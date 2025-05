El Senado bonaerense avanzará con designaciones de jueces y se demora el endeudamiento pedido por Kicillof

Verónica Magario en el Senado bonaerense

El Senado de la provincia de Buenos Aires sesionará este miércoles con el objetivo de prestar acuerdo para la designación de más de 130 cargos judiciales. Se trató de un pedido de la oposición luego de la demora en los nombramientos que debían salir a fines del año pasado. Sin embargo, en la Cámara alta aguardan aún algunos proyectos que son esperados por el Ejecutivo; puntualmente el acuerdo para que la gestión de Axel Kicillof obtenga la autorización de salir a tomar deuda por una suma que, de máxima, es un equivalente a USD 1.045 millones.

Ese proyecto del Ejecutivo incluye no solo el pedido de deuda, sino también otros artículos que crean un fondo para los municipios, la renovación de las emergencias en distintas áreas de gestión y la suspensión de las deudas que los distritos arrastran con la gestión provincial por un Fondo de asistencia que recibieron durante la pandemia.

El texto original buscará ser modificado. Así lo plantearon los distintos bloques de la oposición. Pero también algunos jefes comunales del peronismo ya blanquearon que el endeudamiento de Kicillof debe incluir la ejecución de algunas obras en particular.

Axel Kicillof y la vicegobernadora, Verónica Magario

La voz cantante dentro de esta postura dentro del peronismo la llevó en las últimas horas, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. La jefa comunal que responde a Cristina Kirchner participó del anuncio a las nuevas autoridades del Comité la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras. Se trata de un ámbito lanzado desde la legislatura el año pasado por presión de varios intendentes del conurbano sur, cuyos distritos están atravesados por dichos afluentes.

El objetivo del Comité de Cuenca es salir a buscar financiamiento internacional para avanzar en obras que eviten inundaciones. En una primera etapa los intendentes acordaron avanzar en un Plan Social, Hídrico y Ambiental para evitar los anegamientos en la Cuenca de los Arroyos. Una instancia que requiere financiamiento tanto de la Nación, de la Provincia como de organismos internacionales como la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) para su concreción. Mayra Mendoza pidió que del proyecto de Kicillof para salir a tomar deuda haya un fondo afectado exclusivamente al Comité de Cuenca en cuestión.

“El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha enviado un proyecto de endeudamiento a la Legislatura de la Provincia y creo que también podría incluir lo necesario para que podamos comenzar a hacer obras, para poder aliviar algunas de las situaciones de nuestros distritos si es que el Gobierno Nacional no nos da la garantía para un crédito con la CAF. Que pase por la Legislatura bonaerense y que en el endeudamiento del gobernador Axel Kicillof también esté integrado el presupuesto para las obras necesarias para mitigar las inundaciones”, remarcó la intendenta de Quilmes. En el mismo panel escuchaba el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

El posicionamiento de la jefa comunal de Quilmes respecto al proyecto de endeudamiento fue, en rigor, una de las intervenciones que varios jefes comunales buscarán tener sobre la iniciativa a debatirse en la Legislatura. Quieren, por ejemplo, que las deudas que tienen los municipios con las provincias se condonen en vez de suspenderse, como plantea el proyecto de Kicillof.

De hecho, este miércoles hubo una reunión de la comisión de Presupuesto en el Senado y la iniciativa del Ejecutivo entró en discusión. Si bien en el Gobierno esperaban avanzar con algún dictamen luego de lo que fue la presentación en la Legislatura del ministro de Economía, Pablo López, se acordó no sacar dictamen y esperar algunas coordenadas, para llevar el texto al recinto.

Por ello, este jueves no se tratará. En principio, tampoco se tratarán los proyectos de reelecciones indefinidas ni para legisladores ni para intendentes. Si bien el primero tiene un dictamen de Legislación General, la jugada de Kicillof presentando a través de la senadora peronista Ayelén Durán una iniciativa similar pero incluyendo a los intendentes en la posibilidad de ser reelectos indefinidamente, alteró los planes de un sector del oficialismo. Todo se da en el marco de la interna del peronismo.

La semana pasada, el kirchnerismo no consiguió el número para realizar una sesión especial para tratar exclusivamente el proyecto que impulsó el senador de UP, Luis Vivona, pero que no incluye a los intendentes. Pese a que obtuvo un dictamen de la comisión de Legislación General, el texto quedó frenado tras la presentación del proyecto de Durán.

En tanto, la iniciativa de la senadora que responde a Axel Kicillof, fue girada a comisión por decisión de la vicegobernadora Magario, antes de que el proyecto obtenga estado parlamentario. Como ocurre con el proyecto para la autorización de la toma de deuda, los intendentes también hacen su juego con las reelecciones indefinidas. La presentación del proyecto de Durán -a expensas del Ejecutivo- fue un guiño a los jefes comunales de parte del gobierno provincial. Sin embargo, por ahora el debate seguirá. Por lo pronto, la sesión en el Senado fue convocada para las 15 h de este miércoles.