Destituyeron a un concejal libertario en Chaco por asesinar a un perro pitbull

Un concejal de La Libertad Avanza (LLA) perdió su cargo en la provincia de Chaco tras un confuso episodio vecinal. El Concejo Deliberante de Colonia Elisa resolvió destituir el edil libertario Fernando Romero por haber matado a un perro pitbull que pertenecía a un vecino.

El municipio resolvió expulsar al concejal este viernes, tras conformar una comisión investigadora. Al evaluar la denuncia y los testimonios, la resolución concluyó que Romero ejerció una conducta de maltrato animal, que es “incompatible con el ejercicio de la función pública y el decoro institucional”.

Según reprodujo Diario Norte, el resultado del debate salió con cuatro votos a favor y dos en contra por la remoción. Según los fundamentos de la investigación, el concejal transgredió la Ley Provincial 2242-R, la Ley Nacional 14.346, el Artículo 66 de la Constitución Nacional, el Artículo 105 de la Constitución Provincial y el Artículo 50 inciso b) de la Ley 854-P.

Romero enfrenta una denuncia policial, presentada por el vecino M.S.E., un joven empleado rural de 29 años que es dueño del perro “Roco”. Desde un primer momento, el concejal reconoció haber agredido al animal de raza pitbull, con un pelaje blanco y gris. Pero las visiones en torno a lo que pasó son contradictorias.

El hecho traumático ocurrió el 14 de mayo, a las 21. Al parecer, según consta en la declaración de M.S.E., escuchó ladridos de perros mientras se bañaba. Su hija de 9 años salió a ver lo que pasaba en el patio, y le dijo a su padre, entre lágrimas: “Le mataron a mi perro”. El hombre corroboró la escena: “Roco” yacía tirado con sangre en sus costados. Observó dos orificios en su cuerpo, en su lado izquierdo, que aparentaban "heridas punzantes", que habrían sido provocadas con un cuchillo. Lo vio en estado agonizante, y luego murió.

El perro "Roco", con los costados lastimados, apareció sin vida en el patio de la vivienda del vecino de Romero

De acuerdo a ese testimonio, el perro se había enfrentado con otro can, apodado “Cocido”. Era el animal de su vecino, Fernando Romero. No era la primera vez que los dos animales se cruzaban de terreno e ingresaban para pelearse. Ambas propiedades no cuentan con un cierre perimetral completo.

Tras la denuncia, que generó rápidamente revuelo en la pequeña localidad, Romero reconstruyó su versión y confirmó que eran recurrentes este tipo de incidentes. Llegó a radicar una denuncia contra el perro de su vecino, pero la última pelea fue la más grave.

"Justicia por Roco", reza una pancarta en protesta contra el edil

“Mi señora y yo nos encontrábamos acostados. Mis hijos de 12 y 7 años se encontraban en el comedor comiendo y mirando tele. ”Roco“, una vez más ingresó a mi terreno, esta vez lo hizo por detrás de mi casa ya que se encontraba abierto el portón, atacando al mío que se encontraba durmiendo bajo una galería que está en la parte posterior de la vivienda”, contó el concejal, ahora destituido, en su perfil de Facebook. Según su relato, su hija, que estaba en el comedor, es atropellada por Roco que mantenía a Simón, el otro perro, asido del cuello. La menor “grita aterrada” por lo que estaba pasando.

Fue en esas circunstancias que, según Romero, se desencadena el fatal desenlace. “Salgo (afuera) y encuentro a los perros. Lo primero que veo es una escoba y un escurridor. Tomo este último y trato de sacarlos afuera. Al no lograrlo, le pego en el lomo con el palo del escurridor, que se rompe, viendo reducidas las opciones, pues no tenía otro elemento a la mano, utilicé el resto del palo que quedaba. En el quiebre violento se generó una punta astillada. En este contexto y circunstancias expuestas, acometí en defensa de mi hija y mi perro, que seguía tomado por la mandíbula por el perro agresor, sin otro elemento de defensa que el resto del palo del escurridor”, expuso en sus redes sociales.

Según su versión, el dirigente libertario agarró un palo, desesperado, para defender el hogar. “Si la acción desplegada en defensa de mi hija y mi perro en el comedor mismo de mi casa generó un resultado honestamente más grave del que pretendía, no fue mi intención inicial. No fue buscada, sino muy por el contrario, advertida hasta el hartazgo a los dueños que tienen la responsabilidad de crianza y custodia de un animal que a todas luces ya se presentaba como agresivo y peligroso”, publicó.

Lo cierto es que, en el debate público, se impuso el relato del vecino del concejal. “Por lo que dice Romero, parece que yo soy el malo y mi perro un animal violento, pero es todo lo contrario”, dijo M.S.E., en declaraciones a la prensa local. “Roco fue hincado tres veces con un objeto punzante, según dijo el veterinario”, insistió. Sin embargo, reconoció que “ambos son responsables por no tener cerrados completamente sus terrenos”.

Pese a la controversia, y aunque a nivel judicial el caso no está resuelto, Romero dejará su puesto como edil chaqueño. El Concejo Deliberante comunicó que la semana próxima asumirá el concejal reemplazante.