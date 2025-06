Alerta del gobierno porteño por la caída de la natalidad: “Si no te preocupa, deberías preocuparte por la inmigración”

Elecciones en Misiones: habrá varias opciones libertarias, el peronismo no presentará lista y un ex policía preso será candidato desde la cárcel El fin de semana se votará en la provincia y La Libertad Avanza tendrá boleta propia con un ex tenista a la cabeza, pero además tendrá representación en otros espacios. Los “radicales con peluca” también presentarán su lista