La caída de Ficha Limpia reconfigura el año electoral de CFK: abanico de candidaturas y silencio táctico con Kicillof

Cristina Kirchner tiene tres opciones sobre la mesa para competir en las elecciones legislativas de este año (EFE)

Antes de que el Senado quedara a un voto de aprobar el proyecto de Ficha Limpia, que iba a impedir que Cristina Kirchner sea candidata a cargos nacionales, la dirigencia del kirchnerismo había comenzado a unificar un discurso basado en la idea de que el gobierno de Javier Milei y la justicia federal querían proscribirla.

En el Instituto Patria consideraban que la intención del Presidente era “sacarla de juego” y daban por hecho la caída en desgracia de la líder peronista. “La noche anterior sabíamos que estábamos fritos, que perdíamos”, reconocen ahora, que se despegan de cualquier especulación que incluya un acuerdo entre CFK y el gobierno nacional.

El voto en contra de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden a líder del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira, dio vuelta el escenario electoral y político en apenas unos minutos. El kirchnerismo festejó con abrazos y besos que su líder tenga en la paleta electoral la posibilidad de seguir influyendo tanto en el ámbito nacional como en el provincial. Ganó poder de influencia y especulación por un voto.

Al mismo tiempo, el foco de conflicto se instaló sobre la relación política entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. Unos a otros se acusaron de traición. Se echaron culpas por el fracaso de la sesión. La mentira encubierta parece haber quedado a la luz por lo que Rovira le dijo a un grupo de dirigentes y funcionarios en una reunión en Misiones. Según consignaron varios medios, les aseguró que Javier Milei lo llamó y le pidió en persona votar en contra de la ley. Hasta ahora, nadie lo desmintió.

Cristina Kirchner y Axel Kicillof siguen sin hablarse. Pero de ambos lados decidieron hacer silencio y frenar los cruces internos

“Hay que dejar que se peleen ellos ahora. Tenemos que cerrar la boca”, asumió un funcionario peronista en las horas posteriores a la caída de Ficha Limpia. La interna entre CFK y Axel Kicillof quedó en un segundo plano. No solo porque el fuego cruzado de los socios estratégicos tomó el control de la agenda pública, sino también porque se encaminó un acuerdo entre los dos bandos K para los plazos del proceso electoral bonaerense. Es momento de que las luces apunten hacia otro lado.

En la antesala de la sesión de Ficha Limpia en el Senado, el Gobernador se había manifestado en contra del proyecto de ley con un mensaje de respaldo a la ex presidenta. "Quieren impedir que Cristina pueda presentarse a elecciones. Estamos de nuevo ante un hecho de proscripción y de una enorme gravedad”, planteó.

En el entorno de la ex jefa de Estado cayó bien ese mensaje de Kicillof, al que calificaron de “correcto”. Pese a las diferencias políticas de los últimos tiempos, le reconocen que no cambió su discurso respecto a la situación judicial de CFK y que cada vez que el tema se impuso en la agenda pública, planteó su defensa sobre la ex presidenta.

El mandatario bonaerense hace tiempo que mantiene la misma postura sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y es uno de los pocos temas en los que se ha mostrado cercano a la líder peronista. De hecho, durante el 2023 encabezó la campaña K para levantar las banderas de la proscripción, al asegurar que con este proyecto el sistema judicial quería impedir una posible candidatura presidencial de la ex mandataria.

El kirchnerismo festejó la caída de Ficha Limpia en el Senado (RS Fotos)

En un sector del kirchnerismo están convencidos que la primera opción que CFK tiene en el abanico electoral de este año es ser candidata a diputada provincial por la tercera sección electoral. Jugar fuerte en la elección seccional. Pero hacerla en un contexto de unidad del peronismo. No la imaginan compitiendo contra una lista apadrina por Kicillof. “Suele cumplir lo que dice en privado”, sostienen en su pequeño mundo de confianza.

Sin embargo, la caída de Ficha Limpia vuelve a poner sobre su mesa la posibilidad de ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires o candidata a senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dos opciones que siempre giraron por el circuito ultra K y que le darían un protagonismo superior en la batalla por los votos con los libertarios y el PRO.

Sin restricciones para competir en la arena electoral- salvo que la Corte Suprema desestime su recurso de queja y confirme la condena en la causa Vialidad, situación que generaría su detención- , CFK va a poder seguir especulando con la posibilidad de jugar en tres lugares de la grilla. Eso vuelve más turbulenta aún la discusión política y los reacomodamientos internos del kirchnerismo en medio de la interna furiosa. La indefinición es amiga de la tensión.

En el armado político de Kicillof son más precavidos en las afirmaciones. Algunos arriesgan una posible ruptura. En los análisis detallados de la rosca política nadie está realmente seguro de que, al final del camino, haya unidad. Incluso algunos intendentes, como Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Juan José Mussi (Berazategui) evalúan la posibilidad de poner en cancha una lista corta en los municipios. Vecinalismo absoluto.

Kicillof lanzará su espacio político el 24 de mayo en La Plata (Aglaplata)

Un par de semanas atrás los intendentes de la tercera sección electoral que responden al Gobernador le platearon que no debe dejarse extorsionar por el cristinismo. Le dieron su respaldo frente a ese tironeo constante en el que está inmerso. No es la primera vez que le dan a entender que jugarán a fondo si la grieta interna termina expandiendose, hasta el límite de que haya una fractura expuesta del espacio político. Si hay que jugar, van a jugar, le repiten.

Mientras tanto los principales dirigentes del espacio se mueven para organizar el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) el sábado 24 de mayo, en La Plata. El Gobernador hará una muestra de fuerza hacia el interior del peronismo y dejará a la luz quiénes están junto a él en la discusión renovadora que impulsa desde la provincia de Buenos Aires.

Un día después Cristina Kirchner tiene agendado encabezar un evento cultural en la Ciudad de Buenos Aires. La primera fecha para realizarlo era el 24 de mayo, pero prefirió retrasarlo y hacerlo el domingo 25, un día patrio. Una muestra de distensión en el vínculo con Kicillof. Optó por cambiar de día antes que superponerlo al acto político del Gobernador. Pequeñas señales de convivencia.

Lo que existe hoy en el kirchnerismo es un silencio táctico de las partes. De ambos lados evitan hablar de la interna. Esta vez son los de enfrente los que están haciendo ruido y los que podrían contribuir en el camino electoral que está desandando el peronismo. Tienen que hacer silencio. En eso están todos de acuerdo.