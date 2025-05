El mensaje de un ministro de Kicillof en medio de la interna: “No queremos más unidad hasta que duela ni rejunte”

Carlos Bianco habló de la interna del peronismo

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, uno de los nombres más cercanos del mandatario provincial, Axel Kicillof, envió un nuevo mensaje a la interna del peronismo de cara a las elecciones legislativas provinciales y nacionales que se llevarán a cabo este año.

“En capital se desdobló, fuimos en unidad, y perdimos. Y entonces se quiere transpolar esa enseñanza, por decirlo de alguna forma, a la provincia. Pero en las otras provincias se desdobló fuimos separados y ganaron los oficialismos“, dijo Bianco en declaraciones al programa A confesión de parte que conduce la periodista Romina Manguel en radio Milenium.

“Cuando vos mirás la historia reciente y no tan reciente de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires, la última vez que el peronismo ganó una elección de medio término, fue Cristina (Kirchner) en 2005. Me parece que hay otras cuestiones que están en discusión que tienen que ver cómo nos organizamos como fuerza política para el 2027″, continuó.

En ese sentido, el ministro de Gobierno aseguró que “más allá de que haremos todo lo posible desde el Movimiento Derecho al Futuro para ganar las provinciales y las de diputados nacionales”, lo importante es “organizar una fuerza política de acá para adelante”.

En tanto, remarcó: “Se habla todo el tiempo de la unidad. Y bueno, hicimos la unidad en el 2019 y no fue bien. Fue una unidad electoral, no fue una unidad política, claramente, porque el gobierno, con sus claroscuros, no fue un gobierno exitoso, si no lo hubiesen reelegido".

Bianco señaló que el gobirno bonaerense irá a una unidad "política", no a un "rejunte" (Gobierno PBA)

“La unidad me parece que puede llegar a ser una condición necesaria y tiene que ser una unidad que no duela, a diferencia… Vos te acordabas perfectamente lo que se decía, unidad hasta que duela. Bueno, nos sigue doliendo la unidad del 2019”, señaló.

Además, reflexionó sobre un posible acuerdo con la expresidenta: “Ojalá que haya una foto, de Axel, de Cristina, de todos los referentes del peronismo en unidad, luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro. No un rejunte electoral”.

En la provincia de Buenos Aires habrá dos elecciones este año: el 7 de septiembre se elegirán diputados y senadores bonaerenses y el 27 de octubre se votarán diputados nacionales. En La Plata aclaran que Kicillof estará al frente y con un rol protagónico en ambas campañas.

Sin embargo, el primer turno electoral será determinante para la gestión y proyección del jefe provincial, pues se trata de los comicios que el gobernador decidió desdoblar. Además, habrá —si se quiere— ocho elecciones juntas porque las candidaturas no se repetirán. En principio, si hay acuerdo, el peronismo tendrá una lista por cada sección electoral y sin el arrastre o el ancla que pueda generar una lista a diputados nacionales.

“El peronismo perdió en las intermedias en el 2009 y ganó Cristina con el 54% en el 2011. Perdió en el 2013 cuando fue Insaurralde con Massa. Después perdimos en el 2015, perdió Cristina con Bullrich en el 2017, y después ganó Alberto en el 2019. Perdimos en el 2021 en la provincia de Buenos Aires, pero después ganó Axel como gobernador, o sea que no es determinante de lo que vaya a pasar en el 2027 lo que pase en el 2025″, describió el funcionario de Kicillof sobre la historia electoral reciente del PJ.

Por otro lado, Bianco planteó que “primero hay que ver si Cristina quiere ser candidata” y, en base a eso, tras una convocatoria de Kicillof, “se tendrán que discutir las condiciones” para alcanzar un acuerdo político. “Algunos podrán estar de acuerdo con lo que plantea el gobernador, en términos de ordenamiento político, y otros pueden estar en contra”, añadió.

“Lo que yo digo es que, como en cualquier provincia de la Argentina, al oficialismo lo ordena el gobernador. Lo que pasa es que algunos quieren que eso no pase en Buenos Aires. Esa es la anomalía”, explicó.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto a Axel Kicillof y otros miembros del gabinete bonaerense (IG @bianco.carli)

Por último, completó: “Lo que no va a dejar que suceda Axel es que no se respete su posición política hoy en la provincia de Buenos Aires y lo que nunca va a dejar que suceda es algunas cuestiones que pasaron en su momento en el gobierno nacional en donde había algunos ministros que no respondían al presidente, sino a otras referencias externa al Ejecutivo”.

“Eso no va a pasar acá y yo te lo digo porque estoy en todas las reuniones de gabinete y en las reuniones bilaterales con cada uno de los ministros. Acá queda la orden de gestión, es el gobernador”, cerró.

Hoy por hoy, la superestructura de los distintos sectores no han empezado a entablar diálogo. En el kirchnerismo advierten que Kicillof y su entorno no tienen intenciones de llegar a un entendimiento, que Cristina Kirchner ya cedió en distintos momentos de la discusión desechando la idea de ir a elecciones concurrentes o dando los votos para ampliar los plazos electorales e incluso se mostró receptiva a ir hacia un acuerdo.

Por su parte, Massa pide algo parecido: sostener un esquema de unidad. Todos los espacios reconocen que separados las chances de La Libertad Avanza se agrandan en la provincia de Buenos Aires; tanto en la elección a diputados nacionales como en lo que será la composición en la Legislatura bonaerense —la elección provincial del 7 de septiembre—. La cuestión, a fin de cuentas, es el camino para llegar a esa unidad, algo que por el momento no se transitó.