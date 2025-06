Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro denuncia sabotaje en el laboratorio HLB Pharma y señala a un excolaborador

La justicia vincula 34 muertes con el fentanilo contaminado. El dueño de HLB Pharma en la fecha de elaboración se defiende y denuncia un "sabotaje"

La causa judicial que lleva adelante el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por el fentanilo contaminado que se lo vincula a la presunta muerte de 34 pacientes internados en hospitales y clínicas de la provincia de Buenos Aires, CABA y Santa Fe derivó en un nuevo capítulo. Ariel García Furfaro, abogado y dueño de HLB Pharma y vinculado a Laboratorios Ramallo en la fecha de elaboración de la partida 31202 -diciembre de 2024- señada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) como la partida adulterada con al menos dos bacterias que habría sido el detonante de los fallcimientos, se presentó ante la justicia a través de un escrito. Lo hizo de manera sorpresiva. Hasta ahora el magistrado solo tenía bajo la lupa a los directores técnicos de los dos laboratorios. A lo largo de las once fojas, manifestó que desde hace semanas es objeto de un “escarnio periodístico injustificado” y vincula con un posible sabotaje sobre algunas muestras de fentanilo a y ex colaborador Andrés Quinteros a quien en otra causa penal lo acusa de “extorsión”.

“Lo hago en base a una sospecha fundada de que parte o todo de lo ocurrido pudo tener que ver con el accionar de una persona inescrupulosa, llamada Andrés Quinteros”, sostiene en el escrito y agregó: “Se trata de una persona que he conocido cuando él trabajaba en el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, como secretario del entonces ministro de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco -durante la gobernación del Felipe Sola-. En ese entonces, cuando yo estaba pasando por un momento difícil, me ayudó mucho, y lo consideré alguien de profunda confianza. Con posterioridad, fue diputado provincial (PJ), y mantuvimos siempre una relación de cercanía. En ocasión de que yo hubiera adquirido un primer laboratorio, él se acercaba a pedirme donaciones (especialmente de suero) para regalar, a su vez, a hospitales y municipalidades, lo que favorecía su actividad política. Cuando comenzaron los proyectos para poner en funcionamiento Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, en 2017, me encontraba absolutamente abocado a los dos (quedando luego más vinculado con los aspectos legales y comerciales de este último), y supe que Quinteros estaba sin trabajo”, relató el empresario al magistrado que por el momento no tomará ningún imperio sobre los dichos de García Furfaro.

Ariel García Furfaro se presentó a la justicia y denunció "sabotaje" en el fentanilo producido por HLB Pharma

Y agregó: “Debido a la relación y buenos gestos que él había tenido hacia mi cuando nos conocimos, no dudé en ofrecerle trabajar en los laboratorios. A poco tiempo, y en la medida en que yo me retiraba hacia otros proyectos y a aspectos comerciales, él se ocupó de los sistemas de seguridad, depósito, y cuestiones generales, como apoderado. Tanto fue así que cuando se fue -de la empresa- surgieron faltantes de grabaciones de las cámaras de seguridad, asumo que para cubrir alguna maniobra que él prefería que permaneciera oculta. Su control sobre los laboratorios, especialmente sobre sus sistemas de cámaras, informáticos y seguridad, o incluso sobre contrataciones de personal era casi total, al punto que muchos creían que se trataba del dueño de Ramallo”.

En la exposición, Ariel García relató varias situaciones que llevaron a que la relaciión entre ambos se quebrara y Quinteros fuese desvinculado del laboratorio. Solo un ejemplo de estas desaveniencias. Dice Garcúa Furfaro: ““Más allá de algunas situaciones de sospecha sobre su conducta que produjeron fuertes discusiones, la relación con Quinteros sólo se rompió del todo cuando un empleado del Ramallo (Infobae se reserva su nombre) puso en conocimiento de su jefe, que Quinteros le había pedido que sustrajera 30 ampollas de morfina y se las vendiera a él, refiriéndole ‘pago lo que sea’”.

García también sostuvo haber denunciado a Quinteros por extorsión en febrero de 2025, luego de que una exempleada informara que Quinteros intentó reclutar personas para realizar denuncias falsas de abuso a cambio de dinero. Testimonios notariales aportados a la causa en la UFIJ N°3 de San Nicolás de los Arroyos señalan que Quinteros instaba a exempleados a denunciar supuestas irregularidades ante la ANMAT, con el objetivo de perjudicar la imagen del laboratorio.

Por orden judicial se allanaron dos veces las instalaciones de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo

El escrito menciona además un episodio de intento de extorsión sufrido por García en marzo, cuando un individuo (Por razones legales esye medio no publica su nombre) con antecedentes judiciales, lo contactó con información personal y referencias a problemas inminentes relacionados con una presunta contaminación de el fentanilo que se haría publica y vincularía a los laboratorios Ramallo y HLB Pharma. García sospecha que los datos utilizados por esta persona “provenían de Quinteros”-

En relación con la investigación por la contaminación de fentanilo, García expuso sus dudas sobre la rapidez con la que se identificó las bacterias contaminantes en el Hospital Italiano de La Plata y la difusión de información sobre una supuesta cepa multirresistente.

