Tras la caída de Ficha Limpia, en La Cámpora sostienen el plan de CFK candidata a diputada provincial

El cartel de Cristina 2025 que La Cámpora puso en Quilmes

“No cambia nada”. La respuesta de un dirigente de La Cámpora es a la pregunta de si ahora, con la caída del proyecto de Ficha Limpia y la posibilidad de que la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, sea candidata a diputada nacional, se usará esa carta. Hoy no está en los planes.

Así, sigue sobre la mesa la chance de que vaya a encabezar la lista a diputados provinciales por la Tercera sección electoral, tal como ella misma lo había considerado durante una reunión con intendentes del gran Buenos Aires; el diputado nacional Máximo Kirchner y otros dirigentes que responden a su conducción.

La idea que había transmitido la ex mandataria en aquella cena tenía que ver con la idea de encabezar la boleta de Unión por la Patria por la Tercera sección electoral si el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, disponía el desdoblamiento electoral. Uno de los argumentos esgrimidos fue que se trataba de una táctica para que el peronismo no pierda peso electoral en su núcleo duro. La Tercera sección electoral es la región que más legisladores pone en juego -18 diputados provinciales— y la que más electores tiene: 5 millones. El otro era político e inscripto en el marco de la interna del peronismo bonaerense.

La decisión de Kicillof de desdoblar la elección provincial activó la chance de que CFK sea candidata a diputada provincial por la Tercera

Desde ese punto de inflexión el cristinismo empezó a barajar de manera cierta que CFK vaya a ser candidata a diputada provincial. A la par estaba la discusión por la ley de Ficha Limpia. Si esa iniciativa se convertía en ley este miércoles, la ex presidenta no hubiera podido ser candidata diputada nacional, aunque sí provincial; ya que no intervenía sobre cargos provinciales o locales.

Resta saber qué pasará con el recurso de queja que presentó la defensa de CFK ante la Corte por el fallo de la causa Vialidad. El mismo se encuentra actualmente en trámite, sin resolución definitiva.

Los abogados presentaron este recurso el 31 de marzo de 2025, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el recurso extraordinario interpuesto contra la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. Este recurso de queja constituye la última instancia legal para evitar que la sentencia quede firme.

El actual titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti

Pese a ello, para el kirchnerismo, la movida que legislativamente impulsó el PRO junto a otros sectores tenía como objetivo proscribir a Kirchner de las próximas elecciones. “Javier Milei no es el primer presidente que plantea que quiere a Cristina presa. Lo ha planteado Mauricio Macri y los miembros de la corte Creen que hay que resolver rápido el tema. Hay senadoras, senadores, diputados y diputadas que pareciera que el único objetivo que tienen en su vida es ver cómo Cristina deja de ser parte de la vida política argentina”, había planteado el presidente del bloque de diputados bonaerenses de Unión por la Patria y mano derecha de Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, en la sesión de este martes en la Cámara baja provincial.

Si Ficha Limpia se convertía en ley, Cristina Kirchner no podía ser candidata a diputada nacional; pero sí a legisladora e incluso si había Ficha Limpia igual se activarían los fueros desde el momento en que una persona es candidata. Pero para el cristinismo, ese tema no incidía de manera determinante en la estrategia electoral de estas elecciones.

Tras la caída de la iniciativa, La Cámpora puso en relieve la figura de CFK. Por ejemplo, el senador bonaerense, Emanuel González Santalla, publicó en su cuenta X: “Cristina 2025” y una foto de Máximo Kirchner y Mayra Mendoza recorriendo Villa Itatí en Quilmes. Santalla es uno de los legisladores con poder de decisión dentro de la organización. Ocupa una banca por la Tercera sección electoral y mantiene un frente abierto con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Es probable que este año, sea candidato a concejal para luego ir por el municipio en 2027. Todo, en el marco de la interna. Tignanelli, por su parte, reposteó el mismo mensaje que su colega: “Esto”, le agregó.

El posteo del jefe de bloque de los diputados bonaerenses de UP

Así, la resolución de la discusión de Ficha Limpia pareciera a priori no cambiar el escenario de lo que es la interna del peronismo. En el cristinismo incluso advierten que hasta Kicillof podría ser candidato a diputado nacional. “Si es la mejor expresión dentro del peronismo de la Provincia para frenar a Milei, como dicen, puede él encabezar la lista de diputados nacionales. Scioli lo hizo”, plantea un dirigente de La Cámpora; recordando aquella elección de medio término del año 2009 cuando el primer candidato a diputado nacional del peronismo fue Néstor Kirchner y estuvo escoltado por el entonces gobernador bonaerense, Daniel Scioli, en el segundo casillero, en un tren de candidaturas testimoniales que incluyeron a Sergio Massa en esa lista que terminó perdiendo contra la figura del empresario Francisco De Narváez.

Mientras, en el kirchnerismo siguen desplegando acciones en municipios donde gobierna el peronismo, pero cuyos intendentes hoy están encolumnados dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) o reconocen la conducción política de CFK. Como contó Infobae, se empezaron a generar acciones de armados locales alcanzan a los municipios de Avellaneda, Florencio Varela, La Matanza, Ensenada, Berazategui, Berisso, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

El axelismo también está en ese plan. De hecho, este sábado habrá un encuentro del Movimiento Derecho al Futuro en la Primera y Séptima sección electoral, para afinar el espacio en la antesala de lo que sería el lanzamiento oficial del espacio el próximo 24 de mayo con un acto en el camping de UPCN en la ciudad de La Plata.