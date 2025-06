La militancia regresó al departamento de CFK y convocó formalmente a la marcha del próximo miércoles

Dos militantes hacen vigilia y leen las cartas enviadas a Cristina Kirchner (Fotos: Gastón Taylor).

Luego del operativo del fin de semana del gobierno porteño, que desalojó a los militantes que acampaban frente al departamento de Cristina Kirchner en Constitución, varias personas volvieron a la zona a primera hora de este lunes feriado y frío en la Ciudad de Buenos Aires.

A la par, distintas organizaciones lanzaron formalmente la convocatoria para acompañar a Cristina Kirchner el próximo miércoles a Comodoro Py. La ex presidenta debe cumplir con el trámite de notificación del fallo de la Corte. Y aún no se sabe si quedará detenida en ese momento o se le permitirá regresar a su casa a la espera de que el Tribunal defina si le concede o no el beneficio de la prisión domiciliaria.

“Argentina con Cristina. Caminamos con Cristina hasta Comodoro Py y volvemos con ella a su casa”, señaló el kirchnerismo en la convocatoria que comenzó a circular este lunes por redes sociales.

La cita está pautada para el miércoles 18 de junio, a las 10, en San José y San Juan. “Suponemos que va a ser una de las movilizaciones más grandes de la historia política y social argentina”, resaltó la senadora por la provincia de Buenos Aires y Secretaria General del Partido Justicialista (PJ), María Teresa García.

Además, señaló que la convocatoria está dirigida a todos los sectores políticos, sociales, otras fuerzas políticas y las expresiones que van al Congreso los miércoles “y reciben palos”.

La convocatoria por la presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py.

“Lo que sí creo que vamos a ver en la marcha es algo mucho más significativo. Hasta ahora, la expresión en la calle siempre fue más reducida porque, obviamente que la gente que está perdiendo derechos y está perdiendo el trabajo, siempre hay un temor. Siempre que aparece la fuerza de Bullrich, ya sabemos que aparecen a los palos. Pero me parece que este acto de coraje que tuvo el peronismo y la convocatoria de todos los sectores, contagia. Así como se contagia el miedo, también se contagia el coraje”, definió la senadora.

A su vez, también adelantó la presencia de varios sectores del sindicalismo. Y dijo que habrá mucho acompañamiento independiente: “Lo significativo va a ser la enorme cantidad de gente suelta, que no está convocada por ningún sector, va a participar de la marcha. Y eso sí va a ser un cambio de paradigma”.

La vigilia, en el departamento de Cristina Kirchner (Fotografía: Gastón Taylor).

En tanto, la intendente de Quilmes y secretaria de Organización del PJ, Mayra Mendoza, estableció en Radio Splendid: “Donde Cristina esté, estaremos. Esto no es solamente una consigna, es una realidad. Como está sucediendo en San José, también va a suceder donde ella se dirija”.

Y el ministro del Interior, Guillermo Francos, sugirió durante el fin de semana que habría que rever la citación y plantear la posibilidad de que el trámite se hiciera directamente en el domicilio de la presidenta del PJ.

Señalamientos y culpas

Por otro lado, Mendoza apuntó directamente contra la Suprema Corte de Justicia: “Obviamente, sabemos que todo lo que estamos viviendo no es justo, Cristina es inocente y está cumpliendo una condena ilegal, porque no tuvo un juicio justo, ya partiendo de que la Corte Suprema de Justicia es una corte que había violado la Constitución desde su inicio, con la designación o el intento de designación de dos de los tres jueces por decreto”.

Desde sus redes sociales, García criticó directamente al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, en un extenso tuit: “Como bien dijo @CFKArgentina, Mauricio Macri es un fracasado que lo echaron a patadas. No pudo reelegir, y apenas 6 años después su partido vecinal se desmorona y sus dirigentes hacen salto con garrocha a La Libertad Avanza. Sin embargo, su poder sigue vigente gracias al ‘sistema que funcionó’ como le gusta decir por redes sociales. A ese sistema ‘de justicia’ que llamó rueda lenta e IRREGULAR, lo integran sus amigos, sos “compañeros” de equipo de futbol y sus visitantes VIP en mansiones del sur”.

Luego mencionó a todos los jueces intervinientes en la causa Vialidad “por la que proscribieron a la principal líder de la oposición y prestos para cualquier causa que se inicie contra un Peronista”. Y enumeró varias de las causas que involucra al exmandatario nacional y líder del PRO.

Y concluyó: “Y podríamos seguir también. En los últimos 40 años el Partido Judicial salvó al Grupo Macri de 32 causas judiciales. Evidentemente la rueda funciona y funciona, como bien dijo el propio Macri, de forma IRREGULAR… siempre gira para su lado. Pero él tira la pelota a otra cancha señalando que quienes desdeñan la democracia, la ley y la verdad somos los peronistas. @mauriciomacri, hay que tener cara…”.