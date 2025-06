Indiferencia del Gobierno al anuncio de Cristina Kirchner de que será candidata: “Todas sus ideas conducen al fracaso”

Cristina Kirchner anunció que será candidata por la Tercera Sección Electoral

Pura indiferencia. En la Casa Rosada, los principales funcionarios nacionales evitaron referirse al anuncio que hizo anoche la presidenta del PJ, Cristina Kirchner, de que será candidata a diputada bonaerense por la Tercera Sección Electoral. De hecho, el presidente Javier Milei estuvo trabajando hasta tarde en la Quinta de Olivos, ajeno a los avatares de los programas políticos, y se limitó a reproducir mensajes de terceros en X.

“No hay que perder tiempo en alguien que todas sus ideas conducen al fracaso”, dijo una figura central del Gobierno a Infobae, que habló en estricto off the record. Fue la única definición que se escuchó en el oficialismo, que optó por ignorar la entrevista que brindó CFK en C5N.

Cristina Fernández de Kirchner "Voy a ser candidata en la Tercera Sección Electoral"

Ni el vocero Manuel Adorni; el subsecretario de Prensa, Javier Lanari; o la ministra Patricia Bullrich -que suelen ser muy activos en las redes sociales y exponen la narrativa del Gobierno- se pronunciaron sobre las palabras de la ex vicepresidenta de Alberto Fernández.

La excepción al silencio oficial la dio Iñaki Gutiérrez, colaborador del Presidente: “Cristina Kirchner, doblemente condenada por habernos robado a todos los argentinos, acaba de confirmar que va a ser candidata este año. Este año se juega el futuro de la Argentina. Es kirchnerismo o libertad. Este año hay que aplastar al kirchnerismo“.

El mensaje mereció un reposteo de Daniel “El Gordo Dan” Parisini, una voz que resuena fuerte en la tropa libertaria. Hubo poco más.

La indiferencia del Gobierno evitó poner a Cristina Kirchner en el centro del ring electoral. Es el lugar que buscó la potencial candidata, con una entrevista recargada de críticas y descalificaciones, algunas de tipo personal.

“Voy a ser candidata, ya lo había dicho en varias reuniones. No es un problema de la Legislatura bonaerense, es de sentido común. Si nos va mal en septiembre, esto puede variar en todo el país”, le dijo la ex jefa de Estado al periodista Gustavo Sylvestre.

Más allá del anuncio, esa candidatura depende de que la Corte Suprema no tome, antes de las elecciones del 7 de septiembre, una decisión definitiva en la Causa Vialidad. La ex presidente presentó un recurso extraordinario contra la condena a seis años de prisión más inhabilitación perpetua por corrupción con la obra pública.

La presidenta del PJ, Cristina Kirchner

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae, Milei prefirió trabajar en los asuntos de Estado hasta entrada la noche en la Residencia Presidencial de Olivos. Es que, además de la marcha general del Gobierno, el presidente tiene por delante un largo viaje al Vaticano, Roma, Madrid, Niza y Tel Aviv. De Italia a España, Francia e Israel. La gira empieza el jueves que viene.

A última hora, el ex presidente retuiteó varios mensajes de distintas cuentas desde su perfil de la red social X. Uno de esas interacciones fue con la cuenta @MileiImperator: “Vamos a ganar la provincia de Buenos Aires y no hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos. Me preparé toda la vida para ver cómo le ponemos el último clavo al cajón del kirchnerismo con CFK adentro. TMAP (todo marcha acorde al plan)”.

Uno de los tuits reproducidos por Milei

El contraste entre el PJ y LLA

La definición que dio la figura excluyente del peronismo bonaerense ocurre en momentos en que el gobernador Axel Kicillof y una liga de intendentes del Conurbano lanzaron el desafío más serio a su liderazgo. “Si tenemos que competir y perder, estamos dispuestos a hacerlo”, confesó días atrás a Infobae uno de los jefes comunales que están detrás de esa rebelión.

Es una dinámica que contrasta con lo que pasa en el campamento del oficialismo. Mauricio Macri, de hecho, este lunes, confirmó su vocación de ir a “un acuerdo razonable” del PRO y LLA.

“Nuestro presidente del partido en la provincia de Buenos Aires (Cristian Ritondo), interpretando la demanda de nuestros votantes de que ayudemos a que a este gobierno le vaya bien y terminar con la destrucción criminal que está haciendo el kirchnerismo en la provincia, le ha dado un mandato para llegar a un acuerdo razonable con La Libertad Avanza para la elección en la provincia de Buenos Aires”, confirmó Macri, quien durante la última década y media fue el principal antagonista de Cristina Fernández de Kirchner.