Ritondo insistió en la necesidad de un frente entre el PRO y LLA, y advirtió: “Hay que aprender de los errores”

Foto de archivo. Cristian Ritondo en los estudios de Infobae en Vivo

El diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, reiteró hoy su postura a favor de conformar un frente electoral con La Libertad Avanza, al advertir que sin unidad no es posible generar un verdadero cambio en el distrito. En diálogo con Radio Rivadavia, expresó: “Falta seguir conversando, tenemos claro que si no nos unimos no hay cambio posible”.

La discusión sobre una alianza electoral en la provincia de Buenos Aires cobró mayor intensidad tras la derrota del PRO en las elecciones porteñas del último domingo. A dos meses del cierre de listas, la mayoría de los intendentes bonaerenses del partido ya no esperan señales de Mauricio Macri y se muestran abiertamente a favor de un acuerdo con los libertarios.

En ese contexto, el propio Macri se corrió de las negociaciones y autorizó a Ritondo a liderar las conversaciones: “Tiene un mandato como presidente del partido en PBA para negociar un frente”, confirmó antes de viajar al exterior.

Ritondo, por su parte, sostuvo: “Es importante hacer un cambio serio en la provincia de Buenos Aires”. En ese sentido, convocó a “construir sobre lo que nos une” y a avanzar en la firma de un frente político. Además, cuestionó al oficialismo provincial: “Hoy se gobierna pensando en la interna con Cristina y La Cámpora, y por el costado quedan de lado los grandes problemas de la provincia”.

Ayer, en el marco del AmCham Summit, el dirigente reafirmó que “no tiene que haber paso de dirigentes” y defendió la idea de una coalición: “Yo creo que un frente, una alianza, ir juntos a una elección aquellos que pensamos en el cambio profundo y que debe llegar a la provincia de Buenos Aires”.

Más allá de las tensiones entre Macri y el presidente Javier Milei, Ritondo se refirió a la derrota del PRO en las elecciones de CABA, y advirtió: “Hay que aprender de los errores, nos perdimos la oportunidad de sacar casi 50 puntos en CABA entre el PRO y LLA”.

Las diferencias dentro del partido amarillo persisten respecto a la modalidad del acuerdo. Mientras Ritondo promueve un frente formal, figuras como Diego Santilli prefieren una “adhesión” sin fusión de estructuras, similar al pacto entre Macri y Sergio Massa en 2013.

En tanto, La Libertad Avanza considera que el acuerdo electoral avanza con o sin el visto bueno de Macri. “Ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri”, afirmó Milei, al recordar fotos de reuniones en las que participaron su hermana Karina, Sebastián Pareja, Lule Menem, Ritondo, Santilli y José Luis Espert.

Ritondo subrayó que “como cualquier trabajo entre dos partidos políticos, trabajamos en una idea de cambio; proyectamos el 2027, empezamos a hacer el cambio en PBA y el cambio lo hace la unidad”.

El respaldo de los intendentes del PRO es creciente. Entre los más cercanos a la postura de Ritondo se encuentran Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar) y Fernando Bouvier (Arrecifes). Otros, como Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Ramón Lanús (San Isidro) o Sebastián Abella (Campana), aunque más alineados con Santilli, también coinciden en que la alianza es necesaria para derrotar al kirchnerismo.

La negociación aún enfrenta dudas sobre cómo se definirán las candidaturas en las ocho secciones electorales de la provincia y si La Libertad Avanza está dispuesta a abrirse a la participación de dirigentes del PRO. No obstante, para la mayoría de los jefes comunales del espacio, “todos los caminos conducen a una alianza”.

Finalmente, Ritondo concluyó: “Macri desde el primer día apoya el gobierno de Milei como ningún expresidente en la historia. Por encima de los proyectos personales está el proyecto de país. Sé que esta campaña cruzó tensiones fuertes y se cruzaron límites, pero seguimos apostando a construir acuerdos. Es la decisión política. Se trata de construir algo grande. Se trata de entender lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires”.