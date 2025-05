Resultados elecciones Chaco 2025: ¿quién ganó los comicios en la provincia el 11 de mayo?

Chaco renovó 16 de las 32 bancas de su Cámara de Diputados en elecciones únicas provinciales

Los resultados de las elecciones en Chaco este 11 de mayo ubicaron a la alianza entre el gobernador Leandro Zdero y La Libertad Avanza como ganador, con el 45,27% de los votos. En segundo lugar quedó el frente Chaco Merece Más del exgobernador Jorge Capitanich con el 33,49%, mientras que en tercer lugar se ubicó el frente Primero Chaco con el 11,28% de los sufragios.

Qué se votó en las elecciones en Chaco 2025

El domingo 11 de mayo de 2025, la provincia de Chaco celebró sus elecciones legislativas provinciales, con una votación clave para renovar parte de la representación en su Cámara de Diputados. En total, se eligieron 16 de las 32 bancas que componen esta cámara unicameral, lo que representa la mitad del poder legislativo provincial.

Los diputados electos asumirán sus cargos el 10 de diciembre de 2025, marcando el inicio de un nuevo período legislativo que se extenderá por cuatro años, con posibilidad de reelección, conforme a lo que establece la Constitución Provincial en su artículo 97. Esta jornada electoral fue única para los chaqueños antes de la convocatoria a las elecciones nacionales del 26 de octubre de 2025.

Cabe destacar que, al igual que en otras provincias, en Chaco no se celebraron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por lo tanto, la votación del 11 de mayo fue la única instancia electoral en la provincia antes de las elecciones nacionales. Los votantes participaron en un sistema de votación tradicional, con boletas de papel separadas por partido y candidato, y el escrutinio se realizó en un solo distrito, sin subdivisión por municipios.

Quiénes se habían presentado en las elecciones Chaco 2025

En las elecciones legislativas provinciales de Chaco de 2025, participaron varios frentes y partidos políticos que reflejan la diversidad de opciones que los ciudadanos pudieron elegir. A continuación, un punteo de todos los frentes y principales candidatos que se presentaron:

Chaco Puede + La Libertad Avanza (Lista 653) : Leandro Zdero , gobernador de Chaco, encabezó esta lista de coalición. Julio Ferro , subsecretario de Legal y Técnica de la Gobernación de Chaco, quien ocupó uno de los principales lugares en esta lista. Susana Maggio , intendenta de Santa Sylvina. Adrián “Junior” Zukiewicz , joven dirigente libertario de la provincia. Carina Botteri Disoff , exministra de Desarrollo Humano del PRO.

Frente Chaco Merece Más (Lista 652) : Jorge Capitanich , exgobernador y figura principal del peronismo chaqueño, encabezó esta lista. Gustavo Martínez y Domingo Peppo , exgobernadores, fueron también figuras clave en este armado.

Frente Primero Chaco (Lista 655) : Una lista disidente compuesta por un grupo de intendentes, encabezada por Atlanto Honcheruk . Este frente competía por fuera del principal armado peronista de la provincia.

Partido Obrero (Lista 123) : César Báez , quien representó al Partido Obrero, se presentó en esta elección con el apoyo de este sector político.

Movimiento Político, Social y Cultural – Proyecto Sur (Lista 180) : María Celeste Espínola encabezó la lista de este espacio político.

Lealtad Popular (Lista 604) : Héctor Pruncini , líder de este movimiento, se presentó a las elecciones como uno de los representantes de esta lista.

Participación Ciudadana (Lista 612) : Adrián Centurión fue el principal candidato por esta agrupación política.

Partido Frente Arraigo (Lista 635) : Laura Gerzel se postuló como candidata en este frente, el cual promueve la política de arraigo en la provincia.

Ahora Vos Chaco (Lista 642) : Gerardo Delgado representó a este espacio, que también se presentó en las elecciones legislativas de 2025.

Bases para la Libertad (Lista 654) : Marta Kassor fue la candidata de este frente, que presenta propuestas de orientación liberal.

Nuevo Espacio Chaco Independiente (NU.E.CH.I) (Lista 656) : Juan José Bergia encabezó esta lista, que se presenta como una opción política independiente y alternativa a los principales partidos tradicionales de la provincia.



Qué pasa si no fui a votar

En las elecciones legislativas de Chaco 2025, el voto fue obligatorio para todas las personas entre 18 y 70 años. Si un ciudadano no acudió a votar y no tiene una justificación válida, podría ser sancionado conforme a la legislación vigente. Sin embargo, existen ciertas excepciones que permiten justificar la no emisión del voto sin que se incurra en una infracción:

Motivos de salud : si un ciudadano se encontraba enfermo o imposibilitado de asistir por razones de fuerza mayor, puede presentar un certificado médico que justifique su ausencia.

Ausencia por viaje : aquellos que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación deben acudir a la autoridad policial más cercana, la que les otorgará una constancia escrita para acreditar la situación.

Otros motivos: existen más justificaciones, como las relacionadas con el trabajo, especialmente para personal involucrado en tareas relacionadas con los comicios (jueces, fiscales, personal de seguridad, etc.).

Los ciudadanos que no asistan por motivos justificados deberán registrar su ausencia en el sitio oficial habilitado por la justicia electoral, para evitar ser multados.

Las sanciones por no votar sin justificación pueden incluir:

Multas económicas : el Código Electoral de Chaco establece que la persona que no vote sin justificación deberá pagar una multa . El monto de esta multa puede variar dependiendo de la legislación vigente en el momento del comicio.

Inhabilitación para ocupar cargos públicos : en algunos casos, los infractores podrían ser inhabilitados para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilitación puede aplicarse si una persona no cumple con sus obligaciones electorales de manera reiterada.

No poder ser designado como autoridad de mesa: quienes no voten sin justificación podrían quedar excluidos de ser designados como autoridad de mesa en futuras elecciones, lo que les impediría participar activamente en los comicios.

Cuándo vuelve la provincia de Chaco a las urnas

Después de las elecciones legislativas provinciales del 11 de mayo, los chaqueños volverán a las urnas el 26 de octubre de 2025 para participar de las elecciones nacionales. En esta fecha, se elegirán los nuevos senadores y diputados nacionales que representarán a la provincia de Chaco en el Congreso de la Nación.

Estas elecciones se suman a la agenda electoral del país y son parte de los comicios que se desarrollarán a nivel nacional, en los cuales se renovarán 127 bancas de diputados y 24 senadores en todo el país. En Chaco, se renovarán 4 bancas de diputados nacionales y 3 senadores.