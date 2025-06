Fernando “Chino” Navarro: “El peronismo y la política en general no tienen nada para ofrecer”

Desde los estudios de Infobae, Fernando "Chino" Navarro pidió bajar los decibeles de la discusión política: "El fallo aceleró la pelota, ahora hay que pararla"

Las tensiones y el malestar definen actualmente al clima interno en la oposición peronista, y Fernando “Chino” Navarro, exfuncionario del gobierno del Frente de Todos, referente histórico del Movimiento Evita y hoy empresario gastronómico, no se apartó de ese tono. Alejado de la vida política, criticó el fallo de la Corte Suprema que confirmó la sentencia contra Cristina Kirchner, pero advirtió que aún “el peronismo y la política no tienen nada para ofrecer, por eso ganó Milei".

“Milei sacó el 56% de los votos, con motosierra, puteando, y diciendo que iba a dolarizar. La política en el sentido tradicional no tiene nada para ofrecer”, insistió, al analizar sobre el duro momento de la representación política en la Argentina. “El peronismo expresa la crisis de los argentinos”, consideró en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

En este contexto, Navarro profundizó sobre el desencanto social, y la crisis profunda de consumo y empleo, en la previa a la movilización de este miércoles a Plaza de Mayo, a las 14, impulsada por sectores del peronismo, el kirchnerismo, organizaciones sindicales y sociales, y la izquierda.

“Milei es el último mohicano, el que viene a cerrar una etapa. (Tal vez) La va a cerrar, en el 2027 o 2031; si la inflación baja, hay cierta estabilidad y -aún en la crisis y la pobreza- quizás gane si la sociedad siente más previsibilidad y que es posible, con esfuerzo, sobrevivir y avanzar”, apuntó. “Pero es un país con un estallido cada día, que estalla en cada esquina con la inseguridad, la violencia familiar, y el narco. Es el último mohicano porque no le importa la realidad, va a sobrevivir el más apto”, completó.

En su análisis, el ex dirigente social planteó que “hay una crisis grave de la política que excede al peronismo, que viene de hace mucho tiempo". “En el radicalismo hay una crisis, en el PRO, en Juntos por el Cambio, y en el mismo gobierno hay crisis“, consideró, sobre las tensiones internas en cada espacio político. Sin embargo, puntualizó que llama más la atención en el peronismo porque “es un partido de poder que tuvo vigencia desde 1945 a la fecha”.

El "Chino Navarro", junto a Gildo Onorato, Emilio Pérsico y referentes sociales durante el año 2023

Para Navarro, la problemática se replica en todo el arco económico y social: “Quienes se benefician de los errores u horrores del poder político son los grupos económicos. La política es una composición de políticos, los grupos económicos que tienen una injerencia y siguen estando los mismos, y después hay nuevos actores”.

Desde su nueva vida cotidiana, el ex dirigente contó: “Tengo tres cafeterías con mi mujer, estamos sobreviviendo como la mayoría de los empresarios pymes gastronómicos. Es una situación crítica. Ando mucho por la calle con la gastronomía; salvo excepciones, el consumo ha caído entre el 50 y el 60 por ciento”.

A la vez, reconstruyó las razones sobre su alejamiento de la vida política: “El 10 de diciembre de 2023 me alejé de la política, porque soy crítico del proceso político (del Frente de Todos), no pudimos resolver muchas cuestiones. Soy un animal político, estoy en el mundo privado, pero no tengo ámbito orgánico, no tengo bandera. Seguramente, saludaré a los compañeros del Movimiento Evita, porque no me fui enojado”.

La condena contra Cristina Kirchner

Al analizar la sentencia judicial contra Cristina Kirchner, Navarro se mostró contundente: “El fallo de Cristina es disparatado, no tiene ningún sustento jurídico. Si te aplica la sentencia que no cumple con los requisitos de la constitución, y anunciás que sos candidata, te están proscribiendo”.

“La Constitución tiene que ver con cosas básicas -continuó-: legítima defensa, juez natural y debido proceso. Ninguna de esas normas se cumplió. No se pudo probar el delito. El fallo dice que hay una inducción de Cristina sobre los autores del delito”. Y agregó: “Las dudas sobran en el proceso. Después, que cada uno piense que es culpable es otra historia. Yo no pienso que Cristina es culpable. Sí tengo dudas del proceso de la obra pública, desde que mi papá era funcionario en 1958, a la fecha”.

“Esta Corte que me entristece que haya fallado como falló, lo corrobora. El Poder Judicial funciona mal”, señaló, pero pidió “hacerse cargo” porque los magistrados fueron electos por la dirigencia política. “Si no, parece que son marcianos que vinieron ayer”, ironizó.

Cristina Kirchner, desde el balcón de su casa donde está bajo prisión domiciliaria (Gustavo Gavotti)

Con un fuerte tono autocrítico, Navarro se mostró preocupado por la concentración y el rol de los sectores de poder: “Hablé de una superestructura, que se le puede decir círculo rojo, a la que no le fue mal, y una mayoría (de personas), que son el 99%, y que no le fue bien y generalmente le fue peor. En ese marco, como políticos, tenemos mayor responsabilidad. Estuve 40 años, tengo responsabilidad, me hago cargo y ocupé cargos públicos”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, Navarro amplió el diagnóstico sobre el futuro inmediato: “Me preocupa el destino de los argentinos. En vez de seguir agraviándonos, movilizando, puteando, tenemos que poder construir la mayoría un país más justo. Dentro de 10 años, va a ser tarde para entenderlo”. “LA clase política, empresarial, los intelectuales y periodistas, si no entendemos que hay que privilegiar el trabajo, el poder conversar entre los distintos, y lograr una justicia independiente, es muy difícil que esto cambie. La sociedad argentina va a seguir yendo para abajo”, proyectó.

Al retomar el análisis judicial, volvió sobre la gravedad de los hechos: “El concepto excede el fallo. El fallo es grave porque lo toma la Corte Suprema, lo avaló y por primera vez fundamentó. Del máximo jefe, esperás que se pare un poco. El fallo de ayer (que concedió la prisión domiciliaria a CFK), que es criticado por el kirchnerismo y sectores de Milei, tiene algún signo de razonabilidad, paró la pelota. No va a ir presa; podés discutir la tobillera que es casi ofensivo, ya que siempre estuvo sujeta a derecho, pero paró la pelota, aunque haya cosas que no comparto. Hay que parar la pelota. El fallo (de la Corte) aceleró la pelota, ahora hay que pararla, si no esto nos lleva a un camino sin salida”.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti, los jueces de la Corte Suprema que confirmaron la condena a CFK

Sobre el futuro del país y el sistema democrático, Navarro advirtió: “La democracia es frágil, no porque se vaya a interrumpir, sino porque no cumple sus objetivos”. Y concluyó: “Cuando no importa si el gobernante es autoritario o no, estamos caminando en un contexto difícil. Tenemos que entender con sensatez, solidaridad y sin odio”.

En cuanto a los debates internos del peronismo y la oposición, admitió: “Lo vengo diciendo hace años. Mis diferencias con el kirchnerismo respecto a la inflación y la inseguridad en 2011. Bajemos los decibeles, no somos enemigos. Estamos en una democracia que tenemos que perfeccionar”.

