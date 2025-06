“No tiene margen”: el Gobierno agradece el gesto de Macri y mira otros dos distritos del PRO para un acuerdo

Javier Milei y Mauricio Macri (Prensa Senado)

Aunque el principio de acuerdo para presentarse juntos en la provincia de Buenos Aires había configurado una señal clara, el expresidente Mauricio Macri decidió ayer terminar de bajar la línea sobre cómo debe comportarse su partido en relación con La Libertad Avanza. “La prioridad para el PRO es que al Gobierno le vaya bien”, afirmó en un foro lleno de empresarios del mundo energético.

A diferencia de alocuciones hechas semanas atrás, Macri prefirió matizar sus críticas a las “formas” y la “institucionalidad” de la administración de Javier Milei. Antes hacía suya la hipótesis de los flamantes ganadores del Nobel de Economía, Acemoglu, Johnson y Robinson, al decir que el desarrollo económico de un país está estrechamente ligado al de sus instituciones y su burocracia. Ayer prefirió que la formulación sea la inversa: “Tienen métodos y una concepción institucional distinta a la nuestra, pero sabemos que primero hay que afianzar la estabilidad económica”.

Muy cerca del titular del PRO afirman que este razonamiento ya no corresponde. Que Macri relativizaba la posibilidad de un acuerdo electoral con los libertarios -días antes de las elecciones porteñas- por el nivel de agresión de los laderos de Milei a sus dirigentes. Pero que ahora esto no aplica. “Mauricio comprendió su parte cuando decidió apoyar a La Libertad Avanza en el balotaje de 2023. Y en darle al gobierno un apoyo inédito para que pueda avanzar con plan de gobierno, a pesar de las continuas faltas de respeto”, explican quienes lo conocen al dedillo.

Tuit de Macri en diciembre del año pasado

En las oficinas que el PRO tiene en Balcarce citan el tuit que Macri publicó a finales del año pasado para convalidar las palabras de Milei de establecer un acuerdo “en todos lados o separados”. Días más tarde, pediría armar una mesa de trabajo entre partidos para que “el kirchnerismo nunca más vuelva a gobernar el país o alguna de las 24 provincias argentinas”, aunque ese pedido no cayó bien en la Casa Rosada. De los cinco alfiles que había propuesto para ese entonces, solo quedó con diálogo constante con el Triángulo de Hierro el diputado nacional Cristian Ritondo, el encargado por Macri para negociar en la provincia de Buenos Aires.

En el Gobierno consideran que más que ganarle al kirchnerismo, el objetivo de estas elecciones es hacer los acuerdos necesarios en cada provincia en función de lo que más convenga para tener un Congreso que permita aprobar las reformas estructurales de 2026, las cuales, según la hipótesis libertaria, mejorarán las condiciones de la macroeconomía y allanaría el camino para que Milei pueda reelegir.

Así, el acompañamiento del PRO lo perciben como fundamental en la Provincia, que tendría un importante componente simbólico imponerse al kirchnerismo en su principal bastión. También ven clave el apoyo legislativo del año próximo, pero indican que estarán obligados por su electorado. “No tienen margen para no acompañarnos, porque como se dijo en la Ciudad, es una cuestión de modelos, todo lo que no sea nosotros, es kirchnerismo”, describe un alto funcionario libertario.

Otro libertario de diálogo diario con Milei fue más severo: “Celebramos que estén volviendo a ser aliados y que entiendan su rol. Sacaron 15 por ciento en el distrito donde más valen. Hoy en día valen eso o menos. En la Provincia mucho menos. Y les toca acompañar”.

El ex presidente en el evento de energía organizado por Chubut (DANIEL VIDES)

La diputada nacional Daiana Fernández Molero -muy representativa del sentir macrista puro- publicó el domingo una interesante columna en Seúl que comienza de diciendo que “hay momentos en los que conviene tomar distancia” y en donde da puntapié a un análisis del propósito del PRO como partido luego de ser derrotados en su casa matriz, también con relación a su vínculo con La Libertad Avanza.

“Salimos terceros. Por eso ahora somos nosotros los que debemos subirnos al balcón. Desde ahí, lo que se ve con claridad es que el gobierno nacional logró lo que hace unos meses parecía imposible: contener la inflación, avanzar en la apertura comercial, ordenar la calle, devolver cierta esperanza. La gente sintió ese cambio, lo asoció con una mejora concreta y votó. Tal vez no por una convicción ideológica, pero sí por una percepción de alivio. En un país tan golpeado, no es poco”, diagnostica.

Y esgrime: “El PRO debe ser una fuerza superadora. No alcanza con compartir un rumbo económico: necesitamos también una visión igual de ambiciosa en materia institucional y política. Tiene que ser un espacio que convoque a dirigentes y militantes con vocación de poder, pero que valoren el debate de ideas, el respeto y la pluralidad interna. Tenemos que prepararnos para ser competitivos no cuando el oficialismo tropiece, sino cuando haya logrado estabilizar la economía y emerjan nuevas demandas más sofisticadas. Porque si eso ocurre, será una buena noticia para el país”.

Qué pasa en los tres distritos PRO

Actualmente, el PRO tiene tres mandatarios subnacionales: Jorge Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ignacio “Nacho” Torres en Chubut y Rogelio Frigerio en Entre Ríos.

Muy cerca del Presidente afirman que con el único con el que no habrá relación ni se recompondrá el vínculo (en el mediano plazo) es con el jefe de Gobierno porteño, que días atrás anunció una importante reestructuración de su Gabinete, la cual se conocerá después de la reunión de Gabinete ampliado de mañana. Es un gesto a tono con un clima de época, pero para los libertarios no fue suficiente.

“Llegó tarde el gesto porque el catalán siguió demasiado tiempo”, afirman respecto al consultor Antoni Gutiérrez Rubí, que fue traído como estratega de campaña por Fernando de Andreis y echado por Jorge Macri el viernes pasado. Milei lo detesta y lo culpa de haberle hecho “la campaña sucia más grande de la historia” cuando fue el asesor de Sergio Massa durante 2023. El malestar libertario también pesa contra Silvia Lospennato.

Ignacio Torres y Rogelio Frigerio en Casa Rosada

En tanto, las tratativas con Frigerio y Torres vienen siendo buenas, que ayer pasaron en dúo por Casa Rosada a firmar el convenio para facilitar la movilidad de dólares debajo del colchón.

Con el entrerriano hubo reuniones muy incipientes para encarar un posible acuerdo electoral en la provincia. El panorama incentiva a pactar por dos cuestiones: la primera, para evitar que gane el peronismo, que tiene un 35% de intención de voto; y la segunda, porque este año se renuevan 3 senadores y 5 diputados nacionales, algo que interesa mucho en la Casa Rosada. Las conversaciones serias no arrancaron, pero el clima existe. Muestras de ese vínculo es el encuentro entre Frigerio y el armador bonaerense Sebastián Pareja, que está a cargo de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que tiene obras de infraestructura pendientes para la provincia.

El botín que Chubut puede ofrecer es menos jugoso: solo 2 diputados nacionales, que se reparten entre la primera y segunda fuerza. Pero no por eso el diálogo es menos fluido. Al Triángulo de Hierro le interesa tener buen vínculo con Torres y materializar una alianza.