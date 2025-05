El representante de almaceneros bonaerenses habló de una baja de precios en los alimentos tras la salida del cepo

El vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, compartió su mirada sobre el comportamiento del mercado de alimentos en la región. Según detalló, desde la salida del cepo y la baja de la inflación, hubo descuentos significativos por parte de mayoristas y fábricas en el rubro alimentos y dio ejemplos de algunos productos particulares.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la tarde, que cuenta con la conducción de Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol. Savore, al describir el panorama actual, mencionó cómo los precios de los alimentos se mantuvieron relativamente estables, en parte gracias a las ofertas de los proveedores. Por ejemplo, destacó un caso ilustrativo: “Una leche chocolatada de primera marca la teníamos que vender a 4.500 pesos. Invendible un litro de leche a ese precio. Nos hicieron un descuento de 50% de bonificación y pasó de 4.500 a 3.000”.

Savore explicó que estas decisiones de reducir precios no surgieron del “altruismo” empresarial, sino de una clara necesidad de mantener la circulación de productos en las góndolas. Comentó que “las bajas dieron tantos golpazos en lo que fue el comienzo de año y en marzo con la salida del cepo. Como no venden, tienen que recapacitar no con el corazón sino con el bolsillo”.

Sin embargo, a pesar de estas estrategias de reducción de precios, Savore advirtió que los aumentos están resurgiendo a medida que se acerca el fin de mes. En ese sentido, adelantó que algunos productos básicos, como leche, café, y galletitas, están experimentando aumentos del 2,5%, 5% y 3% respectivamente. De todos modos, atribuyó esta situación a las evaluaciones de las fábricas sobre el impacto de estos aumentos en los patrones de compra de los consumidores.

Savore adelantó que algunos productos básicos, como leche, café, y galletitas pueden registrar aumentos pero que volverán a bajar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras de Savore, “la fábrica ve que el resultado de ese aumento, la gente no lo puede comprar o pasa a la marca Pyme que también crea competencia dentro de la góndola”. Esta competencia produce una dinámica en la que las marcas Pymes, a menudo más económicas, se convierten en una opción viable para los compradores.

A lo largo de su intervención, Savore también explicó cómo estos fenómenos de ajuste de precios están influyendo en el comportamiento económico de gran parte de la población. La posibilidad de recurrir a marcas económicas, así como las ofertas temporales, configuran un mercado donde las decisiones de compra se vuelven cada vez más estratégicas para los consumidores.

Además, en su diálogo con Infobae, Savore expresó su esperanza de que estos ajustes y descuentos sirvan como un paso tanto para alinear mejor la oferta con la demanda real del mercado como para proporcionar un alivio temporal en el trajín económico de las familias.

Como adelantó este medio, el Gobierno espera que en mayo la inflación sea más baja que el 2,8% que marcó abril y estimó que el traslado a precios del último movimiento cambiario luego del inicio de la flotación del dólar fue el más bajo de los últimos años. Así lo estimó el Banco Central en una presentación hecha por su vicepresidente, Vladimir Werning. El mercado, en tanto, proyecta un IPC cercano al 2% para este mes.

