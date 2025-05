Silvia Lospennato contó que pensó en bajar su candidatura tras la caída de Ficha Limpia

Silvia Lospennato insistió en que el presidente Javier Milei la decepcionó.

A apenas 8 días de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, el rechazo al proyecto de Ficha Limpia en el Senado generó un nuevo ruido en el escenario político, y tensó aún más la relación entre La Libertad Avanza y el PRO.

En ese marco, la primera candidata a legisladora porteña por el macrismo, Silvia Lospennato, admitió hoy que pensó en bajar su candidatura y hasta dejar la política por la “decepción” que le generó que el Senado rechazara su iniciativa, que había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados.

“Lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, esa sensación de frustración que supongo le pasó a los millones de personas que esperábamos tener ley de Ficha Limpia esa noche, que estábamos mirando la tele, la pantalla y creíamos que los senadores, como se habían comprometido, iban a votar la ley y que los corruptos iban a quedar afuera del Congreso y de los cargos públicos”, dijo Lospennato al ser consultada en Radio Mitre sobre si había pensado en abandonar la carrera electoral.

Lospennato dio una extensa entrevista en Radio Mitre, donde estuvo acompañada por el expresidente Mauricio Macri, quien la acompaña habitualmente en los actos de campaña.

Precisamente, la actual diputada contó que con el primero que habló esa misma noche en que fue rechazad el proyecto fue con Macri: “Hablamos un rato y le dije que me iba a acostar a dormir y que mañana a la mañana veía. Pero había perdido la esperanza. Eso era lo principal. Me sentía como burlada porque creíamos que la ley salía”, explicó.

El Senado rechazó el proyecto de Ficha Limpia. Foto: RS Fotos

El miércoles, de manera imprevista, la Cámara Alta rechazó el proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa obtuvo 36 votos y no llegó a la mayoría absoluta (37). Es que, al rechazo anticipado del kirchnerismo, se sumaron los misioneros renovadores -no massistas- Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

El proyecto implicaba la modificación de las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloqueaba a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública, como el caso de Cristina Kirchner, quien de esta manera continúa con la posibilidad de una postulación nacional, salvo que decida presentarse como candidata provincial en la compulsa bonaerense.

La ley englobaba los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.

Mauricio Macri y Silvia Lospennato en una recorrida electoral por Palermo. (Créditos: @proargentina)

“Nos habían dicho que si los votos estaban. Y, de repente dos senadores, inexplicablemente, votaron en contra y le garantizaron la impunidad. A Cristina y a todo el kirchnerismo y a todos los corruptos para adelante también. Porque no solamente los corruptos del pasado. La ley de Ficha Limpia le garantiza la impunidad a los corruptos del futuro”, afirmó Lospennato hoy.

Nuevas críticas a Milei

Durante la entrevista, Lospennato insistió en que se sintió “totalmente defraudada” por el presidente Javier Milei, en una continuidad del contrapunto que se dio tras la sesión en el Senado entre el Gobierno nacional y el PRO.

La candidata del macrismo en la Ciudad recordó que cuando el año pasado fracasó la sesión en Diputados que iba a tratar el proyecto, el mandatario habló con ella y le prometió enviar una nueva ley y apoyarla.

“Como la mandó en febrero, mandó su propia ley, yo obviamente dije ‘bueno, hice bien en confiar’, pese a que todo el mundo me decían que que no confiara, que no era cierto. Bueno, no importa. Hice bien porque ahora hay una ley. Fuimos. Sacamos más de 140 votos en Diputados. Y en Senadores había que cuidar esa sanción de diputados, había que cuidarla. Entonces, los dos que dieron vuelta su voto son dos aliados del gobierno”, dijo Lospennato.

“Los misioneros votaron todo, todo, todo con el Gobierno. ¿Qué pasó? ¿El Gobierno no se enteró que estos dos aliados lo iban a traicionar? Sí, se enteró y no retiró la ley y no cuidó el trabajo de miles de argentinos. No cuidó el trabajo de años de los que queremos ficha limpia retirando la ley. Es una enorme irresponsabilidad no haberlo hecho", añadió.