El abogado señala que el médico infectólogo que participó en la identificación de la bacteria en ese centro de salud privado, (Infobae se reserva el nombre) “tendría vínculos previos con Quinteros, tanto por actividades políticas -militando por Florencio Randazzo, se aportaron fotos al expediente) como por la entrega de medicamentos al hospital en cuestión.

García entiende que la información sobre la bacteria pudo haber sido difundida de manera intencionada para agravar la situación mediática y asociar el caso a muertes, aunque reconoce no tener pruebas concluyentes sobre la participación directa del especialista del Hospital Italiano de La Plata en la contaminación.

El primer brote de infección por el presunto medicamento contaminado fue detectado en ese efector privado. De los 18 pacientes afectados que estaban en terapia intensiva, 15 fallecieron. Después de la denuncia del hospital privado platense, la ANMAT intervino, prohibió la venta y utilización de venta del fentanilo de uso clinico de HLB Pharma y posteriormente, el 13 de mayo, inhibió a los dos laboratorios para la fabricación de medicamentos.

En el Hospital Italiano de La Plata murieron 15 pacientes por la presunta contaminación de fentanilo (Hernán Foulliet)

El abogado también destaca que la compra de 10.000 unidades de fentanilo por parte del Hospital Italiano del lote contaminado a la droguería Nueva Era de Rosario -que fue allanada por orden el juez Kreplak- fue inusual, tanto por la cantidad como por las condiciones de la operación, y plantea la hipótesis de que el lote comprometido pudo haber sido dirigido específicamente a ese hospital para facilitar la denuncia y la repercusión pública.

García concluye su presentación manifestando su preocupación por el impacto de la situación en los laboratorios y en su entorno personal, y pone a disposición de la justicia toda la información relevante para la investigación en curso.

Quinteros, en diálogo con Infobae, niega las acusaciones, también su ex vinculación con los laboratorios realacionados con la presunta contaminación bacteriana. Sin embargo el abogado de García Furfaro, el defensor de uno de los imputados en la causa Maradona, Gastón Marano, presentó antre el juzgado del juez Enrique Kreplak documentos que lo prueban.

Se trata de una disposición del Instituto Nacional de Vitivinicultura que da cuenta de actuaciones administrativas que desembocaron en una multa emitida contra el exconcejal de San Nicolás y exdiputado provincial del Frente de Todos que identifica a Andrés Quinteros como “Jefe de Productos Regulados” de la firma HLB Pharma Group.

El remito que acredita la compra de 10.000 unidades de la partida que resulto contaminada del fentanilo por parte del Hospital Italiano a la droguería Nueva Era

Según la documentación a la que accedió este medio, se trata de la Disposiciónl DI-2025-51-APN-DBA#INV, del 8 de mayo de 2025. Allí se considera probado que Quinteros, inscripto como “Manipulador de Alcohol Etílico” infringió lo establecido por el Artículo art. 29 inc. f) de ley 24566″. Esto es en relación a una anterior resolución del propio Instituto Nacional de Vitivinicultura respecto a “una partida por 526 litros de producto intervenido”. Una partida de alcohol etílico que fue objeto de una instancia de investigación administrativa, por la cual en junio de 2023 el Instituto realizó una fiscalización, con personal que extrajo una muestra. En ese momento, Quinteros fue designado como “depositario legal” de la muestra. Sin embargo, cuando meses más tarde personal de fiscalización de la Delegación Buenos Aires del Instituto Nacional de Vitivinicultura concurre nuevamente al establecimiento a requerir la partida, es el propio Quinteros quien informa a las autoridades que “la misma fue consumida en su totalidad”.

Por esa razón, las autoridades iniciaron un sumario que derivó en la aplicación de una multa. Finalmente Ariel García, quien se identificó como “apoderado de HLB Pharma Group GROUP SA” expresó por escrito que: “El señor Quinteros no trabaja más para la empresa, pero que HLB Pharma Group se hará cargo de la multa”.

El juez Ernesto Kreplak a cargo de la causa por el fentanilo contaminado 162

García Furfaro, a través de HLB Pharma realizó gestiones, para distribuir en el país unas 50 millones de dósis de la vacuna rusa Sputnik V. Pero finalmente la operación quedó trunca ya que el Estado, a cargo de Alberto Fernández, lo hizo de manera directa. En los papeles que la empresa presentó para inscribirse como proveedora del Estado, además de García Furfaro figuraba como apoderado Andrés Quinteros, el ex diputado bonaerense del Frente para la Victoria, ex concejal de San Nicolás y dirigente del PJ.

Desde el 28 de marzo de este año, HLB Pharma tiene un nuevo presidente. Se trata de Sebastián Nanini, otro abogado. En esa fecha adquirió, segpun le dijo de forma exclusiva a este medio el 99% del paquete accionario de esa firma. Nanini, además de haber sido apoderado de una de varias listas del PJ bonaerense, es abogado de Norma Calismonte, la ex esposa de Lázaro Báez.