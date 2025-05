Cumbre en Casa Rosada: Karina Milei y Pareja recibirán hoy a Ritondo y a Santilli para cerrar un frente con PRO en PBA

(Fuente)

Aunque todavía no hay definiciones concretas, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para competir juntos en la provincia de Buenos Aires sigue su curso y tendrá, por primera vez después de semanas, una reunión clave entre los responsables partidarios. La presidente nacional de LLA, Karina Milei, recibirá esta tarde en Casa Rosada junto a su armador bonaerense Sebastián Pareja al titular bonaerense del PRO, Cristian Ritondo, y el diputado nacional Diego Santilli.

En ambos sectores afirman que aún no hay definiciones concretas sobre cómo será el acuerdo, pero que el contacto telefónico que hubo la semana pasada entre Javier Milei y Mauricio Macri sirvió como un nuevo estímulo para continuar con las conversaciones. El encuentro de este lunes fue negociado entre Pareja y Ritondo, ambos jefes partidarios en Provincia y quienes integran la mesa chica que busca cerrar el acuerdo electoral para las elecciones bonaerenses de septiembre y las nacionales de octubre.

“Después de esto seguro que van a surgir novedades en términos de actividades y nuevas reuniones”, aseguraron desde el PRO, que pone todo el peso de la negociación en Ritondo luego de que Mauricio Macri se fuera del país días atrás, después de la derrota electoral de su partido en la Ciudad.

Ritondo tiene una excelente relación con todos los vértices del Triángulo de Hierro, compuesto por los hermanos Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. El Presidente reveló días atrás en entrevista con Radio Mitre que tuvo una cena secreta con el jefe PRO en la noche del jueves en Quinta de Olivos. Tal y como lo reveló Infobae, el presidente del PRO bonaerense y a la vez titular de la bancada amarilla en Diputados se fue de la Residencia Presidencial con la sensación de que fue un excelente encuentro.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo, actores clave de la negociación

De cualquier manera, aún no está previsto un encuentro presencial entre todas las partes que involucre a Javier Milei, quien delega esos aspectos partidarios a su hermana Karina.

Por el momento, todo se encamina a construir un frente común entre La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones locales, con el compromiso de que en octubre habrá boleta violeta.

En el partido La Libertad Avanza (LLA), están dispuestos a ceder en su identidad libertaria para las elecciones locales, donde se eligen legisladores y concejales, y competir en un frente con el PRO y otros aliados. La cúpula del partido no considera estas elecciones tan importantes como las nacionales y cree que los dirigentes del PRO que aún apoyan a Macri no tendrán otra opción que unirse a ellos. Sin embargo, Ritondo ha dejado claro que no están dispuestos a realizar “pases” entre fuerzas, aunque una opción intermedia podría ser la creación de un frente llamado La Libertad Avanza.

Las conversaciones entre ambos espacios en el territorio bonaerense han sido lideradas por Ritondo y Santiago Caputo, con la participación ocasional de Karina Milei, titular de LLA a nivel nacional. En la última etapa, estas negociaciones han estado a cargo de Sebastián Pareja, colaborador de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. No obstante, en Balcarce 50 se ha sugerido que Pareja podría dejar de ser el único interlocutor libertario con los líderes bonaerenses de Macri, aunque no se ha especificado quién podría unirse a estas conversaciones.

Pareja ha enfrentado críticas de sectores afines a Caputo, identificados con “Las Fuerzas del Cielo”, debido a algunos dirigentes que ha convocado para coordinar en el territorio y, potencialmente, para conformar las listas electorales. A pesar de estas críticas, en el círculo de Pareja aseguran que su rol como negociador con el PRO sigue siendo firme. La reciente fotografía de Pareja con Ritondo fue interpretada como una señal de su continuidad en este papel, aunque algunos en el Gobierno consideran que su autoridad podría verse disminuida.

El nuevo acto que planea Karina

En un esfuerzo por consolidar su presencia política en la provincia de Buenos Aires, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y líder de La Libertad Avanza, está organizando un acto en La Plata. Este evento, que se llevará a cabo en el salón Vonharv en Gonnet, busca mostrar la fuerza política del partido y posicionarse como una alternativa al gobierno de Axel Kicillof.

El acto se realizará pocos días antes del cierre de las alianzas electorales, programado para el 9 de julio, y contará con la participación de ministros, intendentes y diputados. El evento, conocido como el “congreso libertario”, había sido pospuesto debido al fallecimiento del papa Francisco, lo que alteró la agenda política local.

El congreso se llevará a cabo en un momento crucial, ya que los partidos políticos tienen hasta el 9 de julio para anunciar sus alianzas de cara a las elecciones del 7 de septiembre, donde se elegirán legisladores provinciales y concejales. Posteriormente, el 19 de julio, vencerá el plazo para presentar las listas de candidatos, y el 8 de agosto se confirmarán las boletas electorales.

Se espera la presencia de figuras destacadas como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Entre los asistentes se espera la presencia de los intendentes de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, así como del diputado Alejandro Carrancio y el senador provincial Carlos Curestis.

También participarán coordinadores de las secciones electorales y miembros de la mesa política de La Libertad Avanza en la provincia, como Andrea Vera, Analía Corvino, Juanes Osaba, Gustavo Bories, Gastón Abonjo, Franca Grippo, Carlos Calvella, y el anfitrión Matías de Urraza.