Ritondo pidió “deponer cualquier actitud personal” en medio del cruce entre Macri y Milei por el acuerdo en la provincia de Buenos Aires

En el marco de las tensas negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza por un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires, y los recientes cruces entre Javier Milei y Mauricio Macri, el diputado nacional Cristian Ritondo insistió en la necesidad de dejar de lado las diferencias personales para alcanzar un entendimiento que permita un cambio profundo en la provincia.

El pasado miércoles, el expresidente aseguró que el PRO pondrá “todo lo mejor” para lograr una alianza electoral, pero deslizó una crítica a los libertarios: “Me da la sensación que a todos los que tenían precio ya los compraron, acá no hay gente con precio, hay gente con valores”. Ayer, la respuesta del jefe de Estado no se hizo esperar y le reclamó: “Que traiga y muestre la factura”.

En este contexto, y consultado por Radio Rivadavia, Ritondo señaló: “Es necesario deponer cualquier actitud personal porque la Provincia necesita un compromiso con el cambio para terminar con el populismo que tanto mal le ha hecho”.

En esta línea, el diputado aseguró que el PRO trabaja “para que (la alianza) se produzca”, y planteó: “Tenemos que dejar de lado las diferencias. El 70% de nosotros compartimos la misma visión sobre el país que queremos y sobre los cambios que la provincia necesita”, indicó Ritondo.

Además, reiteró que lo que la provincia requiere no es una “motosierra”, sino una “topadora” que permita transformar la estructura política y social de manera profunda.

La entrevista de Cristian Ritondo en Argentina

Macri en Tandil

El expresidente continuó ayer su recorrida por el interior de la provincia de Buenos Aires y, en Tandil, volvió a referirse a la negociación con LLA. “Al presidente no lo cuidan y le dicen cosas todos los días que no son acordes a la realidad. La primera es que todavía no hemos escuchado claramente un mensaje de vocación de hacer una alianza de partidos, en el cual pongamos voluntad política. Después está el para qué: para qué proyecto, para qué ideas, para la defensa de qué valores. Y después los nombres”, afirmó Macri.

Al ser consultado sobre qué rol estaba jugando Karina Milei en la negociación, Macri respondió: “Ella es la única responsable del sistema partidario libertario, así que, para bien o para mal, las cosas que salgan bien o que salgan mal son responsabilidad de ella, porque el presidente se ha desentendido de ese tema. Él se desentiende de ese tema y del día a día con Santiago Caputo. Es su estilo de liderazgo. Creo que queda claro que es responsabilidad de la hermana”.

Diferencias mínimas

Por otro lado, Ritondo fue entrevistado ayer en el programa matutino de Infobae En Vivo, por Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart. Allí, aseguró que las diferencias entre Macri y Milei son mínimas.

“Nosotros tenemos una historia en la provincia de Buenos Aires, venimos más allá de que se creó la Libertad Avanza, y que seguramente hay más tensión entre los dirigentes de ocupar lugar que las que tenemos sobre la mirada política. Pero son mínimas las diferencias al momento de entender que lo que tenemos enfrente es el kirchnerismo”, destacó.