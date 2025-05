En medio de la interna y a la espera de una negociación, Kicillof comenzó a diagramar la campaña bonaerense

“Nos da mucha tristeza que el intendente haya decidido no acompañar la inauguración de un centro destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de 25 de Mayo”. La frase que el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó esta semana desde el municipio de 25 de Mayo, en la Séptima sección electoral, fue una muestra de cuál y cómo será el rol del mandatario en la campaña electoral provincial. Una estrategia que combinará recorridas, poner en agenda la gestión propia y confrontar con el modelo de Casa Rosada. Por caso, los dichos de Kicillof tenían como destinatario al intendente de ese distrito, Ramiro Egüen, uno de los jefes comunales que desde hace un tiempo pasó a La Libertad Avanza y exhibe su rol de oposición al gobierno provincial en sintonía con Javier Milei. El último miércoles decidió no participar de las actividades por la visita de Kicillof a su distrito.

En Buenos Aires habrá dos elecciones. La del 7 de septiembre en la que se elegirán diputados y senadores bonaerenses y la del 27 de octubre donde se votarán diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. En La Plata aclaran que Kicillof estará al frente y con un rol protagónico en ambas elecciones. Sin embargo, el primer turno electoral será determinante para la gestión y proyección de Kicillof, pues se trata de los comicios que el gobernador decidió desdoblar. Además, habrá —si se quiere— ocho elecciones juntas porque las candidaturas no se repetirán. En principio, si hay acuerdo, el peronismo tendrá una lista por cada sección electoral y sin el arrastre o el ancla que pueda generar una lista a diputados nacionales.

En los últimos días, desde el kirchnerismo volvieron a poner en tensión la decisión del mandatario provincial de haber desenganchado la elección provincial de la nacional. Por ejemplo la senadora y jefa del bloque de Unión por la Patria en la Cámara alta bonaerense, Teresa García, destacó la decisión del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de hacer elecciones concurrentes, tal como lo sugería el proyecto de ley que ella misma presentó cuando el tema debía definirse en PBA. “Este gobernador decidió convocar elecciones concurrentes”, posteó la legisladora de trato habitual con Cristina Kirchner al respecto de la decisión del mandatario de la provincia del Norte Grande. Fue un mensaje implícito a Kicillof.

Si bien la estrategia política y electoral que por ahora se esboza en La Plata incluye a los intendentes propios para el empuje seccional, destacan que Kicillof recorrerá todas las secciones. Uno de los planes que desde el MDF se traza es que el mandatario provincial tenga supremacía en las decisiones electorales referidas a la provincia de Buenos Aires. Los intendentes que ya se encolumnaron detrás de su figura apuestan a hacer pie en las listas seccionales. De eso se viene hablando sobre todo en las secciones electorales que representan a las distintas regiones del interior bonaerense. En el axelismo descuentan que también tendrán preponderancia en la Octava sección electoral, que solo incluye a la ciudad de La Plata. Su intendente, Julio Alak, tendrá la lapicera en la capital bonaerense. La organización en lo que refiere a la Primera y Tercera sección electoral es más compleja y su dinámica distinta al resto de las secciones. Es más probable que por su peso electoral y actores que intervengan esas dos secciones se terminen nacionalizando; más aún si en el peronismo la candidata a diputada por la Tercera sección electoral es CFK.

“En un contexto en el que el Gobierno nacional se endeuda para sostener la especulación financiera, pero paraliza todas las obras que mejoran la vida de nuestro pueblo, nosotros seguimos impulsando los proyectos que apuntan al crecimiento y el desarrollo de 25 de Mayo”, planteó Kicillof en su paso por el municipio gobernado por La Libertad Avanza. Además, alertó sobre lo que puede ser el avance libertario sobre los concejos deliberantes en las próximas elecciones. “No podemos permitir que esa insensibilidad llegue también a los municipios: en la provincia no necesitamos motosierra, necesitamos más salud, más producción y más trabajo”, dijo.

Kicillof en la inauguración del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) en Veinticinco de Mayo

La cuestión de los concejos deliberantes y la posibilidad de que La Libertad Avanza engrose sus bloques en los legislativos locales enciende luces de alerta entre los intendentes. Los jefes comunales que le dieron forma al MDF venían planteado a Kicillof lo que significaría dicha dinámica. La decisión de desdoblar la elección también tuvo que ver con este factor. Por eso los intendentes quieren tener injerencia en las listas seccionales y por ende en la campaña regional.

Por su parte, Kicillof, además de haber estado en Veinticinco de Mayo; esta semana que pasó, recorrió la Cuarta y Sexta sección electoral. LLevó su agenda de actividades a Chivilcoy, donde no gobierna el peronismo, sino que lo hace Guillermo Britos, un intendente vecinalista que trabaja por una tercera vía. También estuvo en Laprida donde buscó mostrar gestión. Allí estuvieron varios intendentes de la región sur de la provincia.

Los movimientos que empieza a mostrar el mandatario están cruzados por la discusión interna del peronismo y la resolución que vaya a darse en las próximas semanas a ese asunto.

Hoy por hoy la superestructura de los distintos sectores no han empezado a entablar diálogo. En el kirchnerismo advierten que Kicillof y su entorno no tienen intenciones de llegar a un entendimiento, que Cristina Kirchner ya cedió en distintos momentos de la discusión desechando la ida de ir a elecciones concurrentes o dando los votos para ampliar los plazos electorales e incluso se mostró receptiva a ir hacia un acuerdo. Massa pide algo parecido: sostener un esquema de unidad. Todos los espacios reconocen que separados las chances de La Libertad Avanza se agrandan en la provincia de Buenos Aires; tanto en la elección a diputados nacionales como en lo que será la composición en la Legislatura bonaerense —la elección provincial del 7 de septiembre—. Cómo llegar a esa unidad es un camino que por ahora no se transitó.