Luis Juez: “Macri escribió un libro que dice Primer Tiempo y se quedó en el vestuario”

Luis Juez: "Macri escribio un libro que dice Primer Tiempo y se quedo en el vestuario"

El senador nacional por Córdoba Luis Juez lanzó una frase contundente dirigida al ex presidente Mauricio Macri, donde sintetizó su frustración como dirigente del PRO frente a lo que considera un liderazgo ausente en un momento clave para la coalición opositora.

En una entrevista con Infobae en Vivo, el legislador cordobés también hizo un repaso sin filtros de los errores en la estrategia política de Juntos por el Cambio, criticó la “vergonzosa” suba de dietas en el Senado, defendió el reclamo de los residentes del Hospital Garrahan y se metió en el debate por la candidatura de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

En este contexto, Luis Juez desplegó su habitual estilo directo para señalar errores estratégicos, carencias estructurales del Estado y problemas de representación política.

“El partido se juega en la cancha”, dijo Juez, quien cuestionó con ironía que el expresidente haya apostado por un rol pasivo en la última elección. “No sé si Milei jubiló a Macri. Yo una vez le dije a él, vos escribiste un libro que dice Primer Tiempo, pero te quedaste en el vestuario”, recordó.

Según su visión, la falta de conducción dentro de Juntos por el Cambio fue determinante en la derrota: “Esa forma de hacer política que miro de costado, me hago el boludo, terminó en un escenario tremendamente complejo”.

En su análisis Juez sostuvo que en Juntos por el Cambio hubo errores de conducción y falta de estrategia

El senador fue aún más explícito en su crítica: “En plena campaña electoral, cuando se discutía lo de halcones y palomas, estábamos boludeando y dije: va a aparecer el pájaro loco y nos va a cagar la jaula. Yo fui hornero”.

Juez aseguró que hizo campaña en Córdoba en medio del fuego cruzado entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y que a pocos días de la elección se hablaba de incorporar a Juan Schiaretti en la alianza. “Me vine a suplicarles que no rompan las bolas”, sostuvo, y reconoció que terminó “con 50 mil votos abajo de Llaryora”.

“No tengo problemas con Macri —aclaró—, pero se lo dije, vos sos el capitán, tenés que conducir. Entonces no sé si lo jubilaron o se jubiló”. En su mirada, en Juntos por el Cambio cometieron un error estratégico de base: “Pensaron que el que ganaba la interna era el presidente, y yo intuía que íbamos a terminar como terminamos”. También advirtió que había alertado sobre la falta de sentido de la interna porteña: “Hace 4 meses les advertí que la interna de capital no iba a llevar a ningún lado. No puede ser más importante la aldea que la capital”.

Y agregó: “La gente está si le das respuesta. Al peronismo le da resultado trabajar con esos sectores de la población. Nosotros tenemos que hacer una autocrítica, porque en 2019 perdimos por dos millones de votos, eso es que no nos registran la cara. En vez de criticar tenemos que ver qué fue lo que hicimos mal para ver cómo mejoramos”.

Juez afirmó que Cristina Kirchner eligió un distrito donde puede trabajar poco y sacar más rédito político

Juez también se refirió a la jugada electoral de Cristina Kirchner, quien decidió postularse en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. “Es un animal político. No tiene posibilidades de perder en este escenario. Sabe lo que hace”, aseguró. Según su análisis, la expresidenta eligió un terreno donde “va a trabajar lo menos posible y le puede sacar mayor rédito”. Y completó: “El peronismo tiene una historia de proscripción que la han sabido utilizar desde Puerta de Hierro hasta cada vez que pueden. Es muy inteligente lo que hace Cristina, se para en un lugar donde puede disputar, donde tiene riesgo cero”.

El senador también se mostró indignado por la sesión en la que 49 senadores votaron una suba de sus propias dietas. “Ese día dije que no iba a percibir ni una moneda, se lo dije a Villarruel en ese momento”, relató. Y fue lapidario: “Esos 47 segundos donde 49 senadores levantaron la mano deberían darles vergüenza. Va a pasar como la sesión más vergonzosa de la historia del Senado”.

“Fuimos los únicos que dijimos que era una completa locura”, insistió Juez, quien admitió que esa postura le generó rechazo entre sus colegas: “Esto me generó antipatía con el 80% del cuerpo, que hasta el día de hoy no he podido resolver, pero no me interesa resolverla”.

Acerca de su propia economía, fue directo: “El sueldo sin la dieta es de 6 millones 200 mil pesos, que es un sueldazo, porque mi mujer es docente y gana 600 mil pesos por mes”. Y añadió: “Yo no hago política por la dieta, tampoco tiro manteca al techo. A mí pagame los pasajes y los tres días que vengo a Buenos Aires y estoy, viviré de mi profesión. Soy abogado penalista”.

Luis Juez calificó como vergonzosa la votación del aumento de sueldos en el Senado y dijo que no cobrará ese dinero (Reuters)

El senador aprovechó la entrevista para referirse también a la situación de los médicos residentes del Hospital Garrahan, cuyos reclamos salariales se multiplicaron en los últimos días. “Los residentes no tienen un salario miserable desde hace un año, lo tienen siempre”, denunció, y puso como ejemplo la historia de un niño cordobés con piel de cristal que es atendido en el hospital. “Los padres lo traen con un amor increíble porque saben que lo tratan bien. Esto no es justo. Hay que solucionarlo rápidamente”, reclamó.

Aunque reconoció que en el Estado hubo “sobredimensionamiento en muchas áreas”, defendió el reclamo: “No pueden vivir con ese salario miserable. Son profesionales y tratan a los pacientes de forma excelente”.

En este punto, Juez reveló que ya habló del tema con Javier Milei. “Tenemos un problema con el choreo en la educación pública, hay que hacer auditoría. Pero no se puede meter con la aspiración de movilidad, no es justo”, dijo, y defendió la educación estatal: “Yo soy egresado de universidad pública. Se pueden hacer las dos cosas juntas”.

También abordó el abandono de las políticas de discapacidad, desde su lugar de padre de una persona con discapacidad: “Hace seis meses que no tienen actualización de los aranceles, eso es cierto”, denunció. “Las provincias se desentienden de este tema, el Gobierno provincial mira para el costado. Creen que todo el problema es a nivel nacional. Desde inicio de año que las prestadoras de discapacidad no han tenido ningún índice de actualización. Hoy una silla postural vale lo que un auto usado”.

Luis Juez criticó que los residentes del Garrahan trabajan con salarios bajos desde siempre y pidió soluciones urgentes (Maximiliano Luna)

Pese a admitir que “se han dado pensiones a personas que no las merecían”, insistió en que “este tipo de reclamos son verdad y deben ser atendidos”. En ese marco, destacó una reunión con el jefe del área de discapacidad: “Me pareció un hombre con altísima capacidad y terriblemente empático”.

Para cerrar, el senador lamentó el deterioro de la vocación política: “Hemos perdido la vocación de ayudar a la gente. Ya no es como en la época de nuestros viejos o nuestros abuelos. Hemos perdido la vocación de hacer las cosas por convicción”.

