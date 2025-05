El Gobierno guarda silencio para no exponer al gendarme Nahuel Gallo, tras la liberación de su mujer y su hijo

Argentina's Gendarmeria officer Nahuel Gallo, who, according to Venezuelan officials, was detained after attempting to enter Venezuela irregularly, walks at an undisclosed location in this image obtained by Reuters on January 3, 2025. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE

Esta mañana trascendió la extracción de Venezuela de la esposa y el hijo del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente por la dictadura de Nicolás Maduro a fines del año pasado. Se trata del segundo operativo de esta magnitud que se da este mes luego del rescate de los cinco asilados que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas, operativo coordinado mayormente por la administración de Donald Trump.

La gestión que se conoció este miércoles fue realizada por el gobierno argentino, con una preponderancia fundamental del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich. En el Gobierno continúan preocupados por la situación de Gallo, quien todavía no fue liberado por el régimen venezolano.

En rigor, la noticia de este operativo no se conoció por los canales de comunicación oficiales del Gobierno, como sí pasó a comienzos de mes, con un tuit del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con un comunicado posterior de la Oficina del Presidente (OPRA). Esto da el indicio de que el operativo -exitoso- no se buscaba comunicar por el momento, aunque era cuestión de días para que el régimen se percatara de la salida de la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez García, y su hijo Víctor Benjamín.

Tres fuentes independientes entre sí alegaron que esta cuestión resultaba de “extrema sensibilidad”, afirmando que la revelación de este asunto podría poner en riesgo la vida del gendarme. “No trascendió por los responsables del operativo”, indicó una altísima fuente a Infobae.

Griselda Heredia, mother of Nahuel Agustin Gallo reacts next to her son, Kevin Gallo as Argentina's Security Minister Patricia Bullrich speaks at a news conference regarding Nahuel Agustin Gallo, a non-commissioned officer of Argentina's Gendarmeria detained after attempting to enter Venezuela irregularly earlier this month and under investigation for links to international right-wing terrorism, Venezuela's attorney general Tarek Saab said in a statement on Friday, in Buenos Aires, Argentina, December 27, 2024. REUTERS/ Tomas Cuesta

Hasta la publicación de este artículo, ninguna dependencia del Estado Nacional ni funcionario nacional habló al respecto de este operativo.

El vocero presidencial Manuel Adorni iba a brindar una conferencia de prensa a las 11 de la mañana, la cual fue suspendida una hora después de que saliera la primera noticia del operativo. Infobae consultó a la Secretaría de Comunicación y Medios, desde donde alegaron a cuestiones de agenda. En rigor, Bullrich estaba asistiendo a la Casa Rosada por estas horas para mantener un “punto a punto” con medios provinciales que ya estaba en agenda de días atrás.

La situación de los detenidos en Venezuela, incluidos Gallo y otros extranjeros, sigue siendo un tema de preocupación para varios gobiernos, entre ellos el de Argentina, Estados Unidos y Ecuador, que han advertido a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar al país sudamericano. La comunidad internacional continúa presionando para lograr la liberación de los detenidos y garantizar su seguridad.

La madre de Gallo, Griselda Heredia, habló esta mañana sobre el operativo secreto ante DNews: “Me estoy desayunando con el tema porque no sabíamos nada. La desesperación mía es porque si a ella la liberan, ¿en qué situación queda mi hijo?“. “Cuando dije que ella no es la esposa, la señora se ofendió tanto que nos bloqueó a toda la familia, así que no sabemos nada ni vamos a tener información por parte de ella. La parte argentina es el tema, Bullrich no nos avisó nada, y soy la mamá, por favor… Me preocupa en qué situación queda mi hijo ahora", lamentó.

El gendarme Nahuel Gallo, y su pareja, María Alexandra Gómez García

Y agregó: “Estoy desesperada, llamando a todo el mundo. A mí lo que haga ella me tiene sin cuidado, el miedo mío es cómo queda mi hijo allá. Estamos con la misma angustia que el día que Nahuel entró a Venezuela”.

La detención de Nahuel Gallo ocurrió cuando intentaba visitar a su familia en Venezuela, tras cruzar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander desde Colombia.

Desde entonces, su comunicación con el exterior ha sido prácticamente nula, y la última vez que su pareja tuvo contacto con él fue el 8 de diciembre, a través de un celular prestado. Los familiares de Gallo han mantenido contacto con las autoridades argentinas, incluyendo reuniones con el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich. Sin embargo, la única prueba de vida de Gallo ha sido un video y unas fotos en las que aparece vestido de preso, imágenes que podrían haber sido tomadas en la cárcel conocida como El Rodeo.

El tema reviste una centralidad y sensibilidad absoluta para el Gobierno. El vínculo ideológico y político con la dictadura de Maduro es nulo. Incluso, al hablar de política exterior, Milei ha puesto al venezolano como uno de sus principales antagonistas.

Fuentes gubernamentales confiaron a Infobae semanas atrás que creían posible una salida de Gallo del país para antes de fin de año. “Para esto no tiene que fallar nada de los lineamientos de nuestro plan. Por eso vamos de a poco y preferimos no revelar nada”, agregó una fuente inobjetable.

En tanto, la Cancillería continúa con los mecanismos diplomáticos para pedir por su liberación, que incluye denuncias penales internacionales por crímenes de lesa humanidad, no solo contra Diosdado Cabello, sino también contra todas las personas responsables del Régimen, ante la Corte Penal Internacional.

La postura fue ratificada nuevamente la semana pasada en un comunicado oficial, en donde expresó “su más firme y categórica condena al proceso sistemático de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y violaciones generalizadas de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”.