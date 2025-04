Cuál va a ser la agenda política de Milei después del Vaticano y la confianza sobre la marcha de la economía

Argentina's President Javier Milei addresses the Conservative Political Action Conference (CPAC) annual meeting in National Harbor, Maryland, U.S., February 22, 2025. REUTERS/Brian Snyder

El presidente Javier Milei pausó las actividades proselitistas que tenía previstas para esta semana y las retomará la semana próxima, una vez que finalicen los siete días de duelo nacional por el fallecimiento del papa Francisco. La agenda de anuncios del Gobierno también quedó fauna, aunque esto no es indicador de que no se esté planificando lo que se viene.

“Nosotros seguimos trabajando. Estos días no deberían impedirnos sacar más medidas”, detallan muy cerca de Milei. De cualquier manera, reconocen que no les sería redituable publicar una resolución explosiva en este contexto sensible para los fieles, que están dándole el último adiós al Sumo Pontífice. Los estrategas libertarios reconocen que “no hay demasiadas balas” para usar y que es mejor guardarse recursos.

El paso de la comitiva presidencial por la Ciudad del Vaticano pretende ser sobria. “No nos da el margen ni el contexto para pedir bilaterales con los otros presidentes que van”, afirmaron en Casa Rosada. Y es que Milei coincidirá con varios de sus pares a los que les tiene especial aprecio, como el estadounidense Donald Trump, la italiana Giorgia Meloni, el francés Emmanuel Macron o el ucraniano Volodímir Zelenski.

La mayoría de la delegación argentina partirá mañana a última hora y llegará al Vaticano entre las cuatro y cinco de la tarde. Quienes conocen al Presidente alegan que llegará cansado por la extensión del vuelo (la aeronave que lo llevará no tiene una autonomía amplia y debe hacer algunas paradas para cargar combustible), y que al llegar al hotel se dispondrá a descansar lo antes posible. Es que la ceremonia por la sepultura del papa Frnacisco comenzará a las 10 (hora local), siendo las cinco de la mañana en Argentina. “Javier probablemente llegue fundido el domingo”, agregan.

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su hermana Karina Milei miran a su llegada, antes de una reunión con el Papa, en el Vaticano el 12 de febrero de 2024. Foto NA: REUTERS/Yara Nardi

Milei declinó la oferta para disertar en la cena anual de la Fundación Libertad y Progreso del próximo lunes. En su lugar irá el vocero presidencial Manuel Adorni. Ambos podrían hacer una recorrida de campaña en esos días. La de esta semana iba a hacerse en la Plaza Irlanda, en el barrio porteño de Caballito. Aún no se conoce ubicación del evento que se realizará, pero afirman que será en un barrio con altos niveles de votantes libertarios.

Aunque todo en última instancia depende de Milei, el cronograma de anuncios y el mejor momento para lanzarlos depende del principal estratega político del gobierno nacional, el asesor Santiago Caputo. Mañana por la mañana podría haber una conferencia a cargo de Manuel Adorni. No debería haber anuncios ampulosos dado el período de duelo nacional, aunque hay varios decretos en carpeta que deberían terminar de tramitarse en la Secretaría de Legal y Técnica para que salgan la semana próxima en el Boletín Oficial.

En su entorno reconocen que no hay más margen para poder impulsar reformas o medidas en el Congreso de la Nación. Todo lo importante se pasa para después del 10 de diciembre, cuando se dé la renovación legislativa.

En Diputados lo último que queda pendiente en la intervención por el caso $Libra, algo de corte procedimental. Y en el Senado, el tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia, que se pasó de este jueves al 7 de mayo. Aunque desde el bloque de La Libertad Avanza aseguran que tienen los votos, había otros sectores legislativos del oficialismo (muy influyentes) que ponían un signo de interrogación sobre ese punto. El mes próximo hay elecciones en cinco distritos diferentes, y cuatro de ellos eligen el 11 de mayo, a pocos días de la sesión en la Cámara alta.

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, y su ministro de Economía, Luis Caputo, ingresan al Ministerio de Economía después de una reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Buenos Aires, Argentina, el lunes 14 de abril de 2025. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Parece que la Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad en menores a 13 años, deberá esperar. Al menos así lo dicen desde tres influyentes despachos a Infobae. La Reforma del Código Penal también entraría en un limbo. El oficialismo reconoce que habría agotado prácticamente todas las instancias de colaboración de la oposición dialoguista. Por suerte, al menos para estas leyes, las iniciativas penales no se vuelven inválidas por el paso del tiempo.

El Presidente se encuentra muy a gusto con el panorama actual, particularmente el económico. Considera que fue un éxito el pasaje a la tercera fase del programa macroeconómico que lidera Luis Caputo y que a ello se le sumó un mayor optimismo en el plano internacional.

Quienes conversaron con él lo notaron particularmente efusivo por el importante gesto que realizó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, quien puso a disposición una línea de crédito en el caso de que la Argentina lo precise. “Solo bastaría un llamado. Por ahora estamos bien con lo que tenemos”, dijeron en su círculo íntimo.

Son esas señales las que pretende el Gobierno que se den en estas semanas y meses, período clave en el que esperan que la plaza se llene de dólares del campo a partir de la liquidación de la cosecha gruesa y las menores retenciones sobre granos clave. Hasta el momento, las liquidaciones de divisas no se aceleraron respecto a campañas anteriores.

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Argentina, Javier Milei, realiza una visita a Paraguay el 9 de abril de 2025. REUTERS/Cesar Olmedo

En este contexto, no se prevén grandes medidas económicas para las próximas semanas, según dicen en la Casa Rosada.

En tanto, afirman que no hay un problema de atraso del tipo de cambio y que este dilema se resuelve con una acción fundamental de parte de los principales sectores empresarios del país: “Queremos que bajen el porcentaje de ganancias. Argentina no es un país caro en dólares, es un país en donde los empresarios pretenden márgenes exorbitantes cuando, a diferencia de otros gobiernos, nosotros les estamos garantizando estabilidad y seguridad jurídica para que puedan acotarlo”.

Según su razonamiento, al secar la plaza de pesos no habrá demanda para los precios que actualmente se manejan en el mercado. “No se lo resuelve devaluando, se resuelve bajando impuestos y el gasto. Los empresarios tienen que tener menos margen y mayor rotación de stock. Y si se funden está perfecto. Es lo que tiene que pasar en una economía normal y libre”, dice una importante voz de Presidencia.