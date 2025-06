Leila Gianni habló de la candidatura de CFK: “El kirchnerismo está subestimando bastante a los matanceros”

Leila Gianni habló de la candidatura de Cristina Kirchner

Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza en La Matanza, denunció que Cristina Kirchner simboliza el “robo” en Argentina, luego de que la ex presidenta confirmara su candidatura en la Tercera Sección Electoral para el próximo 7 de septiembre. Además, dio un panorama de cómo viven los matanceros y aseguró que existe un fuerte malestar con el intendente Fernando Espinoza.

“El kirchnerismo está subestimando bastante a los matanceros porque ya no piensan como antes y han empezado a despertarse”, afirmó y mencionó un “impacto significativo” del trabajo del Ministerio de Capital Humano en los ciudadanos. Según Gianni, ahora entienden que “no necesitan de un puntero para lograr un avance”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, Gianni explicó que muchos residentes fueron obligados y amenazados con el retiro de planes sociales si no cumplían con ciertas directrices. “Les roban las claves de Mi Argentina, si no van a la marcha, entran y los dan de baja del plan", aseguró, refiriéndose a la presión ejercida sobre la población para mantener lealtad política.

Gianni también aclaró que, debido a este despertar social, las personas en La Matanza ya no están dispuestas a votar por el mismo partido sin cuestionar. “No los va a votar porque se dieron cuenta que han abusado enormemente sobre ellos”, argumentó, y señaló que muchos residentes ahora se sienten empoderados para exigirle al intendente, Fernando Espinoza, una mejor gestión ante la situación de abandono en que, según ella, se encuentra el municipio: “La Matanza está abandonada, no hay asfalto, no hay cloacas, no hay luminarias”.

Consultada por la posibilidad de ser la candidata de La Libertad Avanza que enfrente a Fernández de Kirchner respondió: “Voy a estar donde Javier Milei me necesite”. Además, Gianni comentó que la decisión de presentarse proviene principalmente de las figuras clave de su partido: Javier Milei, Karina Milei y Sebastián Pareja.

La ex presidenta Cristina Kirchner confirmó que será candidata en las próximas elecciones del 7 de septiembre

Por otro lado, reconoció que históricamente el peronismo ha sido exitoso en esa región, pero cree que el surgimiento de La Libertad Avanza cambió la dinámica política. “Los matanceros se dan cuenta que este no es el camino. Los subestiman demasiado”, mencionó, refiriéndose a lo que considera una percepción errónea por parte del kirchnerismo.

Además, criticó a Cristina Kirchner diciendo que “lo único que conoce de La Matanza es Puerta de Hierro cada vez que baja y va al refugio”, sugiriendo un desconocimiento del terreno real por parte de la ex presidenta. También detalló que la pérdida “de la caja” por parte del kirchnerismo resultó en una disminución de su poder, el cual utilizaban para “manipular a los matanceros”.

Sobre Fernando Espinoza, Gianni opinó que ya no tiene la misma influencia porque “antes le tenían miedo y ahora le presentan reclamos”. Comentó que la comunidad expresa descontento porque, en su opinión, Espinoza se “ríe de ellos” sin resolver sus inquietudes.

Finalmente, Leila Gianni reiteró su compromiso con La Libertad Avanza y dejó en claro que estará “donde Javier Milei me necesite”, mostrando su firme convicción en el potencial de su partido para provocar un cambio verdadero en La Matanza y otras regiones. Concluyó su entrevista sugiriendo que los kirchneristas “se dan por ganadores” solo porque “se quedaron en el tiempo” y no están tan conectados con las necesidades contemporáneas de las personas.

