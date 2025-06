Mario Poli: “El periodismo tiene el desafío de utilizar la palabra para construir la paz”

Cardenal Mario Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires.

Como sucede ya desde hace varios años, la Iglesia Católica Argentina realizó su agasajo por el Día del Periodista en una misa presidida por el cardenal Mario Poli, arzobispo emérito de Buenos Aires.

El encuentro fue en la iglesia Santa Catalina, en San Martín y Viamonte, del microcentro porteño y la convocatoria fue realizada por el Club Gente de Prensa, fundado el 13 de diciembre de 1963, como lo hace habitualmente cada año desde hace décadas.

En la misa se rezó también por los socios del Club difuntos. Se recordó especialmente a Honorio Rey, que dirigió la revista Ciudad Nueva, fallecido el 28 de abril último, y a Armando Puente, periodista argentino que fue corresponsal en España de varias revistas y de las agencias AICA y AFP, fallecido el 11 de mayo de 2025.

Encuentro por el Día del Periodista en la en la iglesia Santa Catalina

Poli en su homilía hizo referencia al rol que le asignaba al periodismo y a la comunicación el fallecido Papa Francisco y del actual Papa León XIV. “Damos gracias a la noble profesión”.

A la salida de la misa, el Cardenal habló con los periodistas y dijo que “en todas las culturas el periodismo tiene el desafío de utilizar la palabra, como decía Francisco, para construir la paz”.

“Él estaba muy preocupado por la educación y la comunicación en todo su orden es educativo, es formativo, hace docencia. Está muy unido el periodismo con el aporte a la cultura y la educación. Francisco pensaba lejos y el Papa León tiene una mirada universal de la cuestión. Se ha tomado como una profesión-servicio que tiene una escisión en la educación y la cultura muy importante”.

Frente a la consulta respecto a los ataques que recibe la prensa de parte las fuerzas de seguridad, Poli dijo: “El Papa invita a construir la paz. Ustedes son bastante hábiles y geniales para hacer un itinerario de paz y no responder de la misma manera. No es evangélico. Hay que poner un canto superior al de las sirenas para convencer, confío en la genialidad y la profesionalidad de los periodistas para sobrevolar toda violencia y toda agresión. No hay que responder de la misma manera”.

El crecimiento de la violencia estuvo presente y en las conversaciones entre los presentes al encuentro se notó la preocupación de la Iglesia por la violencia a la que fueron sometidos los curas villeros en las manifestaciones en el Congreso de la Nación.

Al término de la ceremonia religiosa, y previo a que el Cardenal se parara en la puerta de la iglesia Santa Catalina para saludar afectuosamente a cada uno de los que asistieron, periodistas integrantes de diferentes confesiones en un acto de ecumenismo leyeron la Oración por la Paz de San Francisco de Asís.

El Club Gente de Prensa reúne a periodistas y comunicadores que procuran mejorar su formación y desempeño profesional en consonancia con la fe cristiana y las enseñanzas de la Iglesia.

Periodistas participaron de la celebración

Surgió en 1963 por iniciativa de un grupo de profesores y recién graduados de la Escuela Superior de Periodismo del Instituto Grafotécnico, instituto terciario pionero en los estudios periodísticos en esta ciudad desde su comienzo en 1934.

A lo largo de sus más de 60 años, el Club Gente de Prensa promovió seminarios y cursos sobre periodismo y temas de actualidad, encuentros, almuerzos con invitados, retiros espirituales y actividades tendientes a la capacitación y el desarrollo profesional. Y cada año convoca a la misa por el Día del Periodista. En 2024, la celebración eucarística fue presidida por el obispo auxiliar de La Plata y entonces secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Alberto Bochatey OSA.