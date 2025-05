La vicegobernadora de Mendoza se desafilió del PRO y pasó a La Libertad Avanza

Casado había declarado que el PRO se estaba convirtiendo en un “partido vecinalista de porteñolandia”.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, concretó en las últimas horas su desafiliación del PRO -partido con el que integró la alianza Cambia Mendoza- en lo que representa el primer paso hacia su incorporación a La Libertad Avanza (LLA).

El anuncio lo hizo la propia funcionaria este miércoles a través de un tuit, en el que compartió una captura del Registro Nacional de Afiliados Políticos acompañada por la frase “paso uno”. Según adelantó al medio local Los Andes, firmará su ficha la tarde de este jueves.

“El presidente me dijo que estaba bienvenida a las Fuerzas del Cielo y que íbamos a ordenar la filiación con Karina”, indicó al respecto Casado, en diálogo con MDZ Radio.

Semanas atrás, la ministra de Seguridad, expresidente del PRO y referente política de Casado, Patricia Bullrich, también se alejó del espacio liderado por Mauricio Macri y formalizó su incorporación a LLA.

El pasado 17 de mayo, Casado lanzó duras críticas contra el PRO al reaccionar a un posteo en redes sociales que mostraba una imagen de un gato matando a un león, en alusión a las elecciones del día siguiente. En esos comicios, la lista encabezada por Manuel Adorni obtuvo el 30% de los votos.

“Dejaron de verla hace rato y por eso se van a transformar con suerte en un partido vecinalista de porteñolandia. ¿Destruir al León? ¿A quien bajó la inflación en tiempo récord? ¿A quien eliminó el déficit? ¿A quien disminuyó la deuda? ¿A quien está dando pelea al narcotráfico? ¿A quien ha puesto a la Argentina en el mundo de nuevo? ¿A quien está sacando todas las regulaciones estúpidas que impedían crecer? ¿A quien está cerrando los kioscos de la política?, escribió, en su perfil de X.

Y concluyó: “A Javier Milei no hay que destruirlo, hay que fortalecerlo. Si no lo entienden, no entienden a quienes dicen representar. Fin”.

Casado mantiene un distanciamiento con el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, el diputado nacional Facundo Correa Llano. En esa línea, su afiliación se formalizaría en un acto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y luego sería registrada ante la Secretaría Electoral de su provincia.

“La verdad es que me están escondiendo la comunicación. He intentado comunicarme muchas veces con Facundo y la verdad es que me ha esquivado bastante”, sostuvo la funcionaria, en diálogo con Radio Nihuil.

También precisó que en su provincia “no están abiertas las puertas para todos” los que quieren acercarse al mileísmo.

“Yo vengo a construir y a hacer crecer este partido y este movimiento que encabeza Javier Milei. No me interesa el control. Yo vengo a colaborar, lo único que me interesa es que a Javier Milei le vaya bien y que Argentina definitivamente tome el rumbo que tiene que tomar y que este cambio político y económico no quede trunco como pasó con Mauricio Macri”, sostuvo, en declaraciones a MDZ Radio.

Tras el anuncio de Casado, se espera que su compañero de fórmula, Alfredo Cornejo, busque una alianza electoral con el oficialismo nacional. En su intervención durante el AmCham Summit 2025, el mandatario provincial afirmó que “sería razonable llegar a un acuerdo”, aunque aclaró que eso dependerá de varios factores, entre ellos el armado de listas y la fecha de las elecciones legislativas en la provincia.

“Sería razonable llegar a un acuerdo, pero depende de todas las cosas que dependen de un acuerdo: de la distribución de los lugares en una lista, de hacer elección conjunta o desdoblada, etcétera. Hay tantas cosas ahí en el medio que todavía no se han conversado con profundidad, así que no tengo definiciones yo, al menos”, expresó.