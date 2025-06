Milei vuelve a la arena política de PBA después de semanas de bajo perfil por la condena a CFK y el extenso viaje al exterior

El presidente argentino Javier Milei pronuncia un discurso ante sus simpatizantes durante un evento en Buenos Aires, el sábado 28 de septiembre de 2024. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Javier Milei reaparecerá en la arena politica por primera vez desde el discurso triunfal por las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo luego de haber perdido la centralidad en manos de Cristina Kirchner. La ex presidenta se transformó, por su condena y detención, en el foco de atención durante las últimas dos semanas, e incluso le quitó protagonismo a la gira del Presidente por Europa e Israel.

La ultima vez que el Gobierno y su líder quedaron corridos largamente del centro de la escena política fue con el escándalo por la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. Entonces, la decisión oficial de la cúpula fue mantenerse al margen y evitar “quemar cartuchos” de anuncios que consideraban importantes, para que no pasaran desapercibidos.

Esta vez, con la confirmación de la condena de la ex jefa de Estado, la actitud no fue diferente. Pero ahora, después de 15 días de respuestas a medias sacadas con tirabuzón, los libertarios creen que es tiempo de volver al ruedo. Ya hicieron algunos movimientos, con el anuncio del FBI argentino y la revelación de algunas nuevas desregulaciones de Sturzenegger. Pero, en general, debieron seguir la agenda de Cristina Kirchner. Ayer, por caso, fueron noticia dos frases: la de Javier Milei donde aclaró que no indultará a la ex mandataria; y la de Patricia Bullrich defendiendo el operativo de seguridad frente a la casa donde cumple prisión domiciliaria en la Ciudad.

Por ahora, todos evitaron confrontar directamente con CFK de motu proprio. La estrategia, en cambio, fue ignorarla, excepto cuando fue imposible, en consultas periodísticas, por parte de Patricia Bullrich, Guillermo Francos y el propio Milei. “Es que faltan mil años, todavía no”, explicó el silencio un altísimo funcionario. Pero dejó abierta la puerta a que el jueves haya novedades.

El anteúltimo día de la semana hábil Milei hará su incursión inaugural en la arena política de la Provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones locales del 7 de septiembre, pero también hacia las nacionales del 26 de octubre. Hablará a las 18 horas en el cierre del Congreso de la Libertad que organizó su hermana, y en la Casa Rosada no descartaron que él, y/o alguno de sus ministros contraataquen a Cristina Kirchner, que le dedicó sobrados mensajes en X al primer mandatario y a Patricia Bullrich en particular -además del gobierno libertario en general-.

Aunque por los peores motivos, el peronismo está construyendo su relato, al menos por ahora, en torno a la libertad de la líder. Y CFK hasta tuvo sus primeros virtuales “actos de campaña”, a distancia, el miércoles y el viernes pasado, respectivamente en la Plaza de Mayo y en el Parque Lezama.

El Congreso de la Libertad, en el Salón Vonharv de La Plata, marcará el inicio de la campaña libertaria en el territorio más poblado del país, y la cúpula decidió apostar al slogan que les funcionó en los comicios porteños. “En la provincia también es kirchnerismo o libertad”, será el leit motiv del encuentro, del que participará el vocero y ex candidato que resultó triunfador en la contienda en CABA, Manuel Adorni. No está previsto por ahora que hable, aunque quizá lo haga como testimonio de un caso de éxito del otro lado de la Generla Paz.

Milei eludió el tema de la Justicia en el acto del Día de la Bandera

El encuentro estaba previsto inicialmente para mayo, pero la secretaria general se vio obligada a postergarlo a pesar de la amplia difusión. Primero, por la muerte del papa Francisco; después, porque se encimaban los comicios en CABA. Tendrá las mismas características que el frustrado evento original: estarán todos los ministros -que estuvieron publicando videos de arenga para asistir-; hablarán algunos de ellos; quizá, también Karina Milei, Sebastián Pareja, y el diputado nacional y posible candidato bonaerense, José Luis Espert. Además, dijeron los organizadores, unos 1.200 funcionarios nacionales, legisladores, especialistas y referentes territoriales.

El acto de Milei será por la tarde, pero habrá actividades desde la mañana temprano, con los participantes distribuidos en ocho mesas de trabajo temáticas “para debatir propuestas concretas en las áreas que más preocupan a los ciudadanos de la provincia”.

Las listas

Falta menos de un mes para el cierre de listas en PBA, pero el primer mandatario ya ratificó que cualquier decisión en ese terreno estará en manos de su hermana, Karina Milei; que a su vez se apoya en los Menem y en su armador, Sebastián Pareja, titular de LLA en la Provincia, para definir los nombres y sus lugares en las nóminas.

Karina Milei y Sebastián Pareja, en territorio bonaerense (X @SPareja_)

El lunes habría una reunión con el titular de PRO bonaerense, Cristian Ritondo, para avanzar en la selección y distribución en los 135 municipios. Pero todavía no hay señales de un encuentro con la tropa de Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo, que aspiran a ocupar lugares elegibles e incluso encabezar en algunas secciones. Hay conversaciones informales entre la militancia “territorial” de Pareja y la “virtual” de Caputo, pero no ingresaron en el terreno de las negociaciones puntuales, como sí ocurre con el partido aliado de Mauricio Macri.

Hasta ayer, los militantes de Caputo, que fueron diferenciados con el color bordó al acto de cierre de campaña de Adorni junto a Milei en la Ciudad, decían que no habían sido invitados aún. Pero desde ambos lados dicen que irán: los ánimos no están tan enconados como para no asistir, deslizaron. Y la relación con Karina Milei está intacta, aunque haya diferencias de criterio entre los respectivos armadores en segundo líneas. Sí es poco probable que asistan los referentes de PRO que planean ir aliados pero sin “pintarse de violeta”. “Es un acto nuestro”, dicen los libertarios. “Es un acto de ellos”, sostienen los amarillos.