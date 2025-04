Cristian Ritondo: “Si en CABA y en provincia de Buenos Aires gana el peronismo porque no vamos juntos es una señal muy mala para el mundo”

Video: Cristian Ritondo habló sobre las negociaciones con LLA en Infobae en Vivo

Las negociaciones entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires para conformar un frente electoral conjunto parecen estancadas. Sobre todo luego de las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri acusando a la Casa Rosada de comprar dirigentes del partido amarillo para fortalecer su armado.

Cristian Ritondo, presidente de los diputados nacionales del PRO y negociador del acuerdo, intentó bajar la tensión durante un reportaje concedido a la edición matutina de Infobae en Vivo.

El dirigente planteó que los dichos de Macri fueron en “términos futboleros” en medio de una extensa conferencia de prensa en la que volvió a abogar por la unidad entre ambos sellos y planteó que las diferencias para llegar a un entendimiento sin mínimas.

“Nosotros tenemos una historia en la provincia de Buenos Aires, venimos más allá de que se creó la Libertad Avanza, y que seguramente hay más tensión entre los dirigentes de ocupar lugar que las que tenemos sobre la mirada política. Pero son mínimas las diferencias al momento de entender que lo que tenemos enfrente es el kirchnerismo”, declaró Ritondo ante las preguntas de Gonzálo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

Casi a la misma hora, el presidente Javier Milei daba una entrevista en la que también se refería a la cuestión. Irónico, el jefe de Estado le pidió a Macri que muestre las “facturas” de los dirigentes del PRO que fueron comprados y planteó que seguramente dirigentes como Diego Santilli, el propio Ritondo y José Luis Espert van a encontrar la forma de cerrar un entendimiento para competir contra el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

En el estudio de Infobae, Ritondo evitó entrar en polémicas y reconoció que lo ideal hubiera sido cerrar un acuerdo en las siete provincias donde ya existen procesos electorales en marcha. Y planteó: “Yo quiero que la provincia de Buenos Aires sea el primer distrito grande, fuerte y concreto en el que vayamos juntos”.

“Más allá de que sean elecciones nacionales, que en una elección de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires por un desacuerdo de no poder ir juntos gane el peronismo y que en provincia de Buenos Aires por no ir juntos vuelva a ganar el peronismo es una señal muy mala no sólo para la Argentina, sino para el mundo”, completó.

La frase alude a la falta de entendimiento que hubo entre el PRO y el oficialismo nacional para forjar un entendimiento. Ante la división de candidaturas que representan sectores similares, Leandro Santoro emerge como favorito para ganar los comicios en un territorio que solía ser hostil para el peronismo.

La lectura política que plantea Ritondo es que podría suceder lo mismo en provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo tiene su apoyo más fuerte, si no logran conformar una alianza con el gobierno nacional.

La entrevista completa a Cristian Ritondo: