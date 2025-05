Habló la cantante acusada por usar el CUIT de cinco gobernadores para compras en el exterior: “No tiene que ver con algo político”

La cantante santiagueña e influencer acusada por el robo de los datos personales de cinco gobernadores habló por primera vez desde que se conoció el caso. Negó que vendió las prendas, aclaró que se trataban de canjes que llegaban desde Estados Unidos y admitió: “Ha sido una total imprudencia”.

Se trata de Valentina Olguín, una joven de 26 años, que se dedica a la música. En sus redes sociales reúne 425 mil seguidores en Instagram y 192 mil en TikTok. Hoy mantiene una carrera solista, aunque en el pasado formó parte del boom de cumbia “cheta”.

Valentina Olguín es cantante y lanzó su carrera solista

Entre 2016 y 2021 formó parte del grupo Dame 5, apadrinado por el productor uruguayo Fer Vázquez -líder de Rombai-, quien la descubrió tras escuchar sus covers online. Algunos fueron hits en la Argentina como “Piel a piel”, “Dime cosas lindas”, “Baila morena” y “Lejos”.

En ese marco, en diálogo con LN+, la cantante se encargó de aclarar algunos puntos tras la denuncia que inició el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, por los delitos de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos.

La cantante negó que haya utilizado dinero de los damnificados

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento, desde la inmadurez de no saber que lo estaba haciendo podría tener una consecuencia seria”, dijo la joven, que resaltó: "Cero tiene que ver con algo político. Busqué totalmente al azar“.

Valentina Olguín formó parte del grupo de cumbia cheta "Dame 5"

Y explicó: “Yo recibía ropa que me mandaban de afuera a modo de colaboración desde Estados Unidos. Se trata de una marca muy importante y me empezó a mandar desde el año 2020 paquetes de ropa. Cada envío se puede usar hasta 5 veces por año. Como me mandaban todos los meses, usé mi CUIT, el de mi familia y el de mis amigas, que se los pedía".

“En un momento dado, comenzaron más restricciones de parte de la Aduana y me empezaron a retener los paquetes. Eran varias marcas que me mandaban ropa y que la usaba para videos y fotos. Como nueva medida aceptaban solo hasta 3 prendas por categoría por paquete”, continuó.

Recientemente estuvo en un recital en el Movistar Arena con el grupo de cuarteto Q'Lokura

En ese sentido, se supo que la joven recibía los envíos mediante el sistema vía courier. Dicha metodología, solo permite traer paquetes de hasta 50 Kg, no puede tener un fin comercial y únicamente se puede utilizar 5 veces por año calendario y por persona.

Una vez que Olguín completó los cupos que estaban a su nombre y al de su círculo cercano, comenzó a utilizar los datos de, al menos, cinco gobernadores: el propio Jaldo, Axel Kicillof, Rogerio Frigerio, Claudio Poggi y Sergio Ziliotto.

En Spotify registraba 635.773 oyentes mensuales

“Tuve un muy mal pensamiento para sacar la ropa así. Buscaba en Google porque las personas que estaban expuestas y más en estos cargos podían llegar a tener el domicilio fiscal constituido. Era para ayudarme a mí en un look de un videoclip, nunca pensé que iba a llegar a este nivel de seriedad. Desde el primer momento estoy a disposición. Me he hecho cargo de todo”, aclaró.

El mandatario tucumano fue quien hizo la presentación ante la Justicia Federal de Tucumán que investiga el fiscal José Agustín Chit, titular de la Fiscalía Federal N°3 y el titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, José Manuel Díaz Vélez.

Ahora, la cantante es investigada por los delitos federales de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos. Incluso fue allanado el domicilio que tenía en el barrio porteño de Núñez.

La cantante también cuenta con un estilo marcado en sus redes

“No es verdad que tengo una tienda online. Me allanaron el departamento porque vieron esta irregularidad y no sabían si me dedicaba a comercializar”, comentó respecto a la investigación que está en curso. Sumado a esto, la abogada de la joven Claudia Paz, remarcó en Cadena 3 que “no había un fin económico, no se vendía la ropa”.

Y completó: “Lo que tenga que hacer, sea multa o trabajo social, se va a hacer. Ha sido una total imprudencia, creo que todos nos mandamos errores y estoy dispuesta a pagar las multas que tenga que pagar”.