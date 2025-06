Tolosa Paz vaticinó la unidad del peronismo en las elecciones: “Se está sintonizando una misma melodía”

Victoria Tolosa Paz junto a Ricardo Quintela

Victoria Tolosa Paz, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, manifestó durante una visita a La Rioja su convicción sobre el avance hacia una unidad concreta dentro del peronismo, en un momento signado por el debate interno, la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y la proyección electoral de Axel Kicillof de cara a las elecciones nacionales.

En medio de una agenda que abarcó encuentros sobre niñez, discapacidad, inclusión y financiamiento universitario, Tolosa Paz participó junto al gobernador riojano Ricardo Quintela y la diputada Gabriela Pedrali en la entrega de viviendas del Plan Angelelli. En ese marco, sostuvo que “en las últimas semanas comenzaron a ocurrir cosas que van a hacer posible la verdadera unidad del peronismo”.

La diputada se refirió al respaldo que recibió Cristina Kirchner durante una reciente movilización y valoró los gestos de acercamiento entre referentes de distintos distritos del justicialismo: “Empiezo a pensar que se está sintonizando una misma melodía”, vaticinó.

La interna del peronismo adquirió un tono clave a partir del fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena contra la ex presidenta y actual referente indiscutida del espacio, quien cumple prisión domiciliaria y tiene prohibido salir a saludar a la militancia. En ese contexto, la Plaza de Mayo congregó a miles de militantes y figuras nacionales, con la presencia destacada de Axel Kicillof, gobernador bonaerense y representante del Movimiento Derecho al Futuro, quien encabezó una de las principales columnas.

Tolosa Paz resaltó la imagen del abrazo entre Quintela y Kicillof como símbolo de federalismo y del esfuerzo por dejar atrás diferencias de conducción. Interpretó ese encuentro como un paso hacia la construcción de una base común frente a las disputas internas que han marcado la vida reciente del peronismo. “Fue emocionante ver ese abrazo de Quintela con Axel Kicillof, un bonaerense que habla de federalismo y un riojano que lo expresa cabalmente. Fue muy importante verlos compartir la plaza, defendiendo a Cristina junto a Máximo Kirchner. Pueden tener diferencias, pero se están animando a componer una melodía común”, expresó.

La diputada junto a Kicillof en la marcha por Cristina Kirchner

Tolosa Paz enmarcó la movilización en un proceso que, a su juicio, impone nueva responsabilidad a la dirigencia política: “Lo importante es ser competitivos y ver que hay otro camino para la Argentina. La plaza de ayer nos llena de responsabilidad a quienes tenemos tareas políticas, para construir la salida de esta crisis, de cara a estas elecciones y a las de 2027”.

El apoyo masivo a Cristina Kirchner se consolidó no solo como un gesto de respaldo personal, sino también como una reafirmación de principios fundacionales del peronismo: “Cuando vienen por ella, salimos con ella. Porque defender a Cristina es defender la democracia, la justicia social y la voluntad popular”, sostuvo Tolosa Paz. Planteó además que “el pueblo está pidiendo la unidad” y que percibe señales de sintonía política entre los distintos sectores de la coalición.

La dirigente reafirmó su postura a través de mensajes en redes sociales donde caracterizó a la marcha como “un acto de amor, de memoria y de lealtad” que desafía la “proscripción” y el “odio” que, según remarcó, busca imponerse desde el gobierno actual a través de fallos judiciales. El recorrido de Tolosa Paz en la Plaza de Mayo estuvo alineado con el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Kicillof y que comienza a perfilarse como el eje articulador del armado electoral del peronismo bonaerense y nacional.

Desde el escenario y entre los manifestantes se reiteró el compromiso con la continuidad del legado kirchnerista y la búsqueda de una alternativa a las políticas del oficialismo nacional. La jornada sumó otro capítulo al debate reciente sobre el papel de Cristina Fernández de Kirchner, quien solo pudo enviar un mensaje grabado a la militancia debido a las restricciones judiciales. La ex presidenta calificó de “cachivaches” a las autoridades judiciales, mientras los principales referentes del peronismo la defendieron como símbolo de resistencia.

El armado electoral de Kicillof comienza a consolidarse con el acompañamiento de sectores diversos del peronismo, en medio de la necesidad de presentar una opción competitiva frente a la fragmentación. Dirigentes como Tolosa Paz insisten en que la unidad no puede relegarse en contextos de crisis y persecución. “Reafirmamos que la Patria no se rinde y el peronismo no se arrodilla. Porque como dijo Cristina, vamos a volver con más sabiduría, con más unidad y con más fuerza”, concluyó.

Las señales de acercamiento entre provincias y la convocatoria multitudinaria delinean el escenario anticipado por Tolosa Paz, quien insiste en que el peronismo está en proceso de sintonizar una misma melodía, con la mira puesta en las próximas elecciones y la consolidación de un liderazgo común capaz de enfrentar el actual contexto político y judicial.