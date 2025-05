Tras la hilera de derrotas, La Cámpora le carga presión a Kicillof por el posible resultado del desdoblamiento

Las derrotas del peronismo en las primeras elecciones del año, todas ellas desdobladas de la elección nacional, despertaron los reproches de La Cámpora en la provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof decidió adelantar las elecciones, pese a los pedidos y presiones del cristinismo para que no lo haga.

Si bien la decisión ya está tomada y ejecutada, en la agrupación de Máximo Kirchner no dan por cerrado el tema y recuerdan que fue una “mala decisión” del Gobernador haber desdoblado los comicios provinciales.

“Hay gente muy sensible. De cristal, como le dijo Milei a Macri. Parece que ya no se puede ni opinar”, advirtió un importante dirigente de La Cámpora, en referencia a cierta molestia que causó en el kicillofismo la decisión de reflotar las críticas contra el Gobernador.

En el corazón del camporismo sostienen que la decisión de volver a marcar su postura tiene que ver con no repetir errores. “Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un error. Hay que dejar de cometer errores”, dijo, con ironía, un legislador ultra K.

Axel Kicillof quiere tener la lapicera en el armado bonaerense

En La Plata creen que lo único que le preocupa a La Cámpora y al cristinismo es “armar un relato para que Axel sea el culpable de la derrota o la ruptura”. Consideran que están diseñando un escenario en el que la fractura es una opción y en el que el único culpable es el gobernador bonaerense.

Kicillof argumentó que la decisión de desdoblar está vinculada a la inviabilidad de realizar una elección concurrente, en la que haya que utilizar, al mismo tiempo, dos sistemas electorales diferentes. En el camporismo siguen insistiendo en que fue un error desdoblar porque la elección tiene un condimento absolutamente nacional.

En las primeras seis elecciones del año - Santa Fe, Salta, Jujuy, San Luis, Chaco y CABA - el peronismo acumuló derrotas. Todas fueron desdobladas de la nacional, pero, en todos los casos, la decisión dependió de un gobernador del radicalismo o del PRO. La bonaerese será la primera en la que un peronista decida adelantar e intentar correrse del foco nacional.

En Salta, Jujuy y CABA lo que se puso en discusión fue el modelo político de La Libertad Avanza (LLA). Así plantearon la campaña los dirigentes libertarios y en ese juego tuvieron que ingresar el resto de los candidatos. Esa es la línea de la disputa que pide llevar adelante Cristina Kirchner y es la que Kicillof entiende que debe aplicarse. Polarización al máximo. Hay coincidencia.

En La Cámpora le sioguen reprochando a Kicillof el desdoblamiento

“Desdoblaron porque decían que querían poner en valor la gestión de la provincia. Así que tendremos una elección seccional”, se quejaron en La Cámpora. Pensando hacia adelante, hay unidad de criterio para discutir frente a Milei. El problema es el armado de las listas y la estrategia electoral bonaerense.

Según pudo reconstruir Infobae, si CFK es candidata en la tercera sección electoral, como dejan saber sus dirigentes más cercanos, no habrá unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. En definitiva, esa sería una forma de marcarle la cancha a Kicillof y tomar el control de la lapicera.

“Kicillof ha dicho en algunas reuniones que no tendría problemas en que sea candidata en la tercera sección. Es la mejor candidata. ¿Quién mide más que Cristina en la tercera sección? Si no quieren que vaya ahí es porque no quieren que gane el peronismo", sintetizó una voz de peso en el esquema político del camporismo.

Tal como consignó este medio el fin de semana, el rol de la ex presidenta, el lugar donde decida competir, será clave para sellar la unidad. Mientras tanto, desde ambos sectores del kirchnerismo se quejan de las decisiones y cuestionamientos que surgen del bando contrario. No hay piel. No hay empatía.

En el medio de la discusión política, sobre una nube de dudas y suspicacias está flotando la decisión de la Corte Suprema respecto al recurso de queja que CFK presentó para apelar la condena en segunda instancia de la causa Vialidad, donde se encuentra condenada.

En el peronismo se especula con la posibilidad de que el máximo tribunal resuelva el recurso antes de que se cierren las listas nacionales, el 17 de agosto. Y, en el caso de que se confirme la condena, CFK terminará presa. Un escenario de quiebre en la discusión política.

Entonces, hay quienes piensan que la ex presidenta pretende ser candidata provincial para refugiarse en los fueros y evitar una posible detención. Esa situación es desmentida en el Instituto Patria, donde resaltan que CFK cree que para ganar la elección de octubre, primero hay que ganar la de septiembre. Es decir, que hay que jugar a fondo y con los mejores en la disputa bonaerense.