Silvia Lospennato cierra su campaña para las elecciones porteñas acompañada por Mauricio Macri en Villa Pueyrredón

Lospennato criticó a Milei por priorizar ataques al PRO en lugar de confrontar al kirchnerismo

Silvia Lospennato, Mauricio Macri y la primera línea del PRO cerrarán este jueves la campaña de cara a las elecciones del 18 de mayo, en la que aspiran a sumar bancas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lo harán en un acto que se realizará en el Club 17 de agosto, situado en el barrio Villa Pueyerredón, en el oeste porteño.

El ex presidente y Fundador del PRO llegó al acto a las 18.31. “Mandarle un mensaje claro a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires”, dijo Macri cuando le preguntaron cuáles eran sus expectativas para esta jornada. Rodeado de cámaras, ingresó lo más rápido que pudo para subir al escenario después de las 20.

En el evento también estarán presentes también el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Siendo el último evento antes de los comicios, la primera línea de la gestión porteña dirá presente. En efecto, se espera la presencia de la vocera Laura Alonso, el ministro de Salud, Fernán Quirós, entre otros dirigentes.

Si bien el cierre está previsto para las 20, la convocatoria inició dos horas antes. Las puertas del Club 17 de agosto se abrirán a las 18 y los oradores subirán al escenario 45 minutos después. Se escucharán las voces de Mauricio y Jorge Macri, de María Eugenia Vidal, y el cierre estará a cargo de Lospennato, la primera de la lista del PRO entre los aspirantes a la Legislatura porteña.

Se espera que uno de los ejes sea la reivindicación del proyecto de Ficha Limpia, la fallida ley que el Congreso de la Nación rechazó y apuntaba a que ningún ciudadano sobre el que pese una condena en segunda instancia por delitos contra la administración pública pueda presentarse en elecciones. Lospennato es una de las legisladoras que más trabajó para la sanción de esa ley y desde que fue rechaza la ha tomado como bandera. Todo ello, pese a los cruces con el oficialismo a nivel nacional, ya que La Libertad Avanza y el propio presidente Javier Milei, reivindican el impulso a ese proyecto, en medio de acusaciones mutuas por el fracaso del debate. Será uno de los tópicos de la tarde.

Awada y Silvia Lospennato visitaron Fracking Design, empresa sustentable fundada por las hermanas Basilotta

Lospennato cerrará la campaña proselitista en una recta final en la que la confrontación abierta con el presidente Milei se profundizó, al punto de que el jefe de Estado la llamó “candidata ignota”, en su discurso de las últimas horas en Recoleta.

Frente a ello, la actual diputada nacional expresó su decepción. En declaraciones recientes a Infobae, desde la sede del PRO en San Telmo, la candidata expresó su preocupación por el enfoque político de La Libertad Avanza. Según declaró, el partido oficialista ha confundido a su adversario político, enfocando sus ataques en el PRO en lugar de dirigirlos hacia el kirchnerismo, al que considera el verdadero rival. “Para la Argentina es un problema que La Libertad Avanza diga que su adversario es el kirchnerismo, pero pelee contra el PRO”, afirmó.

Lospennato señaló además que no ha observado acciones concretas del gobierno de Milei contra funcionarios de la gestión de Alberto Fernández, lo que, según su análisis, evidencia una falta de confrontación directa con el kirchnerismo. “Eligen pelear contra el PRO y el supuesto adversario, que es el kirchnerismo, no he visto nada. No hay funcionarios de la gestión de Alberto Fernández denunciados por este gobierno”, sostuvo la dirigente, enfatizando la ausencia de medidas claras contra el espacio político que, en su opinión, representa el mayor desafío para el país.

En las últimas horas, además, Juliana Awada, ex primera dama de Argentina y esposa del expresidente Mauricio Macri, se sumó a las actividades de campaña del PRO en un esfuerzo por reforzar la identidad del partido en la recta final del proceso electoral. Awada acompañó a Silvia Lospennato en una visita a Fracking Design, una empresa de diseño sustentable fundada por las hermanas Carla, Ornella y Mora Basilotta.

El encuentro, que tuvo lugar este miércoles, se centró en destacar el trabajo de mujeres emprendedoras que combinan innovación y sostenibilidad.