hay vetos. Las candidaturas que sean las más competitivas y que eso se resuelva de manera conjunta, de la mejor manera posible, respetuosa de los intendentes. Va a ser una elección muy territorial”.

"Hay muchos intendentes que ocupan un lugar en la lista para darle apoyo a la lista. Pero forma parte de una estrategia electoral. Lo que tiene que quedar claro, que es o Milei o salud pública, educación“, agregó.

Por último, cerró: "Nosotros estamos tratando de construir una alternativa política. Algunos confunden diferencia y debate con ruptura y otros con traición. No es ni una cosa ni la otra. Me parece que hay espacio para convocar a otros sectores que se alejaron".